Samsara präsentiert Produktinnovationen & Partnerschaft

Neue Produktentwicklungen und Partnerschaften festigen Samsaras Engagement für technologische Innovationen im Bereich der physischen Betriebsabläufe.

München, 12. November – Samsara stellt auf seiner Go Beyond-Konferenz in London neue Produktinnovationen vor, die Unternehmen durch KI-gestützte Einblicke tiefere Erkenntnisse und bessere Transparenz über ihre Betriebsabläufe bieten. Zudem gibt das Unternehmen ein Update zur strategischen Partnerschaft mit ACSS bekannt, um technologische Innovationen in der gesamten Branche weiter voranzutreiben.

Mit der Teilnahme von über 250 Brancheninnovatoren, darunter Otto Car, Lanes Group und Fraikin, ist Go Beyond das zentrale Event von Samsara in Europa.

Betriebsabläufe vernetzen und konkrete Ergebnisse erzielen

Die neuesten Produktinnovationen von Samsara fördern die Vernetzung physischer Betriebsabläufe und nutzen KI-basierte Einblicke, um messbare Resultate zu erzielen: Connected Training, Low Bridge Strike Alerting, Electronic Brake Performance Monitoring System und Privacy Mode.

– Connected Training: Connected Training, aktuell in der Beta-Version verfügbar, ermöglicht Managern eine datenbasierte und kontinuierliche Schulung ihrer Mitarbeitenden über die Samsara Driver App. Erstanwender haben durch den Einsatz von Connected Training einen durchschnittlichen Rückgang der Sicherheitsvorfälle um 35 Prozent festgestellt.

– Low Bridge Strike Alerting: Durch die Festlegung einer Maximalhöhe für jedes Fahrzeug werden Unfälle an Brücken minimiert. Fahrer werden rechtzeitig durch Audio-Warnungen der Samsara Dash Cam benachrichtigt, wenn eine Brücke zu niedrig ist.

– Electronic Brake Performance Monitoring System (EBPMS): Samsara bietet eine EBPMS-Lösung an, die es Flottenbetreibern ermöglicht, Bremsleistungsdaten kontinuierlich zu erfassen. Manager erhalten proaktive Benachrichtigungen im Samsara-Dashboard, sobald die Bremsleistung unter den akzeptablen Standard fällt oder das elektronische Bremssystem Fehler erkennt.

– Privacy Mode: Die neue Funktion hilft, Unfälle in Echtzeit zu verhindern, ohne Videos aufzeichnen zu müssen. Dennoch werden sicherheitsrelevante Ereignisse mithilfe von KI ausgelöst, sodass Fahrer während der Fahrt geschult werden können.

„Die neuen Features sind das Ergebnis der tief verankerten Kultur von Samsara, Kundenfeedback in unseren Produkten zu integrieren“, sagt Kiren Sekar, Chief Product Officer von Samsara. „Wir arbeiten eng mit unseren Kunden in Europa zusammen, um komplexe Herausforderungen zu meistern, indem wir umfangreiche Daten analysieren. Mit der Samsara-Plattform können unsere Kunden aus diesen wertvollen Informationen gezielte Maßnahmen ableiten“.

„Bei Otto Car warten wir nicht darauf, dass die Zukunft zu uns kommt; wir gestalten sie aktiv. Die Technologie von Samsara war dabei entscheidend für unseren Erfolg“, sagt Gurinder Dhillon, CEO von Otto Car. „Samsara spielt eine zentrale Rolle in unserem Geschäft und bleibt unverzichtbar. Ich freue mich persönlich auf dieses Event und bin beeindruckt von der Vielfalt und Tiefe der laufenden Innovationen. Unsere Zukunft mit Samsara sieht vielversprechend aus.“

Neue Partnerschaft treibt Sicherheitsinnovationen voran

Zusätzlich stellt Samsara eine strategische Partnerschaft mit dem Kamera- und Sicherheitslösungsanbieter ACSS vor.

„Wir freuen uns, ACSS in unserem wachsenden Ökosystem strategischer Partner willkommen zu heißen“, sagt Philip van der Wilt, SVP und GM EMEA bei Samsara. „Durch die Zusammenarbeit mit den Branchenexperten sind wir in der Lage, umfassende und nutzerorientierte Lösungen anzubieten, die das Gesamterlebnis für unsere gemeinsamen Flottenkunden optimieren.“

Durch die Zusammenarbeit mit ACSS werden die fortschrittlichen Funktionen der ACSS-Kameras mit dem intuitiven Dashboard von Samsara kombiniert. So können Flottenbetreiber von einer nahtlosen Erfahrung profitieren, die Kamera-Feeds, Analysen und operative Einblicke in einer Plattform zentralisiert. Dadurch erhalten sie eine vollständige 360°- Fahrzeugüberwachung, wodurch tote Winkel reduziert, die Sicht des Fahrers verbessert, die Ladung in Echtzeit überwacht und Risiken wie Kraftstoffdiebstahl gemindert werden.

Paul Howell, Sales and Marketing Manager bei ACSS, sagt: „ACSS konzentriert sich darauf, die Sicherheit von Nutzfahrzeugflotten zu verbessern. Die Zusammenarbeit mit Samsara ist für uns der nächste Schritt bei der Bereitstellung einer umfassenden Sicherheitsplattform. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von Samsara ist ACSS in der Lage, zum ersten Mal 1080p, 360 Fahrzeugabdeckung direkt in das Kunden-Dashboard zu integrieren. Mit der Möglichkeit, auch Kamera-Feeds von unserer DVS2 AI-Lösung zu nutzen, profitieren Kunden von einer zweifachen Rendite ihrer PSS-Investition. Da die Compliance-Box angekreuzt ist, können sie dieselben Kameras auch direkt für die Einspeisung in ihr Dashboard nutzen.“

