Rosenberger OSI als TOP 100 Innovator im deutschen Mittelstand ausgezeichnet

Verkabelungsspezialist erhält TOP 100-Siegel für seine innovationsfördernde Unternehmenskultur

Augsburg, 22. Februar 2022 – Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), Experte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services, wurde erneut für herausragende Innovationsarbeit ausgezeichnet. Der Verkabelungsspezialist überzeugte in der 29. Runde des Wettbewerbs TOP 100 mit seiner Unternehmensstrategie als Ideenschmiede und wurde dafür mit dem TOP 100-Siegel prämiert. Am 24. Juni 2022 wird Rosenberger OSI in diesem Zusammenhang zusätzlich vom Mentor des Wettbewerbs, dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar, persönlich geehrt.

Kernstück des Innovationswettbewerbs TOP 100 ist ein wissenschaftliches Auswahlverfahren, welches die Teilnehmer durchlaufen müssen. Im Auftrag von compamedia, dem Ausrichter des Vergleichs, untersuchten der Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke vom Institut für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien und sein Team Rosenberger OSI anhand von mehr als 100 Innovations-Indikatoren aus fünf Kategorien: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation und Innovationserfolg. Im Grundsatz geht es in der TOP 100-Analyse um die Frage, ob die Innovationen eines Unternehmens nur ein Zufallsprodukt sind oder aber systematisch geplant werden und damit in Zukunft wiederholbar sind. Eine besondere Gewichtung erfährt die Frage, ob und wie sich Neuheiten und Produktverbesserungen am Markt durchsetzen.

Top Innovator und digitaler Innovationsführer

Das Ergebnis: Rosenberger OSI wurde erstmalig als Top-Innovator prämiert und führt damit seine Erfolgsgeschichte fort. Das Augsburger Unternehmen feierte 2021 sein 30-jähriges Bestehen und konnte sich als globaler Experte für innovative Verkabelungsinfrastrukturen und Dienstleistungen in den Bereichen Rechenzentren, Lokale Netzwerke, Mobilfunknetze und industrielle Anwendungen etablieren. Für seine zahlreichen eingereichten Patente erhielt Rosenberger OSI 2020 auch das Zertifikat „Digitaler Innovationsführer“ vom F.A.Z.-Institut. Die Auszeichnung von TOP 100 unterstreicht, dass sich Rosenberger OSI nicht mit dem bisher Erreichten zufriedengibt, sondern kontinuierlich daran arbeitet, Prozesse, Produkte und Services weiter zu optimieren. „Diese unabhängige Auszeichnung ist die Bestätigung, dass wir als Innovator wahrgenommen werden. Das Commitment zu Innovation und innovativem Handeln ist in unserem Unternehmensleitbild fest verankert“, betont Dr. Benjamin Weigand, Innovationsmanager bei Rosenberger OSI.

Zahlreiche Auszeichnungen und motivierte Mitarbeiter

Die zukunftsweisenden Lösungen von Rosenberger OSI wurden bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Rechenzentrumspreis oder den Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards. Auch in Zukunft schreibt die Firma seine Unternehmensstrategie mit einer groß angelegten Digitalisierungsoffensive konsequent fort. „Wir sind stets bestrebt, uns neu zu erfinden, wobei wir uns auf Geschwindigkeit, Flexibilität und Innovationskraft konzentrieren. Daher haben wir bereits vor einigen Jahren eine Transformation zu einer Prozessorganisation ohne klassische Hierarchien und starre Strukturen abgeschlossen. Heute haben wir eine zukunftssichere Organisation mit begeisterten Menschen, die in Teams mit großzügigen Entscheidungsfreiheiten zusammenarbeiten“, so Geschäftsführer Thomas Schmidt.

Prämierung durch Ranga Yogeshwar im Juni

Die TOP 100 Innovatoren des Jahrgangs 2022 werden am 24. Juni 2022 in Frankfurt am Main zur Preisverleihung auf dem Deutschen Mittelstands Summit zusammenkommen, um die Glückwünsche von Ranga Yogeshwar entgegenzunehmen. Der Wissenschaftsjournalist begleitet den Wettbewerb für die innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstands seit elf Jahren als Mentor.

Über Rosenberger OSI:

Seit 1991 ist Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) ein anerkannter Experte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services in den Bereichen Rechenzentren, Lokale Netzwerke, Mobilfunknetze und Industrielle Anwendungen. Als integrierter Lösungsanbieter verfügen wir über hohe Expertise in der Entwicklung und operative Exzellenz in der Produktion von Systemlösungen für Kommunikationsnetze. Unsere umfassenden Serviceleistungen ermöglichen den sicheren und effizienten Betrieb digitaler Infrastrukturen. Diese Kombination verbunden mit unserer gelebten Kundenorientierung macht uns einzigartig und zu einem starken Partner im globalen Markt. Rosenberger OSI beschäftigt in Europa und Nordamerika rund 780 Mitarbeiter und ist seit 1998 Teil der global operierenden Rosenberger Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Verbindungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland. Weitere Informationen unter: www.rosenberger.com/osi

