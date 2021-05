Rosenberger OSI installiert modernes Datennetzwerk in der Grund- und Mittelschule Erdweg

Verkabelungsspezialist unterstützt den „DigitalPakt Schule“ und bringt High-Speed Internet ins Klassenzimmer

Augsburg, 19. Mai 2021 – Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), Experte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services, hat im Rahmen des vom Bund geförderten Projekts „DigitalPakt Schule“ ein modernes Verkabelungsprojekt für eine Schule im Landkreis Dachau im April 2021 erfolgreich beendet. In der Grund- und Mittelschule Erdweg sorgt ab sofort das neue System PreCONNECT® smartNET für ein zukunftsfähiges und flexibel erweiterbares Netzwerk.

Mit dem „DigitalPakt Schule“ unterstützt der Bund die Länder und Gemeinden bei Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur. Ziel des Digitalpaktes ist der flächendeckende Aufbau einer zeitgemäßen digitalen Bildungsinfrastruktur. An der Grund- und Mittelschule Erdweg im Landkreis Dachau (Bayern) sah die konkrete Planung vor, ein neuartiges Datennetzwerk für die Anbindung von WLAN-Access-Points in allen Räumen und Klassenzimmern und anderen netzwerkgebundenen Geräten wie PCs und Laptops zu installieren. Die Herausforderung war dabei die Koordination der Baumaßnahmen im laufenden Schulbetrieb, auch wenn dieser pandemiebedingt nur eingeschränkt stattfand. Bei dem Projekt arbeitete Rosenberger OSI erfolgreich mit lokalen Partnern Hand in Hand, so dass die Abstimmung der einzelnen Bauabschnitte und Gewerke reibungslos verlief.

Umfangreiche Planungsvorhaben

Die Maßnahme begann im August 2020 mit einer Bestandsaufnahme durch Baubegehung und Machbarkeits-Planung sowie einer Kostenschätzung. Nach der Vergabe des Auftrages nach einer beschränkten öffentlichen Ausschreibung erfolgte im Januar 2021 im nächsten Schritt die Installation der Kabelverlege-Infrastruktur inklusive bautechnischer Maßnahmen wie beispielsweise Wanddurchbrüchen, dem Öffnen von Brandschottungen sowie Kabelverlege- und Anschlussarbeiten.

Installation des PreCONNECT® smartNET-Netzwerks

Rosenberger OSI setzte bei der Verkabelungsinfrastruktur auf sein neuartiges Konzept PreCONNECT® smartNET, welches die Möglichkeit bietet, die Bandbreite dynamisch zu erweitern und Datenraten innerhalb eines Gebäudes abteilungs- oder prozessbezogen individuell zuzuteilen. Durch das intelligente Konzept können tertiäre Kupferkabellängen auf ein Minimum reduziert und dadurch erhebliche Kosten im Vergleich zu einer klassisch strukturierten Verkabelung eingespart werden. Dies wird durch den Einsatz von Office-Distributoren möglich, welche die zukunftssichere Glasfaser-Technik näher zum End User bringt.

Künftige Erweiterungen der Verkabelung sind möglich

Im April 2021 wurde das Projekt erfolgreich beendet. Einschränkungen gab es im eingeschränkt laufenden Schulbetrieb nicht. Das Ergebnis: Alle Klassenzimmer und Fachräume wurden mit Anwenderanschlüssen versehen und somit der Grundstein für ein flächendeckendes WLAN im gesamten Schulunterrichtsareal gelegt.

„Wir freuen uns, den DigitalPakt Schule unterstützen zu können und mit der Grund- und Mittelschule Erdweg den ersten erfolgreichen Schritt absolviert zu haben. Dank unseres innovativen Systems smartNET sind auch künftige Erweiterungen des Netzwerks problemlos möglich“, so Thomas Schmidt, Geschäftsführer von Rosenberger OSI.

„Der digitale Wandel ist kein fernes Zukunftsthema mehr, er hat längst rasant Fahrt aufgenommen. Das gilt für viele gesellschaftliche Bereiche und natürlich auch für die Schulen. Die erfolgreiche Projektumsetzung der Firma Rosenberger OSI, bildet eine verlässliche Infrastruktur für den Aufbau eines flächendeckenden, drahtlosen Netzwerks in den Unterrichtsräumen der Grund- und Mittelschule“, erläutert Christian Blatt, Bürgermeister der Gemeinde Erdweg und 1. Vorsitzender des Schulverbands Erdweg.

Über den Schulverband Erdweg:

In den 1970er Jahren wurde das Schulhaus in Erdweg errichtet und beherbergt bis heute die Klassenzimmer der Grundschule. In den 1990ern kam der Neubau hinzu, in dem sich die Räumlichkeiten der heutigen Mittelschule und die Fachräume für Informatik, Physik, Kunst und Musik befinden. Im aktuellen Schuljahr 2020/2021 besuchen rund 370 Schüler die Grund- und Mittelschule Erdweg.

Über Rosenberger OSI:

Seit 1991 ist Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) ein anerkannter Experte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services in den Bereichen Rechenzentren, Lokale Netzwerke, Mobilfunknetze und Industrielle Anwendungen. Als integrierter Lösungsanbieter verfügen wir über hohe Expertise in der Entwicklung und operative Exzellenz in der Produktion von Systemlösungen für Kommunikationsnetze. Unsere umfassenden Serviceleistungen ermöglichen den sicheren und effizienten Betrieb digitaler Infrastrukturen. Diese Kombination verbunden mit unserer gelebten Kundenorientierung macht uns einzigartig und zu einem starken Partner im globalen Markt. Rosenberger OSI beschäftigt in Europa und Nordamerika rund 740 Mitarbeiter und ist seit 1998 Teil der global operierenden Rosenberger Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Verbindungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland. Weitere Informationen unter: www.rosenberger.com/osi

