Rückkehr an den Neckar: LOT Polish Airlines fliegt ab sofort wieder ab Stuttgart nach Warschau

Nach der pandemiebedingten Unterbrechung hat LOT Polish Airlines rechtzeitig zur Sommersaison Stuttgart wieder ins weltweite Streckennetz eingebunden. Täglich von Montag bis Sonntag geht es von Stuttgart nach Warschau, wo die Fluggäste zahlreiche schnelle Anschlussmöglichkeiten haben, etwa nach Kanada, Indien oder ins Baltikum.

LOT Polish Airlines bietet ab Stuttgart zwei attraktive Flugzeiten an. Jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag starten die Flüge um 10:35 Uhr und erreichen Warschau nach 1:45 Stunden Flugzeit um 12:20 Uhr. An den übrigen Wochentagen, also jeweils mittwochs, freitags und sonntags, erfolgt der Abflug in Stuttgart am Abend um 19:50 Uhr. Diese Flüge landen in Warschau um 21:35 Uhr.

In der polnischen Hauptstadt besitzt LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, das große Drehkreuz, an dem die Fluggäste zu den übrigen Zielen des globalen Netzwerks der Airline umsteigen können. Somit lassen sich auch ab Stuttgart viele Ziele in Europa, Zentralasien, Fernost, Indien und Nordamerika nach nur einem kurzen Aufenthalt am Chopin Airport in Warschau schnell und stressfrei erreichen.

In gut zwölf Stunden nach Toronto oder Mumbai

Beispielsweise dauert die Flugreise mit LOT Polish Airlines von Stuttgart nach Toronto in Kanada oder nach Mumbai, Stuttgarts Partnerstadt in Indien, inklusive Umsteigen in Warschau gerade einmal 12 Stunden und 40 Minuten:

Nach Toronto

Abflug in Stuttgart um 10:35 Uhr, Ankunft in Toronto am gleichen Tag um 17:15 Uhr Ortszeit

einschließlich 1:45 Stunden Aufenthalt in Warschau

Nach Mumbai

Abflug in Stuttgart um 10:35 Uhr, Ankunft in Mumbai am nächsten Morgen um 2:45 Uhr Ortszeit

einschließlich 3:20 Stunden Aufenthalt in Warschau

Alle Langstreckenflüge führt LOT Polish Airlines mit modernen Boeing B787 Dreamlinern durch. Den Gästen stehen dabei drei komfortable Serviceklassen zur Auswahl: LOT Business Class, LOT Premium Economy Class und LOT Economy Class.

Binnen weniger Stunden ins Baltikum

Auch gelangen die Fluggäste ab Stuttgart mit LOT Polish Airlines schnell ins Baltikum. Städte wie Vilnius/Litauen, Tallinn/Estland oder Riga/Lettland sind in rund vier bis sechs Stunden bequem zu erreichen:

Nach Vilnius

Abflug in Stuttgart um 19:50 Uhr, Ankunft in Riga am nächsten Morgen um 0:40 Uhr Ortszeit

3:50 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 1:00 Stunde Aufenthalt in Warschau

Nach Tallinn

Abflug in Stuttgart um 19:50 Uhr, Ankunft in Tallinn am nächsten Morgen um 1:35 Uhr Ortszeit

4:45 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 1:20 Stunden Aufenthalt in Warschau

Nach Riga

Abflug in Stuttgart um 10:35 Uhr, Ankunft in Riga am gleichen Tag um 17:55 Uhr Ortszeit

6:20 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 3:15 Stunden Aufenthalt in Warschau

Amit Ray, Regional Director DACH Markets, Italy and India von LOT Polish Airlines: “Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder Stuttgart bedienen. Für Urlauber und Geschäftsreisende bieten wir mit den Flügen nach Warschau und von dort weiter zu über 70 Zielen in aller Welt ein attraktives Flugangebot mit modernen, komfortabel ausgestatteten Flugzeugen.”

Ulrich Heppe, Geschäftsführer Stuttgart Airport: “Wir freuen uns sehr, LOT Polish Airlines wieder in Stuttgart begrüßen zu dürfen. Das Drehkreuz in Warschau ist eine wichtige Ergänzung für unser Streckennetz und bietet komfortable Anschlussflüge in internationale Metropolen wie z.B. Toronto oder Mumbai. Mit der täglichen Verbindung ab Stuttgart profitieren sowohl Geschäfts- als auch Ferienreisende von den attraktiven Flugverbindungen.”

Aktuelle Informationen zum Flugangebot von LOT Polish Airlines gibt es über alle gängigen Vertriebskanäle.

LOT Polish Airlines ist eine moderne Fluggesellschaft, die Mittel- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, China, Japan, Südkorea, Indien und Sri Lanka. Die polnische Fluggesellschaft hat konstant ihr Angebot in diese Länder ausgebaut und zugleich ihre Marktposition in Mittel- und Osteuropa weiter gestärkt. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.

