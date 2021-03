Dolce by Wyndham Bad Nauheim: Grünes Licht und gedeckter Tisch – doch immer noch ohne Gäste

Aktion soll auf die Notlage des Gastgewerbes aufmerksam machen

Bad Nauheim (hds).- Das Dolce by Wyndham Bad Nauheim steht in den Startlöchern für eine Wiedereröffnung und signalisierte dies mit grünem Licht. Das Hotel folgte mit seiner Illumination dem Aufruf der hessischen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) im Vorfeld der Bund-Länder-Konferenz ein entsprechend farbiges Signal zu setzten. Zahlreiche Hoteliers und Gastronom in Hessen machten damit deutlich: “Wir können, wir sind bereit und warten nur noch auf grünes Licht!” Immerhin erarbeiteten die Betriebe bereits im Rahmen der ersten Welle umfassende Hygiene-Konzepte. Auch das Dolce setzte schon im Frühjahr 2020 zahlreiche Maßnahmen zum Schutz der Gäste und Mitarbeiter im ganzen Haus um. Diese wurden kontinuierlich an die aktuellen Begebenheiten und Vorschriften angepasst. Dank dieser Vorkehrungen verzeichnete das Hotel keinen einzigen Fall von Corona!

Auch das Robert-Koch-Institut zählt die Hotellerie nicht zu den Pandemie-Treibern in Deutschland. Den Herbergen wird somit auch von offizieller Seite ein niedriges Infektionsrisiko bescheinigt. Die Branche fordert daher Öffnungsperspektiven, die ihr jedoch in der gestrigen Konferenz erneut verwehrt wurden. Hotels und Restaurants bleiben zunächst – wie schon seit Monaten – geschlossen.

Um auf die daraus resultierende – und sich immer mehr zuspitzende – Notlage aufmerksam zu machen, beteiligte sich das Vier-Sterne-Hotel auch an der bundesweiten Aktion “Gedeckter Tisch”: In ganz Deutschland setzten Vertreter der Branche leere Hotelbetten und gedeckte Tafeln in Szene. Die Message dahinter: “Uns fehlen die Gäste!” Die damit verbundene Hoffnung auf eine baldige Öffnung wurde jedoch herb enttäuscht. Die Ergebnisse der gestrigen Sitzung fielen ernüchternd aus. Gespräche über eine mögliche Öffnung zu Ostern wurden auf die nächste Videokonferenz von Bund und Ländern am 22. März verschoben.

www.dolcebadnauheim.com

www.facebook.com/HotelDolceBadNauheim

Das Dolce by Wyndham Bad Nauheim liegt an den grünen Ausläufern des Taunus. In die City von Frankfurt am Main und zum drittgrößten Flughafen Europas sind es nur 35 Minuten Fahrtzeit. Alle 146 Zimmer und 13 Suiten verfügen über einen großzügig gestalteten Arbeitsplatz, einen Sitzbereich sowie größtenteils Balkone. Umgeben von einem 200 Hektar großen Park stehen indoor 2.750 Quadratmeter Veranstaltungsfläche für Tagungen und Events aller Art zur Verfügung. Neben 27 flexiblen Meeting-Räumen beherbergt das Vier-Sterne-Hotel ein besonderes Veranstaltungsjuwel: Das historische Jugendstil-Theater mit 730 Plätzen kann für exklusive “Dinner on Stage” und Produkt-Präsentationen und weitere kreative Veranstaltungsformate gebucht werden. Für Elvis-Fans: Der King of Rock ‘n’ Roll lebte während seiner Militärzeit in einer Villa vis-à-vis. In der Gesundheitsstadt Bad Nauheim verwöhnt auch das Hotel seine Gäste mit allen Sinnen: Feine Küche, ein Wellness-Bereich mit Hallenbad (20 x 8 Meter), finnischer Sauna, Biosauna, Dampfbad und Babor Beauty-Salon, Fitness-Einrichtungen sowie zahlreiche Freizeitangebote bieten Entspannung zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Des Weiteren wurde Bad Nauheim – zum vierten Mal in Folge – nach einer Focus-Studie zu einem der Top-Kurorte Deutschlands 2021 gekürt! Außerdem zählte das Hotel 2020 zu den drei Häusern der Wyndham Hotels & Resorts in Zentraleuropa, die mit dem “Traveller”s Choice Award” von Tripadvisor ausgezeichnet wurden.

Bildquelle: Dolce by Wyndham Bad Nauheim