Akeneo kündigt wichtige Updates für die PIM-Plattform an

Die Neuheiten umfassen: neue Benachrichtigungen, verbesserte Suchfunktionen sowie erweiterte Funktionen zur Datenverwaltung

Düsseldorf – 22. August 2024_ Akeneo, die Product Experience Company, kündigte kürzlich eine Reihe neuer Funktionen an, mit der Bestandskunden ihre Product Journey weiter verbessern können. Das Unternehmen reagierte damit auf die Nachfrage im Markt nach rationalisierten Prozessen, verbessertem Datenmanagement und robusten Benachrichtigungssystemen.

„Unser Ziel bei Akeneo ist es, eine außergewöhnliche Customer Experience zu schaffen, indem wir die beste Technologie für die Product Experience bereitstellen“, sagt Kristin Naragon, Chief Strategy Officer bei Akeneo. „Wir verbessern ständig unser Product-Cloud-Angebot und liefern Händlern genau die Werkzeuge, die sie benötigen, um präzise und überzeugende Produktinformationen nahtlos über alle Kanäle hinweg bereitzustellen und dadurch die Loyalität ihrer Kunden zu fördern.“

Das Tool „Akeneo Activation“ vebindet Produktinformationen aus dem Akeneo-PIM mit den Produktlisten von Einzelhändlern wie Amazon, Macy’s, Zappos und Nordstrom’s. Es wurde ursprünglich für 20 Kanäle eingeführt; inzwischen ist die Anzahl auf 450 gestiegen. Die neuesten Updates bieten detaillierte Einblicke und sofortige Benachrichtigungen, mit denen Hersteller und Händler ihre Produktfeeds effizienter verwalten und über mehrere Kanäle hinweg exakte Daten gewährleisten können. So erhalten deren Kunden eine konsistente Product Experience mit präzisen und aktuellen Informationen – wann und wo auch immer sie Produkte suchen oder kaufen wollen.

Die Updates im Detail:

-E-Mail-Benachrichtigung bei fehlgeschlagenem Aktivierungsexport, damit Fehler umgehend behoben werden können.

-Nutzung von Preis- und Bestandsdaten während der Aktivierung: API-basierte Lösung, die wichtige Produktinformationen integriert, um Daten zu Produktangeboten an Amazon-Verkäufer zu senden.

-Produktrasterfilter und transformierte Datendatei: Neue Filter für besseres Datenmanagement und Excel-Datenexporte für noch detailliertere Analysen.

-Suche nach Referenzen: Verbesserte Suchfunktion nach Code oder Name für eine einfachere Verwaltung der Entitäten.

-UX-Verbesserungen für Attributcodes und Produktmodelle: Verbesserte Variantenauswahl und Anzeige von Attributcodes für bessere Lesbarkeit und Verwaltung.

-Neue Frequenz für die Auftragsplanung: Aufträge lassen sich alle zwei Stunden planen; dabei wird die gleichzeitige Ausführung von Aufträgen verhindert und so die Flexibilität erhöht.

-Rich Text Editor Cleaner: Entfernt automatisch unerwünschte HTML-Formatierungen aus eingefügten Texten für eine saubere und konsistente Formatierung.

Weitere Information finden Sie unter https://www.akeneo.com/de/

Über Akeneo

Akeneo ist die Product Experience (PX) Company und weltweit führend im Bereich Product Information Management (PIM). Das Unternehmen ermöglicht es, jede Interaktion durch eine konsistente und überzeugende Product Experience in ein Kundenerlebnis zu verwandeln, das Verbraucher und Fachleute jederzeit und überall zum bestmöglichen Kauf führt. Akeneo unterstützt Führungskräfte mit Software, Schulungen und einer engagierten Community, die sich alle auf die Praxis des Product Experience Management konzentrieren.

Führende globale Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes, Wüsthof vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und anzupassen. Mit der intelligenten Produkt-Cloud von Akeneo können Unternehmen ein optimales Produkterlebnis schaffen. Durch benutzerfreundliche und KI-gestützte Produktdatenanreicherung, Verwaltung, Syndizierung und Onboarding von Lieferantendaten sowie einen umfassenden App-Marktplatz und ein Partnernetzwerk, das die Anforderungen von Unternehmen und Käufern erfüllt. Für weitere Informationen: https://www.akeneo.com/de/

