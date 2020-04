Rosenstein & Söhne 2in1-Vakuumierer BV-200.duo

Vakuumieren und Versiegeln in einem

– Ideal für Fisch, Fleisch, Gemüse und Obst

– Zum Sous-Vide-Garen und schnellen Marinieren geeignet

– Ideal für empfindliche Lebensmittel

– Sicher durch doppelte Schweißnaht

– Auch für Vakuum-Dosen & -Behälter geeignet

So werden die Lebensmittel länger haltbar: Luftleere Verpackungen halten Fleisch, Fisch und Gemüse länger frisch und aromatisch – auf natürliche Weise und ohne Konservierungsstoffe! Die Lebensmittel lagern jetzt in praktischen Portionsgrößen und Eingefrorenes ist vor Gefrierbrand geschützt.

Schnelle und kinderleichte Anwendung: Einfach alles in den Beutel geben und die Folienränder in das Gerät von Rosenstein & Söhne legen. Es entzieht Luft und versiegelt in einem Arbeitsgang. Und dank ausklappbarem Cutter schneidet man die Folienrollen sogar direkt am Gerät zurecht.

Ideal für Fisch, Fleisch und Obst: Dank Druckregulierung vakuumiert man empfindliche Lebensmittel wie Brot und Beeren ganz behutsam. Fisch und andere feuchte Lebensmittel lassen sich gefahrlos dank Flüssigkeits-Abscheider vakuumieren. Und falls mal Chipsreste übrig sind, schweißt man die Tüte einfach zu – auch ohne Vakuum!

Praktisch und vielfältig in der Küche: Mariniertes ist durch die Vakuum-Technik in Minuten küchenfertig – kein stundenlanges Warten auf Grillsteaks! “Sous-Vide” kochen: Fleisch oder Fisch lassen sich im Vakuumbeutel schonend im eigenen Saft garen. Und per Vakuumier-Schlauch zieht man Luft sogar aus Vakuum-Dosen und -Behältern mit entsprechendem Anschluss.

Sicher verschlossen dank doppelter Schweißnaht: Die Päckchen sind so auch bei größeren Füllmengen besonders haltbar und stabil!

– Zum Vakuumieren von Folien und Dosen

– Ideal für Fisch, Fleisch, Käse, Gemüse, Obst, Kaffee, Chipstüten u.v.m.

– Einfache Bedienung: vollautomatisches Vakuumieren und Versiegeln von Lebensmitteln

– Vakuum-Stärke regulierbar: manueller Modus für exakte Dosierung, z.B. zum Schutz empfindlicher Lebensmittel

– Auch für feuchte Lebensmittel geeignet dank Flüssigkeits-Abscheider mit Auffang-Behälter

– Erzeugt Doppel-Schweißnaht für besonders sicheres Verschließen

– 5 Modi für verschiedene Anwendungen: Verschweißen, Vakuumieren und Verschweißen, Vakuumieren von – Mariniertem, Vakuumieren von Vakuum-Dosen & -Behältern per Vakuumier-Schlauch, manuelles Vakuumieren

Leicht zu reinigen dank herausnehmbarem Flüssigkeits-Behälter

– Integrierter Cutter: Vakuumier-Folien direkt am Gerät schneiden

– Für Beutel oder Folienrollen bis zu 32 cm Breite und beliebiger Länge

– Für verschiedene Vakuum-Behälter dank 2 Schlauch-Aufsätzen

– Gummifüße für sicheren Stand

– Praktische Kabel-Aufwicklung auf der Unterseite

– Max. Pumpdruck: -0,8 bar

– Leistungsaufnahme: 150 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt

– Maße: 39,5 x 9,5 x 15 cm, Gewicht: 1,8 kg

– Vakuumierer inkl. 15 Beuteln (5x 10 x 15 cm, 5x 20 x 30 cm, 5x 28 x 40 cm), Vakuumier-Schlauch mit 2 Aufsätzen, Ersatz-Abdichtring und deutschem Handbuch

Preis: 69,95 EUR

Bestell-Nr. NX-8982-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX8982-3013.shtml

