Die Doku-Lounge: Neuer Podcast von Quanos Content Solutions

Neues Audio-Format bietet Fach-Content rund um die Technische Dokumentation

Fachwissen rund um die Technische Redaktion muss nicht langweilig und trocken sein. Im neuen Podcast “Die Doku Lounge” lädt Kerstin Berke, Trainerin bei Quanos Content Solutions, interessante Gesprächspartner zum lockeren Gespräch über unterschiedliche Themen aus dem Bereich Technische Dokumentation ein. Wissensvermittlung für Technische Redakteure wird damit einfach, unterhaltsam und leicht konsumierbar. Thema der ersten Folge des Podcasts, der auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden ist, sind Warnhinweise. Pro Monat ist fortan jeweils eine weitere Folge geplant.

Zielgruppe des neuen Formats sind Technische Redakteurinnen und Redakteure sowie generell an Technischer Dokumentation interessierte Personen, die sich stressfrei neues Wissen aneignen wollen. “Als Trainerin weiß ich, dass Erfahrungen im Dialog besser vermittelt werden. Unsere Gast-Experten kommen aus der Industrie, dem Dienstleistungssektor, von Hochschulen oder auch direkt von Quanos Content Solutions,” erklärt Moderatorin Kerstin Berke das neue Format. “Im Gespräch mit mir plaudern sie aus dem Nähkästchen, berichten über aktuelle Tipps und Trends und machen aus drögen Fachthemen spannende Geschichten. Die Doku-Lounge ist somit eine Art Wissen-To-Go-Format rund um die Technische Dokumentation.”

Pro Folge des Podcasts wird eine spezifische Disziplin der Technischen Redaktion behandelt. Das Fachwissen der eingeladenen Experten steht dabei ebenso im Vordergrund wie das Geben von Impulsen, um Herausforderungen in der Technischen Dokumentation besser meistern zu können. “Zur Technischen Dokumentation gibt es viele Informationsquellen, aber oft ist der Content dichtgepackt, textuell und anstrengend. Wer tut sich das nach einem Arbeitstag an?” erklärt Philipp Eng, Marketing Manager bei Quanos Content Solutions, seine Beweggründe für die Erstellung des neuen Podcasts. “Wir haben uns deshalb gedacht: Das muss auch anders gehen. Unser Ziel mit “Die Doku-Lounge” ist, Weiterbildung quasi nebenbei zu ermöglichen. Der Zuhörer kann dann einschalten, wann es ihm am besten passt und sich in ungezwungener Atmosphäre immer das neueste Wissen aneignen.” Ebenso möchte das Unternehmen mit seinem Podcast mit verstaubten Auffassungen über die Technische Redaktion aufräumen und stattdessen zeigen, wie groß das Potenzial von Produktinformationen ist.

Aktuell sind Folgen zu folgenden Themen geplant: “Künstliche Intelligenz in der Technischen Dokumentation”, “Single Source of Truth – Wiederverwendung von Daten” sowie “Redaktionssysteme sinnvoll in der Software-Dokumentation einsetzen”. Zuhörern, die anschließend tiefer einsteigen möchten, werden zusätzlich weiterführende Inhalte wie Webinare, Blogartikel und White Paper bereitgestellt.

Was ist Quanos Content Solutions?

Quanos Content Solutions wurde 1995 unter dem Namen SCHEMA in Nürnberg gegründet und stellt professionelle Software für den Einsatz in Technischen Redaktionen oder auch Marketing-Abteilungen her. Software-Lösungen von Quanos Content Solutions helfen Unternehmen dabei, smarte Produktinformationen zu erstellen, zu verwalten, zu übersetzen und zu veröffentlichen – Von der Technischen Dokumentation in Print bis zur digitalen Knowledge Base.

Das weit verbreitete XML-Redaktionssystem SCHEMA ST4 gehört in jede gut ausgestattete Technische Redaktion und mit dem zweiten Produkt, SCHEMA CDS, werden smarte Informationen smart erreichbar. Software von Quanos Content Solutions wird in Maschinen- und Anlagenbau, Automotive, Informationstechnologie, Elektronik, Medizintechnik und der Pharmazeutischen Industrie eingesetzt.

Quanos Content Solutions | Passion for smart information | www.quanos-content-solutions.com

Als Teil der Quanos Gruppe teilt Quanos Content Solutions gemeinsam mit Quanos Service Solutions das Ziel, Menschen zu helfen, Maschinen zu verstehen und die Leidenschaft für smarte Informationen.

