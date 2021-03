Rosenstein & Söhne Joghurt-Maker JM-300

Zu Hause frischen & gesunden Joghurt zubereiten

– Individuelle Zeit- und Temperatur-Einstellung

– LED-Display für Timer- und Temperatur-Kontrolle

– 8 Portionsgläser mit Kunststoff-Deckeln

– Edelstahl-Gehäuse

– Einfache Reinigung: Gläser sind spülmaschinenfest

Gesunder Joghurt ohne Zusatzstoffe: Man entscheidet selbst, was in die selbstgemachte Milchspeise kommt! Je nach Fettgehalt der Milch hat der Joghurt genau die Konsistenz, die man sich wünscht.

Ganz einfache und schonende Zubereitung: Als Zutaten benötigt man lediglich Milch eigener Wahl und etwas Naturjoghurt mit lebenden Startkulturen. Den Rest erledigt die Maschine. Nach nur wenigen Stunden liefert sie extra-frischen Natur-Joghurt!

Die Joghurt-Produktion ganz genau steuern: Man kann das voreingestellte Programm wählen oder man stellt Zeit und Zubereitungs-Temperatur stunden- und gradgenau nach eigenen Wünschen ein.

Praktisch und sauber: Dank der 8 Portionsgläser mit Deckel ist der Joghurt gleich in Portionen aufgeteilt. Der Joghurt-Bereiter von Rosenstein & Söhne selbst wird dabei nicht schmutzig und ist sofort für den nächsten Einsatz bereit! Die Joghurt-Gläser lassen sich schnell und einfach in der Spülmaschine reinigen.

Zubereitungs-Tipp: Vor dem Erhitzen kann man für einen halben Tag z.B. eine Vanilleschote oder Zimtstange in die Milch legen. Schon hat man leckeren Joghurt in verschiedenen Geschmacksrichtungen! Anschließend verfeinert man die Eigenkreation mit Früchten, Honig, Nüssen u.v.m.

– Joghurt-Bereiter für frischen Joghurt ohne Konservierungsstoffe, Farbstoffe und künstliche Aromen

– Für alle Arten von Milch: Vollmilch, fettarme Milch, Sojamilch, laktosefreie Milch u.v.m.

– Als Startkulturen eignen sich auch aktive Joghurtkulturen (z.B. Ferment)

– Programm-Voreinstellung zur schonenden Joghurt-Zubereitung: 8 Std. bei 42 °C

– Individuelle Zeit- und Temperatur-Einstellung möglich

– Zeitschaltuhr: 1 bis 48 Stunden (in 1-Stunden-Schritten)

– Temperatur-Wahl: 20 bis 55 °C (in 1-Grad-Schritten)

– 8 Portionsgläser mit Kunststoff-Deckel: je 180 ml, Maße (Ø x H): 71 x 69 mm (Gesamt-Kapazität: 1,4 Liter)

– LED-Display für Zeit- und Temperatur-Kontrolle

– Einfache Bedienung über 4 Tasten

– Gummierte Füße für rutschfesten Stand

– Hochwertiges Edelstahl-Gehäuse

– Einfache Reinigung: Gläser sind spülmaschinengeeignet

– Leistungsaufnahme: 30 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)

– Maße: 36,5 x 14 x 18,5 cm, Gewicht: 2,1 kg

– Joghurt-Maker JM-300 inklusive Deckel, 8 Portionsgläsern mit Deckel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107366168

Preis: 34,99 EUR

Bestell-Nr. NX-6456-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6456-3002.shtml

Zu dem Gerät sind auch Ersatzgläser erhältlich:

Rosenstein & Söhne 4er-Set Ersatzgläser mit Deckel für Joghurt-Maker JM-200/300, je 180ml

Preis: 9,99 EUR

Bestell-Nr. NX-6485-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/lZBpGcrG

