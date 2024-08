Rollrasen ganz einfach selbst verlegen – so gelingt’s!

Aktuell herrschen ideale Voraussetzungen für Rasenprojekte

München, 21. August 2024: Die Sommersaison ist in diesem Jahr besonders gut geeignet, um den eigenen Garten neu zu gestalten. Bis dato schufen genügend Regentage und keine langen Trockenperioden die ideale Ausgangslage und Bodenbeschaffung für Rasenerneuerung oder -anlage! Am einfachsten und unkompliziertesten gelingt diese mit Rollrasen: Er verwandelt den Garten innerhalb weniger Stunden in ein unkrautfreies, sattes Grün, das sich auch sofort betreten lässt. Schwab Rollrasen gibt hilfreiche Tipps, welche Arten für welche Einsatzzwecke am besten geeignet sind, wie sich die Rasenrollen schnell und einfach selbst verlegen lassen und was es zu beachten gilt, damit sich die grüne Pracht auch weiter gut entwickelt.

Wichtig ist zunächst einmal die Vorbereitung: Bei einer Erstverlegung gilt es, den Boden vor dem Verlegen zu lockern, feinkrümelig und sauber zu planieren und zu walzen, bis die Fläche eben und trittfest ist. Danach sollte der Grunddünger ausgebracht werden – Schwab empfiehlt hierfür eine Kombination aus 50 g/m² Rollrasendünger sowie 50 g/m² Bodenstarter (ein auf Gesteinsmehlen basierender Bodennährstoff, der in Kombination mit Rollrasen-Dünger ideal für das Anwachsen des Rasens sorgt). Für die richtige Bestellmenge an Rollrasen rät Schwab, fünf bis zehn Prozent Verlust durch Verschnitt einzuplanen.

Tipp: Den Rasen erst bestellen, wenn die Bodenvorbereitung abgeschlossen ist. Schwab Rollrasen liefert ab Bestellung binnen nur 48 Stunden direkt vor die Gartentür. Und je frischer der Rasen verlegt wird, umso besser ist das Ergebnis.

Viel Zeit sparen mit der Sandwich-Bauweise

Bei bereits bestehenden Rasenflächen lässt sich der neue Rollrasen auch ohne Bodenvorbereitung ganz einfach direkt auf den vorhandenen alten Rasen verlegen. Diese Methode spart viel Zeit. Zwar kann die Planie so nicht überarbeitet werden, aber sonst hat diese Bauweise keinerlei Nachteile gegenüber der konventionellen Verlegung mit Bodenlockerung. Ganz im Gegenteil: Versuchsparzellen, bei denen der vorhandene Rasen nur abgemäht und mit Rollrasen belegt war, präsentierten sich optisch gleichwertig oder sogar besser als herkömmlich verlegter Rasen.

Lieferung & Verlegung

Für ein optimales Ergebnis empfiehlt es sich, sofort nach Ankunft der Paletten die Verpackungsfolie abzunehmen und den Rollrasen am besten gleich zu verlegen, anzuwalzen und zu wässern. Liegt die Lufttemperatur über 25 Grad, empfiehlt es sich, jede Rolle gleich nach dem Verlegen kurz „abzufrischen“ bzw. zu gießen und damit nicht zu warten, bis die gesamte Fläche verlegt ist. Im ungünstigsten Fall ist das nämlich dann zu spät, und es bilden sich Fugen zwischen den einzelnen Rasenstücken. Und egal, ob auf geraden Flächen oder bei Hanglagen: den Rasen immer ohne Fugen dicht an dicht verlegen und überstehende Ränder mit einem Messer abschneiden.

Tipp: Sollte eine sofortige Verlegung nicht möglich sein, die Rollen von der Palette nehmen und an einer schattigen Stelle oder in einem kühlen Raum lagern. Bei Lagerzeiten von mehr als einem Tag muss der Rasen ausgerollt und gewässert werden.

Bewässerung nach der Verlegung

Frisch gelegter Rollrasen benötigt vom ersten Tag ab Verlegung Wasser. Nicht zu viel – sonst leidet die Ebenmäßigkeit – und nicht zu wenig, da der Rasen sonst schrumpft und sich unschöne Fugen bilden, die später nicht mehr zusammenwachsen. Als Faustregel für die Bewässerung gilt: je nach Temperatur 1-2 x täglich je ca. 5-8 Liter/m².

Tipp: Durch Anheben einer Rasensode lässt sich feststellen, ob die Sode plus ca. 3-5 cm des darunter liegenden Bodens gut durchfeuchtet sind. Circa zehn bis14 Tage nach der Verlegung sollte sich bei Anheben des Rasens bereits eine deutliche Wurzelentwicklung zeigen. Ist dies der Fall, lässt sich die Beregnung reduzieren. Ist der Rollrasen endgültig verwurzelt, sollte er weiterhin bei Hitze und Trockenheit ein- bis zweimal Mal pro Woche mit je 15 – 20 Liter/m² gewässert werden.

Mähen und Düngen von frisch verlegtem Rollrasen

Neu verlegter Rollrasen benötigt spätestens nach fünf bis acht Tagen den ersten Schnitt. Bei guter Pflege wächst er sofort weiter – satte 0,5-1 cm pro Tag.

Tipp: Nicht unter 3 cm mähen. Besser ist eine Schnitthöhe von ca. 3,5-5 cm. Nachfolgend sollte der Rasen mindestens einmal pro Woche gemäht werden. Vier Wochen nach dem Verlegen ist dann die erste Düngung fällig. Danach gilt es, alle acht Wochen – vier bis fünf Mal in der Saison – regelmäßig weiter zu düngen. Für Privatgärten empfiehlt Schwab Rollrasen 80-120 g/m² Rollrasendünger sowie im Frühjahr und im Herbst zusätzlich 50 g/m² Bodenstarter.

Hitze-, Halbschatten- oder Wildblumenrasen? Der Rasenberater hilft

Egal, ob die zu begrünende Fläche besonders strapaziert wird, im Schatten liegt oder besonders starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist – Schwab Rollrasen hat für jeden Einsatzbereich das passende Grün im Angebot. Zu den Exoten im Sortiment zählen auch verschiedene Wildblumen und Kräuterrasen. Wer sich bei so vielen verschiedenen Rasen-Sorten nicht wirklich sicher ist, welche Variante für seinen Garten die ideale ist, bekommt mit dem Online-Rasenberater kompetente Hilfe bei der Auswahl zur Seite gestellt.

Über Schwab Rollrasen:

Die Schwab Rollrasen GmbH mit Firmensitz im bayerischen Pörnbach ist einer der größten Rollrasenanbieter Deutschlands – mit vielen verschiedenen Rollrasen-Varianten im Portfolio. Seit seiner Gründung 1969 hat sich das Unternehmen zum europäischen Innovationsführer seiner Branche entwickelt. Aus der Ideenschmiede des erfolgreichen Unternehmens stammen zahlreiche Produkterfindungen, die heute Branchenstandard sind. Dazu zählen Großrollen, spezielle Verlegemaschinen, besondere Rasentypen sowie eine eigene Düngemittel-Linie. Weitere Informationen unter: www.schwab-rollrasen.de

