Saisonverpackung – voll im Trend

Wie Bekanntes neue Aufmerksamkeit erfährt

Eine Welt ohne Verpackungen ist kaum vorstellbar: Sie bietet Schutz und in vielen Fällen macht sie eine Präsentation im Verkaufsregal erst möglich. Viele Interessenten entscheiden sich erst beim Kauf für ein bestimmtes Produkt. Wenn es sich um Waren handelt, die in gleicher Ausführung vielfach erhältlich sind und keine Markenpräferenz von Kundenseite besteht, dann rückt die Verpackung in den Fokus.

Viele Jahre war der optisch einwandfreie Falteinschlag ein sicheres Zeichen dafür, dass hier ein qualitativ hochwertiges Produkt verpackt wurde. Perfekt gefaltet und eng am Produkt anliegend, sozusagen „maßgeschneidert“ eingeschlagen, wurde das Produkt optisch aufgewertet und war gleichzeitig vor Umwelteinflüssen geschützt. Als Materialien standen Folien in unterschiedlichen Qualitäten zur Auswahl: Alle heißsiegelfähigen Hüllstoffe sind für den Einsatz auf Falteinschlagmaschinen geeignet. Auch recyclebare oder biologisch abbaubare Materialien werden zum Schutz der Umwelt gerne verwendet. Als Primärverpackung wird die Ware vor äußeren Einflüssen optimal geschützt und es ist möglich, Produkte ideal in handelsüblichen Mengen und Verpackungen in den Verkauf zu bringen und am POS zu positionieren. Wird der Falteinschlag als Sekundärverpackung eingesetzt, dann werden quaderförmige Artikel, wie zum Beispiel Parfüm, Kekse oder Pralinen, die bereits in einer Schachtel oder einem Karton verpackt sind, zum Schutz oder zur Präsentation noch einmal eingeschlagen.

Auch wenn die Vorzüge und positiven Eigenschaften des Falteinschlags zum Schutz der Produkte unbestritten sind, so werden aus Umweltschutzgründen Sekundärverpackungen immer weniger eingesetzt. Wenn möglich, dann greifen herstellende Unternehmen bei der Verpackung zu umweltfreundlichen Folienmaterialien, auch Papierverpackungen werden häufiger verwendet: Gestrichenes Spezialpapier mit Lackschicht als Siegelmedium ist eine echte Alternative zu gängigen Kunststofffolien. Die Beschichtung ist idealerweise so dünn, dass die daraus hergestellte Verpackung mit dem Altpapier entsorgt werden kann. Sie ist somit vollständig rezyklierbar und verfügt dank wasserbasierten Beschichtungen über gute Barriereeigenschaften. Je nach Einsatzzweck wird das Papier für den Schutz vor Fetten, Mineralöl, Sauerstoff und Wasserdampf ausgerüstet.

Was oft als Nachteil empfunden wird, nämlich die fehlende Durchsicht beim Verpacken mit Papier, ist bei Saisonverpackungen gewollt und ein echter Vorteil: Durch entsprechend bedrucktes Papiermaterial können zum Beispiel Schokosnacks im Winterdesign, Pralinen als Ostergruß mit Botschaft, Kekse bereits als Gastgeschenk verpackt oder zeitlich begrenzt erhältliche Sammelpacks in den Handel gebracht werden. Die eigentliche Primärverpackung wird dabei nicht verändert, der Herstell- und Verpackungsprozess wird nicht gestört. Bestimmte Chargen erfahren vor der Auslieferung einen weiteren Verpackungsschritt und erscheinen im neuen Look im Handel. Als limitierte Edition sind die Produkte dann für einen bestimmten Zeitraum erhältlich.

Saisonverpackungen sind im Trend, denn so erscheinen bekannte Produkte im frischen Gewand, neue Kaufanlässe werden erschlossen oder Impulskäufe ausgelöst. Sondereditionen sorgen am POS für zusätzliche Aufmerksamkeit und verleihen Produkten auf einfache Weise einen neuen Touch.

KOPP Verpackungssysteme gehört zu den Spezialisten für Verpackungsanlagen mit flexiblen Hüllstoffen, wie Folie, Papier, Verbundstoffe und Laminat. Das Produktportfolio umfasst eine breite Palette an Siegel- und Schweißgeräten, Schlauchbeutel- und Falteinschlagmaschinen, Laborprüfgeräten, Schrumpfverpackungsanlagen und Banderoliergeräten. Am Standort in Reichenbach an der Fils sorgen 25 Mitarbeiter für individuelle Beratung, umfassenden Service und prompte Reparaturen.

