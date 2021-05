Die SeniorenLebenshilfe kommt nach Otting

Das seniorengerechte Angebot der SeniorenLebenshilfe wird künftig von Lebenshelfer Dirk Naumann in Otting angeboten

Otting, 25.05.2021. Die Vision der bundesweit tätigen SeniorenLebenshilfe ist es, älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben in Ihrer gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Dazu unterstützen die auf selbstständig-freiberuflicher Basis tätigen Lebenshelfer ihre Senioren mit individuell abgestimmten Leistungen im vorpflegerischen Bereich. Auch Senioren in Otting und Umgebung können das seniorengerechte Angebot dank des neuen Lebenshelfers Dirk Naumann zukünftig nutzen.

Einzigartiges Konzept für Erleichterung im Alltag und mehr Freude am Leben

Die SeniorenLebenshilfe unterbreitet älteren Menschen ein Angebot, das in dieser Form deutschlandweit einmalig ist. Neben praktischen Tätigkeiten spielt auch der soziale Aspekt eine wichtige Rolle bei der Arbeit der Lebenshelfer. Zwischenmenschliche Gespräche und gemeinsam unternommene Aktivitäten sollen das Leben der Senioren bereichern und ihnen eine hohe Lebensqualität bis ins hohe Alter hinein bescheren. Gegründet wurde die SeniorenLebenshilfe im Jahr 2012 von der Berlinerin Carola Braun. Seitdem hat sich der Dienstleister zu einem Unternehmen mit einem bundesweit tätigen Netzwerk aus Lebenshelfern entwickelt, die das Leben von älteren Menschen in vielen Bereichen erleichtern.

Individuelle und bedarfsgerechte Betreuung

Die Lebenshelfer nehmen ihren Senioren sämtliche Aufgaben im Haushalt ab, die diese nicht mehr selbst bewältigen können. Sie halten die Wohnung sauber, gehen einkaufen und kümmern sich um die Wäsche. Sie bieten ihre Hilfe zudem bei bürokratischen Angelegenheiten an und begleiten die älteren Menschen zu Arztterminen und anderen Anlässen. Jeder Lebenshelfer verfügt über einen Pkw, mit dem die nötigen Strecken bequem zurückgelegt werden können. Bei der sinnvollen Gestaltung der Freizeit spielen die Lebenshelfer für ihre Senioren ebenfalls eine wichtige Rolle. Je nach persönlichen Interessen werden Gesellschaftsspiele gespielt, Spaziergänge unternommen oder Bekannte besucht. Welche Tätigkeiten die Lebenshelfer übernehmen, wird individuell und bedarfsgerecht mit den Senioren abgestimmt.

Dirk Naumann unterstützt zukünftig Senioren in Otting und Umgebung

Der ausgebildete Kraftfahrzeugmechaniker Dirk Naumann ist zukünftig als Lebenshelfer rund um Otting tätig. Nach seinem Zivildienst beim Diakonischen Werk und seinem Studium der BWL war er lange Zeit als Projektleiter beschäftigt. An seine Tätigkeit in der Kurzzeitpflege beim Diakonischen Werk hat er sich während dieser Zeit stets gerne zurückerinnert. Fortan möchte er seine Kräfte wieder dazu nutzen, ältere Menschen in ihrem Alltag zu unterstützen und ihnen in allen Lebenslagen beistehen. Der 1968 geborene Dirk Naumann ist verheiratet und beschäftigt sich gerne mit seinen Hunden. Seine Freizeit verbringt er am liebsten in seinem Garten oder auf seinem Motorrad.

Online erhalten Sie weitere Informationen über die SeniorenLebenshilfe

Weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe und die Arbeit von Dirk Naumann erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Otting. Auch wenn Sie selbst Interesse daran haben, als Lebenshelfer zu arbeiten, sollten Sie sich dort umsehen. Die SeniorenLebenshilfe ist immer auf der Suche nach weiterer Unterstützung. Denn längst können noch nicht alle interessierten Senioren das Angebot des Berliner Unternehmens, das eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, nutzen. Die Lebenshelfer werden bei ihrer Arbeit von der Berliner Zentrale aus tatkräftig unterstützt. Sie werden durch eigene Schulungen und Fortbildungen optimal auf ihre Aufgabe vorbereitet und erhalten zudem Hilfe bei der Kundenakquise und in vielen weiteren Bereichen.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.