ryd startet mit neuem CEMünchen, 02. März 2026 – Die ryd GmbH beschleunigt den nächsten Wachstumsschritt. Florian BöhmeO in die nächste Wachstumsphase

München, 02. März 2026 – Die ryd GmbH beschleunigt den nächsten Wachstumsschritt. Florian Böhme übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des Chief Executive Officer. Mit dieser Entscheidung setzt ryd klar auf die Skalierung im europäischen Flottenmarkt – und positioniert sich als digitale Alternative zum klassischen Kartenmodell.

Das Ende der Plastikkarte beginnt im Fahrzeugcockpit

Die Plattform ermöglicht das Bezahlen von Tanken, Laden und Waschen vollständig digital – direkt im Fahrzeug oder alternativ über die ryd App mit mehr als einer Million registrierten Nutzern in Europa.

Ohne Plastikkarte. Ohne Medienbruch. Europaweit.

Aufbauend auf einer millionenfach erprobten Plattform überträgt ryd seine Technologie nun konsequent auf das Flottengeschäft – mit klarem Mehrwert für Fuhrparkmanager und Unternehmen: volle Transparenz auf Fahrzeugebene, automatisierte Abrechnung, digitale Kostenkontrolle und der vollständige Verzicht auf physische Karten.

Skalierung eines neuen europäischen Standards

Florian Böhme war mehr als 17 Jahre in Führungspositionen bei Amazon tätig und bringt umfassende Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung digitaler Plattformen im B2B Bereich mit. Zuletzt verantwortete er als General Manager bei Amazon Web Services (AWS) das globale Geschäft mit SAP und gestaltete dort erfolgreich die Cloud-Transformation gemeinsamer Kunden wie Mercedes-Benz. Zuvor baute er als Country Manager Amazon Business für die DACH-/CEE-Region auf, digitalisierte den indirekten Einkauf und etablierte einen neuen europäischen Standard im eProcurement. Er engagierte sich viele Jahre als executive Sponsor von Woman@Amazon in Deutschland stark für Chancengleichheit und Allyship, indem er Frauen in digitalen Berufen durch Netzwerke und Sichtbarkeit fördert – Werte, die er nun bei ryd lebt.

Gemeinsame Vision: Das Payment-Betriebssystem für Flottenfahrzeuge

Mit dem Führungswechsel unterstreicht ryd seinen Anspruch, die Digitalisierung von Mobilitätszahlungen strukturell voranzutreiben – und die nächste Generation digitaler Flottenlösungen in Europa zu etablieren.

Florian Böhme, CEO von ryd: „Der Markt für Mobilitätszahlungen ist reif für einen Technologiesprung. ryd ersetzt die physische Flottenkarte durch eine vollständig digitale, fahrzeugintegrierte Plattform. Gemeinsam mit Oliver Götz verfolgen wir das klare Ziel, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und ryd als zentrales Element für In-Car-Payment im Bereich Software Defined Vehicles zum neuen europäischen Standard für Flottenbetreiber und Unternehmen zu machen.“

Oliver Götz, Gründer und Chairman von ryd: „Wir definieren keinen weiteren Kartenanbieter. Wir entwickeln ryd zum Payment-Betriebssystem für Flottenfahrzeuge in Europa – als offene, softwarebasierte Infrastruktur, die Mobilitätszahlungen standardisiert, automatisiert und direkt im Fahrzeug verankert. Florian Böhme und ich teilen die klare strategische Überzeugung: Die Zukunft der Mobilitätszahlung ist vollständig digital – und sie beginnt im Fahrzeug.“

ryd ist das Payment-Betriebssystem für Flotten und Fahrzeuge in Europa. Die offene, softwarebasierte Infrastruktur standardisiert, automatisiert und verankert Mobilitätszahlungen direkt im Fahrzeug.

Mit ryd bezahlen Autofahrer und Unternehmen digital – per App oder über das Infotainmentsystem im Fahrzeug. Tanken, Laden, Waschen – ryd passt sich den Anforderungen moderner Mobilität an. Die ryd Partnerintegration ermöglicht es Drittanbietern, sichere Zahlungen aus dem Auto anzubieten und neue Zielgruppen zu erschließen.

Finanziell und strategisch unterstützt wird ryd u. a. von AXA, bp, Mastercard und Mercedes-Benz, internationale Weltkonzerne aus den ryd Geschäftsbereichen: Mobility, Finance, Energy Networks und Insurance. 2014 in München gegründet, wächst ryd kontinuierlich, ist bereits in Deutschland, Österreich, Schweiz, Portugal, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Dänemark, Tschechien, Polen, Frankreich und Italien aktiv und rollt kontinuierlich in weitere europäische Länder aus.

