becos: Steigende Auftragseingänge aus Maschinenbau und Verpackungsindustrie

Unternehmen setzen auf modernes MES zur Optimierung ihrer Planung und Fertigung, um die steigende Nachfrage zu bedienen.

Stuttgart, den 25.05.2021. “Die aktuelle Entwicklung zeigt deutlich, dass wieder mehr in Deutschland produziert wird, um die internationale Abhängigkeit zu reduzieren. Hiervon profitieren besonders die Verpackungshersteller und die Maschinenbauer”, beginnt Gerd Rücker, Leitung Vertrieb, der becos GmbH. Und so wundert es in Stuttgart auch niemanden, dass gerade aus diesen Branchen aktuell verstärkt Anfragen und auch Aufträge eingehen.

Im Bereich der Verpackungshersteller kommt hinzu, dass momentan einfach mehr Verpackungen benötigt werden. Die Hersteller sind gefragt, verbessert und schneller zu fertigen. Um den hohen Auftragseingang zügig und störungsfrei abarbeiten zu können, benötigen sie intelligente Tools zur Steuerung und setzen auf das MES aus dem Hause becos.

Das moderne becosFLS vereinfacht und beschleunigt die Feinplanung und Feinsteuerung des Auftragsdurchlaufs in der Produktion und unterstützt die Planungs-, Terminierungs- und Steuerungskomponenten für den produktionsnahen Bereich. Hier stellt aktuell die Planung der Fertigungsdurchläufe hohe Anforderungen, betrachtet man allein die erforderlichen Ressourcen, wie Maschinen, Material, Betriebsmittel und Personal. Dies ist ohne ein Tool, das die Unternehmen in die Lage versetzt, auf Veränderungen flexibel zu reagieren, kaum möglich.

Im Maschinenbau sorgt der Trend zurück nach Deutschland und Europa dafür, dass verstärkt Maschinen gekauft werden, um die Kapazitäten vor Ort aufzustocken. Um die gestiegene Nachfrage nach Maschinen kurzfristig bedienen zu können, werden moderne MES benötigt. Neben der Frage nach einer verbesserten Ressourcenplanung geht es hier vor allen Dingen um Optimierungsstrategien, die für eine bessere Auslastung und Produktionsplanung sorgen sollen.

“Im Bereich der Fertigungsplanung hat sich unser KI-basiertes Tool Minerva bewährt. Hier lassen sich verschiedene Szenarien simulieren, die sämtliche für den jeweiligen Fertigungsauftrag relevanten Ressourcen einbeziehen”, erläutert MES-Experte Rücker. Das moderne Tool unterbreitet konkrete Handlungsvorschläge innerhalb sehr kurzer Zeit. Sind im Unternehmen beispielsweise 400.000 Arbeitsgänge zu planen, braucht “Minerva” weniger als 5 Minuten, um Alternativen sowie ihre Auswirkungen auf die KPIs zu berechnen. “Hier kommen herkömmliche Planungstools nicht mit”, schließt MES-Experte Rücker.

Die gestiegene Nachfrage führt becos u. a. darauf zurück, dass man die Planer in den Fertigungsunternehmen mit dem KI-basierten Tool gezielt abholt, ihnen optimierte Vorschläge auf der Basis unterschiedlicher Szenarien sowie realisierbare Alternativen unterbreitet.

1987 in Stuttgart als Spin-Off des Stuttgarter Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) von Prof. Dr. Günter Bitsch gegründet, gehört die becos GmbH heute zu den führenden Anbietern modernster MES- / APS- und IoT-Lösungen in Deutschland. Der enge Kontakt zur Forschung und Hochschulen / Lernfabriken sorgt für die Einbindung innovativer Lösungsansätze, dies führt im Ergebnis zu einer nachhaltigen Verbesserung der Prozesse ihrer Kunden. Mehr als 200 Kunden und 9.500 Anwender überwiegend im Fertigungsbereich arbeiten tagtäglich mit Lösungen von becos. Sie schätzen vor allem die KI-basierte, interaktive Entscheidungsunterstützung durch die Bewertung der Planungsmaßnahmen.

