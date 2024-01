SaliNAC® – der Schleimlöser für die Nase mit N-Acetylcystein

Heppenheim, 24. Januar 2024 – Wenn Kundinnen und Kunden mit einer verstopften Nase in die Apotheke kommen, wird schnell der Wunsch nach einem Nasenspray geäußert. Die Auswahl an möglichen Präparaten ist groß. SaliNAC von InfectoPharm ist das einzige Nasenspray in Deutschland mit N-Acetylcystein und hypertoner Kochsalzlösung. Damit zu dieser besonderen Kombination in der Apotheke bestmöglich beraten werden kann, steht nun für Apothekerinnen, Apotheker und PTA eine neue Print-Kurzfortbildung zur Verfügung.

Was hebt SaliNAC von anderen Nasensprays ab?

Das Besondere an SaliNAC ist das enthaltene N-Acetylcystein. Es fungiert als Schleimlöser und wirkt durch die nasale Anwendung lokal genau dort, wo der Schleim festsitzt. N-Acetylcystein spaltet die Quervernetzungen zwischen den Mucopolysaccariden im Nasensekret. Durch den direkten Kontakt von N-Acetylcystein mit dem dickflüssigen Schleim wird dieser in der Nase verflüssigt.1 Die hypertone Kochsalzlösung unterstützt diesen Effekt zusätzlich durch ihre abschwellende Wirkung. Zudem sind in SaliNAC keine Sympathomimetika enthalten, die zu einem Gewöhnungseffekt führen können. Damit ist SaliNAC durchaus eine Alternative für Patientinnen und Patienten mit Nasenspray-Abhängigkeit.

Neue 10-Minuten-Fortbildung

In der neuen Print-Kurzfortbildung können sich Apothekerinnen, Apotheker und PTA ausführlicher mit SaliNAC beschäftigen und unter anderem Antworten auf folgende Fragen finden: Wie ist der Wirkmechanismus von N-Acetylcystein? Was muss bei der Beratung zu SaliNAC beachtet werden? Mit welchen Tipps kann man Kundinnen und Kunden zusätzlich unterstützen? Da SaliNAC sowohl bei akuter und chronischer Rhinitis sowie Sinusitis eingesetzt werden kann, werden in der Kurzfortbildung ebenso die Hintergründe einer Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis) beleuchtet. Gerade bei einer Sinusitis kämpfen Betroffene mit einer verstopften Nase, da sich das Sekret in der Nase und den Nasennebenhöhlen staut. SaliNAC trägt durch die Kombination aus N-Acetylcystein und hypertoner Kochsalzlösung dazu bei, den Schleim zu lösen und dessen Abtransport zu fördern. Jedoch gibt es in der Apotheke nicht nur Patientinnen und Patienten, die an akuten Beschwerden leiden. Viele greifen mehrmals zu Nasensprays, was die Gefahr einer Nasenspray-Abhängigkeit birgt. Aufgrund der Relevanz des Themas in Apotheken wird dieses in der Kurzfortbildung näher betrachtet und aufgezeigt, warum gerade Nasensprays ohne sympathomimetische Wirkstoffe wie SaliNAC eine Alternative für Betroffene darstellen.

Mit einem Kreuzworträtsel am Ende kann das neu gewonnene Wissen direkt gefestigt werden. Anfordern können Sie die Kurzfortbildung und weitere Produktbroschüren wie Beratungskarten über praeparate@infectopharm.com

Quelle:

1 Zanetti L. et al., Farmaci 2019, 18(3): 71-77

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und Weiterentwicklung von Arzneimitteln für Kinder spezialisiert. Seit mehr als 30 Jahren profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell rund 130 Präparate mit zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, Infektiologie, Pneumologie, Dermatologie und Allergologie, die zunehmend international Beachtung finden. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung.

Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich und Italien sowie die beiden deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH und Beyvers GmbH. Mit mehr als 350 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz von rund 250 Mio. Euro (2022), bei einem durchschnittlichen Wachstum von 15 Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm Auszeichnungen aus der Ärzteschaft, wie die „Goldene Tablette“ oder als „Krisensicherster Arbeitgeber 2022“ und „Krisensicherstes Unternehmen 2023“ von Creditreform.

Bildquelle: © InfectoPharm