Rohrreinigung, Rohrsanierung, Kanalsanierung und Wartung

Wer kennt es nicht. Der Abfluss ist zu und nichts geht mehr. Sowas passiert oft an Wochenenden oder am späten Abend, wenn alle Familienmitglieder Zuhause sind. Die Kinder schmeißen unbedarft größere Mengen Toilettenpapier oder sogar Müll in die Toilette und schon ist der Abfluss verstopft. Oder der Siphon ist zu und das Waschbecken läuft voll. Dann ist guter Rat teuer und schnelle Hilfe noch teurer.

Wir sind eine Bremer Rohrreinigungsfirma die auch an Wochenenden und auch in den späten Abendstunden noch erreichbar um oben genannte Situationen schnell zu entschärfen. Dabei setzen wir auf neuste Technologie im Bereich der Rohrreinigung und sind dabei schnell und arbeiten sauber.

Zu unseren Leistungen für Bremer Privatpersonen und Firmen zählen unter anderem:

Rohrreinigung Bremen: Ist der Abfluss zu und es läuft nichts mehr ab? Dann brauchen Sie eine professionelle Rohrreinigung vom Profi. Die klassische Rohrreinigung ist unser Kerngeschäft. Wir reinigen schon seit mehreren Jahren erfolgreich Abflüsse und Rohrleitungen in Bremen und Umland.

Rohrsanierung Bremen: Sie sind Zuhause und stellen fest, dass Wasser von der Decke kommt oder sogar ein Raum z.B. mit Wasser vollläuft. Dann ist vielleicht ein Rohr kaputt. Wir übernehmen auch die Rohrsanierung in Bremen und Umland. Gerade hier lohnt sich unser 24 Stunden Notdienst, gerade weil ein Rohrbruch unvorhergesehen passieren kann!

Kanalreinigung Bremen: Im Unterschied zur regulären Rohrreinigung wird bei einer Kanalreinigung der Kanal ausserhalb des Hauses von Verstopfungen befreit. Genau das führt zu dem Problem, dass bei einer Verstopfung im Kanal nicht nur ein Abfluss nicht mehr abläuft sondern im schlimmsten Fall sogar alle. Hier profitieren Sie auch von unserem 24 Stunden Notdienst und auch hier sind wir Profis mit jahrelanger Erfahrung.

Wir bieten zu den oben genannten Leistungen aber auch Wartung & Inspektion von Rohrleitungen und Kanälen innerhalb und ausserhalb des Hauses. Darunter fallen zum Beispiel Kamerafahrten und Inspektionen mit denen sich Zustände von Rohren und Abflüssen erfassen lassen.

Rufen Sie uns gern an oder schreiben Sie uns eine Mail, wenn der Abfluss dicht ist. Oder vereinbaren Sie gern auch eine proaktive Inspektion Ihrer Rohre und Abflussleitungen um einer Verstopfung oder einem Rohrbruch vorzugreifen.

Wir sind eine junge Bremer Rohrreinigungsfirma und bieten für Bremer Privatpersonen und Firmen unsere Dienste im Bereich der Rohr- und Kanalreinigung an. Wir sind schnell, sauber und bieten faire Preise für gute Leistungen. Zudem arbeiten wir mit den neusten Technologien in unserem Bereich.

