Samtig-süßer Sommertrend: Die Müllermilch Angel Hair Style

Molkerei Alois Müller launcht himmlischen Genuss für kurze Zeit

Aretsried, 15.07.2025 – Die Molkerei Alois Müller bringt einen neuen himmlischen Foodtrend in die Kühlregale: Ab August 2025 kommt mit der Müllermilch Angel Hair Style eine neue, sommerlich-süße Sonderedition. Weißer-Schokolade-Pistazie-Himbeer-Geschmack verspricht ein samtig-erfrischendes Sommer-Highlight. Die streng limitierte Sorte ist nur für zwölf Wochen – bis einschließlich Oktober – im Handel erhältlich. Kooperationen mit reichweitenstarken deutschen Content Creators bringen der Trend-Edition zusätzliche Sichtbarkeit auf Social Media.

Die Geschmacksträume aus 1001 Nacht gehen weiter: Mit der neuen Sonderedition knüpft Müllermilch an den großen Erfolg der Trendsorte Dubai Chocolate Style an – und packt diesmal den Geschmack der himmlisch-süßen orientalischen Zuckerspezialität „Angel Hair“ in die Flasche. In der 400-ml-Flasche verbinden sich die Aromen von cremiger weißer Schokolade mit würzigem Pistazien- und fruchtigen Himbeergeschmack zu einem besonderen Erlebnis.

Bei der Müllermilch trifft Genuss auf Design

Auch optisch punktet die limitierte Müllermilch Angel Hair Style: Das moderne Verpackungsdesign, das in Zusammenarbeit mit brandship entstand, greift die sommerlich-süße Geschmackswelt auch visuell auf. Die zarten Pastelltöne der Flasche sorgen für einen frischen, trendigen Look, der im Kühlregal sofort ins Auge fällt.

„Mit der Müllermilch Angel Hair Style zeigen wir, wie wir aktuelle Trends lecker weiterentwickeln,“ sagt Eva Karmann, Junior Brand Manager bei der Molkerei Alois Müller. „Die innovative Geschmackskombination in Verbindung mit aufmerksamkeitsstarkem Design macht die Sonderedition zum echten Highlight.“

Sichtbarkeit auf Social Media

Wie schon die Vorgänger-Edition soll auch die Müllermilch Angel Hair Style insbesondere dort sichtbar sein, wo Trends wie Angel Hair entstehen: auf sozialen Netzwerken wie Instagram und TikTok. Müller kooperiert dazu mit verschiedenen Food-Influencern, die mit ihrer Reichweite dafür sorgen, dass die limitierte Sorte präsent bleibt.

Die neue Müllermilch Angel Hair Style ist von August bis Ende Oktober in den Kühlregalen in Deutschland erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) liegt bei circa 1,79 Euro.

1896 von Ludwig Müller gegründet, entwickelte sich die ehemalige Dorfmolkerei ab dem Zeitpunkt der Übernahme des Geschäfts durch Theo Müller im Jahr 1971 zu einer modernen Großmolkerei weiter. Rund 140 Mio. kg Milch werden heute am schwäbischen Stammsitz von der Molkerei Alois Müller zu hochwertigen Milchprodukten veredelt. In vielen Produktgruppen hat Müller mit zahlreichen Innovationen einen Markt überhaupt erst geschaffen. So zum Beispiel bei Buttermilch, Kefir, dem Joghurt mit der Ecke, Milchreis oder Müllermilch. Das Unternehmen hält bis heute in diesen Segmenten Spitzenpositionen. Die Bekanntheit der Marke Müller liegt bei nahezu 100 Prozent und praktisch alle in Deutschland kennen den Slogan: „Alles Müller, oder was?“

Firmenkontakt

Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG

Sophia Druwe

Schaezlerstraße 9

86150 Augsburg

+49 (0) 155 63 63 1066



http://www.epr-advisors.com

Pressekontakt

EPR Advisors

Sophia Druwe

Schaezlerstraße 9

86150 Augsburg

+49 (0) 155 63 63 1066



http://www.epr-advisors.com

Bildquelle: Molkerei Alois Müller