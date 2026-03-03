Academy bei Netceed zieht Erfolgsbilanz und startet Schulungen

Schulungszentrum von Netceed öffnet Schulungskalender 2026

Kabelsketal/Schalksmühle, 03.03.2026 – Die Academy bei Netceed blickt auf ein Rekordjahr zurück: Mit 60 Schulungen und rund 500 Teilnehmern im Jahr 2025 unterstreicht das Schulungsangebot des globalen Anbieters von integrierten Supply-Chain-Lösungen für leistungsstarke Netzwerkinfrastrukturen den hohen Bedarf an praxisnaher Weiterbildung im Glasfaserausbau. Für das Jahr 2026 reagiert die Academy bei Netceed auf die ungebrochen hohe Nachfrage und setzt im neuen Schulungsprogramm einen klaren Fokus auf Praxistrainings und individuelle Anwendungsfälle – sowohl an den Standorten in Schalksmühle, Kabelsketal, Hannover und Eningen/Pfullingen als auch direkt bei Kunden vor Ort.

Der Fachkräftemangel in der Netzwerktechnik verlangt nach effizienten Qualifizierungen. Die Academy bei Netceed hat darauf im vergangenen Jahr mit einer Mischung aus stationären und 25 individuellen Schulungen nach Maß reagiert, direkt bei Kunden vor Ort. Insgesamt 40 Schulungstage widmeten sich allein den individuellen Anforderungen von Unternehmen, um Teams direkt in ihren Projekten fit zu machen. Erklärtes Ziel der Academy bei Netceed ist, dass niemand den Schulungsraum nur mit Folienwissen verlässt: „Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer soll die vermittelten Inhalte unmittelbar praktisch anwenden können“, sagt Stefan Wiener, Head of Education bei Netceed.

Praxis statt Frontalvortrag: Jedes Gerät in Teilnehmerhand

Das Konzept der Academy setzt konsequent dort an, wo die Arbeit stattfindet: am Gerät. „Jeder Teilnehmer muss selbst spleißen, messen oder einblasen können“, so das Credo der Dozenten. Um dies zu gewährleisten, stellt die Academy jedem Gast ein eigenes Spleiß- und OTDR-Messgerät zur Verfügung. Alternativ können Teilnehmer ihre eigene Technik mitbringen, um den Umgang mit dem vertrauten Equipment unter Expertenaufsicht zu perfektionieren. Für alle, die keine eigene Technik mitbringen, hält die Academy einen umfangreichen Lehrmittel- und Technikpool vor.

Die Teilnehmerresonanz bestätigt diesen Weg und hebt folgende Punkte hervor:

– Praxisorientierung: Arbeiten an realitätsnahen Szenarien, keine reinen Frontalvorträge.

– Volle Ausstattung: Moderner Technikpool samt Spleiß- und OTDR-Messgerät für jeden Teilnehmer.

– Kompetente Dozenten: Hohe Fach- und Praxisexpertise aus realen Projekten.

– Geeignet für Einsteiger und Quereinsteiger: Verständliche, anschauliche Erklärungen, ohne Vorwissen vorauszusetzen.

– Interaktiv und auf Augenhöhe: Dozenten gehen gezielt auf individuelle Fragen ein, angenehme Lernatmosphäre.

– Angemessene Gruppengröße: Genug Zeit für persönliche Betreuung und praktische Übungen.

– Maßgeschneiderte Inhalte: Anpassen der Schulungen an den Wissensstand und die Anforderungen der Teilnehmer, ausgewogener Mix aus Theorie und Praxis.

Schulungskalender 2026: Für Einsteiger und Profis

Parallel zur Ausweitung des Angebots 2025 hat die Academy bei Netceed den Schulungskalender 2026 veröffentlicht. Fachkräfte, Quereinsteiger und Unternehmen finden dort alle Themen, Termine und Veranstaltungsorte kompakt auf einen Blick. Die Bandbreite reicht von Grundlagenkursen für Einsteiger bis hin zu spezialisierten Trainings für erfahrene Netzwerktechniker. Alle Termine und Inhalte sind online abrufbar unter: https://www.tso-gmbh.de/schulungen/detail/id/19

Netceed ist ein weltweit führender Anbieter von Supply-Chain-Lösungen für Netzwerkinfrastrukturen und verbindet die Welt durch integrierten Produktvertrieb, Logistik, technisches Engineering und Produktdesign in den Bereichen Breitband, Rechenzentren und Energie. Mit über 30 Jahren Erfahrung entwickeln wir maßgeschneiderte End-to-End-Lösungen, die komplexe Herausforderungen beim Aufbau und der Modernisierung von Netzen meistern und langfristigen Mehrwert schaffen.

Wir liefern und vertreiben passive und aktive Komponenten sowie Werkzeuge für den Aufbau, die Erweiterung und Wartung von Netzinfrastrukturen und unterstützen dabei alle Technologien, einschließlich FTTH/FTTx, HFC, Wi-Fi, 5G/Mobilfunk, Rechenzentren und Energie.

Unser Portfolio umfasst mehr als 90.000 Produkte von rund 1.500 führenden Herstellern, kombiniert mit wertschöpfenden Logistik- und Lifecycle-Services, die Netzbetreiber dabei unterstützen, ihren Kunden im privaten, geschäftlichen und mobilen Bereich High Speed-Internet, Video-, Daten- und Sprachdienste bereitzustellen.

Netceed beschäftigt rund 1.500 Mitarbeitende in 21 Ländern und schafft vertrauensvolle Verbindungen durch Innovation, Zuverlässigkeit und Partnerschaft.

Weitere Informationen: www.netceed.com/de

