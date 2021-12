RSM berät Private Pier Industries beim Abschluss eines Finanzierungspakets mit der ELF Capital Group

Düsseldorf, 02.12.2021 – Die RSM GmbH, eine der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, unterstützte Private Pier Industries dabei, mit der ELF Capital Group ein langfristiges und flexibles Finanzierungspaket zu vereinbaren.

Private Pier Industries (“PPI”) ist eine diversifizierte Markenholding, die in den drei Bereichen Spirits, Pet Food, und Fashion tätig ist. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Markenaufbau konzentriert sich PPI auf die Kreation, Entwicklung und Verwaltung international relevanter Marken. Der Fokus des Unternehmens liegt dabei auf Produkten in Wachstumsbranchen, die eine kreative Kommunikationsstrategie erfordern. PPI hat seinen Hauptsitz in Berlin und beschäftigt 60 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland und Irland. Mit dem Finanzierungspaket soll das Wachstum in allen Bereichen vorangetrieben werden.

Die ELF Capital Group ist spezialisiert auf flexible Finanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen mit Fokus auf Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Nordwesteuropa. Das Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Strukturierung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen für inhabergeführte mittelständische Unternehmen, Management Teams und Private Equity-Portfoliounternehmen, die einen unternehmerischen, zuverlässigen und engagierten Finanzierungspartner suchen.

Verantwortlich betreut wurde die durchgeführte Financial Due Diligence und die Plausibilisierung der Planungsrechnung von WP Volkmar Berner, RSM-Partner und Head of Transaction Advisory Services (TAS) aus München. Die operative Projektverantwortung lag bei Florian Mühl, Senior Manager am RSM-Standort Bremen. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte durch die RSM-Kollegen in Irland unter der Leitung von Jack Swinburne (Director).

Die RSM GmbH gehört zu den zehn größten mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, unabhängig und partnergeführt. Die rund 700 Mitarbeiter, darunter als mehr als 200 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, betreuen von 17 Standorten aus vor allem mittelständische Firmen in Fragen der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions-, Unternehmens- und Rechtsberatung. Die RSM GmbH berät ihre Kunden auch weltweit im RSM-Netzwerk mit mehr als 48.000 Mitarbeitern in 820 Niederlassungen in über 120 Ländern.

