Romantik zu zweit am Mittelmeer – die schönsten Hilton-Hotels für Paare

Mit seinen malerischen Landschaften und der friedvollen Stimmung ist das Mittelmeer ein perfektes Reiseziel für eine romantische Auszeit zu zweit: Von Kroatien und Monte Carlo – die sieben romantischsten Hilton-Hotels für Paare.

Das Mittelmeer mit seiner reichen Mischung aus Kultur und Erlebnissen ist ein ideales Reiseziel für Paare. Die Region ist bekannt für ihre atemberaubenden Küsten, ihren historischen Charme und ihre exquisite Küche und verspricht eine unvergessliche romantische Auszeit. Ob beim Segeln in Santorin, beim Flanieren unter den Sternen in Venedig oder beim Planschen in einem privaten Pool auf Kreta – das Mittelmeer zieht Verliebte in seinen Bann wie keine andere Region. Sieben der schönsten Hilton-Hotels für ein romantisches verlängertes Wochenende oder vielleicht sogar einen Heiratsantrag.

Segeln in Santorini: Sea Breeze Santorini Beach Resort, Curio Collection by Hilton

Das Sea Breeze Santorini Beach Resort, Curio Collection by Hilton ist der perfekte Rückzugsort für Paare: Genießen Sie Ihr Frühstück auf einem schwimmenden Tisch in Herzform im privaten beheizten Pool auf der abgeschiedenen Privatterrasse oder ein romantisches Abendessen am Strand, nur begleitet vom Rauschen der Wellen. In dieser Saison stellt das Hotel ein neues kulinarisches Konzept vor: den Holzofen mit Grill auf der Veranda des Aura Restaurants. Das kulinarische Angebot des Hotels ist tief in der griechischen Tradition verwurzelt und wird von köstlichen Einflüssen aus der mediterranen, italienischen und griechischen Kultur durchdrungen, alles unter der Leitung des renommierten Küchenchefs Pavlos Kiriakis. Tagsüber können Paare das Meer genießen, vielleicht mit einem Katamaran auf der Ägäis und einem Glas Prosecco in der Hand. Später können sie im türkisfarbenen Wasser schnorcheln und den Sonnenuntergang von den Hängen des Kraters aus beobachten. Als eine Insel, die ursprünglich von Vulkanen geformt wurde, hat Santorin etwas Magisches an sich. Strahlend weiße Häuser mit blauen Kuppeln schmücken die steilen Hänge. Das tiefblaue Mittelmeer bildet eine atemberaubende Kulisse. Der schwarze Vulkanstrand von Exomitis, der die südlichste Spitze der Insel bildet, liegt direkt vor dem Sea Breeze Santorini Beach Resort Curio Collection by Hilton. Der bezaubernde Hafen von Vlychada ist von den Hotels aus zu Fuß zu erreichen, und auch die hübschen Dörfer Megalochori, Perissa oder die archäologische Stätte Akrotiri Vlychada liegen ganz in der Nähe des Hotels.

Spaziergänge unterm Sternenhimmel in Venedig: Hilton Molino Stucky Venice

Über den berühmten Markusplatz schlendern, auf der Rialto-Brücke für einen Kuss innehalten und abends mit einer Gondel durch die Kanäle schippern – Venedig ist und bleibt zweifellos einer der romantischsten Orte der Welt. Das Hilton Molino Stucky Venice gehört zu den schönsten Hotels der Stadt: In der wunderschön restaurierten alten Mühle auf der malerischen Insel Giudecca fühlen sich Paare wie Könige. Die modernen Zimmer und Suiten in zeitlosem Design sind wie geschaffen für eine Auszeit zu zweit. Noch bezaubernder ist die Präsidentensuite, die größte und höchste Suite Venedigs, die sogar exklusiven Zugang zur Spitze des Hotelturms bietet. Perfekt lässt sich der Tag mit einem Cocktail in der Skyline Rooftop-Bar ausklingen. Diese Dachterrasse ist die höchstgelegene der Stadt und bietet am Abend einen atemberaubenden Blick auf Venedig. Die beste Zeit ist die blaue Stunde, wenn die Lichter der Stadt zu leuchten beginnen und die Sterne am Himmel glitzern. Die Zimmer und Suiten mit Blick auf die Lagune lassen den Traum von einer venezianischen Kulisse schon beim Aufwachen wahr werden. Das ruhige Vorbeiziehen der einheimischen Boote, das Rauschen des Wassers und der Klang der Möwen, wenn die Stadt erwacht, verleihen ihr den perfekten Hauch von Romantik.

Bezauberndes Hilton Imperial Dubrovnik – Nostalgischer Charme und moderner Komfort

Paare genießen ihr Frühstück auf der Terrasse im Grünen und lassen dabei den Blick auf die majestätische Festung Lovrijenac und die Adria schweifen, während ihr Morgenkaffee vor der glitzernden Aussicht duftet – das Hilton Imperial Dubrovnik verspricht unvergessliche Momente. Als erstes Grandhotel der Stadt strahlt das Hotel noch immer ein nostalgisches Flair aus. Gäste genießen eine köstliche Auswahl an mediterranen und lokalen Spezialitäten auf der Imperial Terrace, und begeben sich auf eine nostalgische Reise in der Imperial Bar and Lounge mit ihrem vom 19. Jahrhundert inspirierten Dekor und ihrer Speisekarte, wo sie charakteristische Cocktails und leichte Snacks genießen können. Diese unterschiedlichen Einrichtungen im Hilton Imperial Dubrovnik versprechen ein kulinarisches Erlebnis, das historischen Charme und Kulinarik miteinander verbindet. Gäste machen einen romantischen Spaziergang durch die charmanten Straßen der Altstadt, entdecken Sehenswürdigkeiten, Museen und Boutiquen, oder entspannen sich bei einem Bad am nahe gelegenen Sulic Beach. Für einen zauberhaften Ausflug können sie mit dem Boot auf die bezaubernde Insel Lokrum fahren – die Möglichkeiten in Dubrovnik sind grenzenlos. Das perfekt gelegene Hotel ist ein ruhiger Zufluchtsort vor den Toren der geschäftigen Stadt und ein Tor zu zahlreichen Attraktionen. Von den elegant eingerichteten Zimmern und Suiten aus haben Gäste einen herrlichen Ausblick – der perfekte Ausgangspunkt für ein bezauberndes Erlebnis.

Wandern unter dem Sternenhimmel auf Ibiza: The Club Cala San Miguel Ibiza, Curio Collection by Hilton

Wie wäre es mit einer Wanderung unter dem Sternenhimmel oder einem Vollmonddinner? Das perfekte Refugium für Paare ist das Club Cala San Miguel Hotel Ibiza, Curio Collection by Hilton . Eingebettet in eine geschützte Bucht an der Nordküste der Insel, liegt es weit weg vom Trubel der Ferienorte. Die von herrlichen Wäldern umgebene Bucht bietet kleine Restaurants und strahlend blaues Meer. Als Adults-Only Resort bietet das Hotel Paaren private Wellness-Behandlungen oder exquisite kulinarische Kreationen an. Es ist der perfekte Ort, um gemeinsam einen Drink in der La Savina Gastrobar zu genießen, gefolgt von einem erfrischenden Bad im glitzernden Mittelmeer. Der wunderschöne Strand vor dem Hotel bietet einen exklusiven Bereich mit kostenlosen Sonnenliegen. Für weitere Aktivitäten gibt es Workshops und Stand Up Paddle Surf oder Live-Musik.

Gleich nebenan liegt das Adults-Only Hotel Cala San Miguel Hotel Ibiza, Curio Collection by Hilton, das sich wunderschön in die bergige Landschaft einfügt und einen herrlichen Blick auf das Meer bietet. In weniger als zehn Minuten erreichen die Gäste die Cala Benirrás, wo sie sich von den berühmten Trommeln und Sonnenuntergängen verzaubern lassen können.

Wandeln durch den duftenden Rosengarten der Fürstin: Columbus Hotel Monte-Carlo, Curio Collection by Hilton

Sie waren eines der berühmtesten Liebepaare der Welt: Als Fürst Rainier die Filmschauspielerin Grace Kelly geheiratet hat, war es eine Märchenhochzeit. Romantischer als auf ihren Spuren lässt sich die glamouröse Hauptstadt des Fürstentums Monaco kaum erkunden. Vom eleganten Yachthafen bis hin zu einem abendlichen Spaziergang entlang der Landungsbrücken – das Columbus Hotel Monte-Carlo, Curio Collection by Hilton, bietet Paaren den perfekten Rückzugsort. Direkt vor der Tür blüht der zauberhafte Rosengarten von Fürstin Grace, während der imposante Prinzenpalast und das funkelnde Mittelmeer nur einen kurzen Spaziergang entfernt liegen. Für eine luxuriöse romantische Auszeit ist dieses Hilton-Hotel die beste Wahl. Das nur zwei Quadratkilometer große Monaco bietet auf engem Raum eine pulsierende Kulturszene, einen reichen Veranstaltungskalender und mit dem mondänen Lifestyle viele Möglichkeiten, sich und den Partner zu verwöhnen. Abschließend können Gäste in der stilvollen Bar Cocktail-Klassiker entdecken oder sich von neuen Kreationen überraschen lassen, die in Zusammenarbeit mit lokalen Anbietern wie Minuty, Distillerie de Monaco und La Maison du Limoncello Monaco entstehen.

Private Pools und romantische Strände: Isla Brown Chania Crete Resort, Curio Collection by Hilton

Kreta ist ein unglaubliches Reiseziel, das idyllische Sonnenuntergänge, atemberaubende Aussichten und einen Hauch von luftigem Luxus bietet. Die malerische Stadt Chania ist nur eine kurze Autofahrt entfernt, wo Reisende charmante enge Gassen, Handwerkerläden, einzigartige Tavernen, den venezianischen Hafen und den bezaubernden Leuchtturm entdecken können. Mit dem Sandstrand von Stavros gleich nebenan bietet das Isla Brown Chania Crete Resort, Curio Collection by Hilton eine Kulisse, die bereits in dem Filmklassiker Alexis Sorbas zu sehen war. Besonders attraktiv für Paare – das Hotel bietet wunderschöne Zimmer und Suiten, von denen einige über einen privaten Pool auf einer eigenen, abgeschiedenen Sonnenterrasse verfügen; ein idealer Ort, um die Zweisamkeit zu feiern. Aber das Beste ist der Blick von der großen Terrasse bei Sonnenuntergang. Einen gemeinsamen Drink auf der Aeras Terrasse genießen und Pläne für die Zukunft schmieden, während die Abendsonne die letzten Wolken rosa antüncht. Besonderer Romantik-Tipp: Das À-la-carte-Restaurant Eleonas, das einen perfekten Blick auf das glitzernde Meer bietet.

