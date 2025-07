„BEWUSST (ER) LEBEN“: Aktionswochen im ALEXA laden zum Mitmachen ein

Nachhaltiges Erlebnis-Event mit Live-Podcast

Vom 14. bis 26. Juli dreht sich im ALEXA alles rund um nachhaltige Erlebnisse. Bei den „BEWUSST (ER) LEBEN“-Aktionswochen bietet das ALEXA allen Besucherinnen und Besuchern inspirierende Tipps und Aktionen für mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Nachhaltigkeit lebt vor allem vom Mitmachen: Daher lädt das ALEXA am 18. und 19. Juli jeweils von 13 bis 18 Uhr zu zwei besonderen Erlebnistagen ein. Am 19. Juli 2025 von 14 bis 16 Uhr produziert ENERGY eine Live-Podcastfolge unter dem Motto „Act for the Planet“ auf dem Metropolis Court im Erdgeschoss des ALEXA. Moderator Julian Hutter führt spannende Gespräche rund um nachhaltiges Handeln und gibt Alltagstipps für mehr Umweltbewusstsein. Als Special Guests mit dabei sind Gundula Ullah von der FUNKE Mediengruppe und Christoph Hantschk, der Gründer von Goodbag – der smarten Einkaufstasche, die mit einer NFC-Technologie für ein höheres Umweltbewusstsein bei jedem Einkauf sorgt. Beide geben exklusive Einblicke in nachhaltige Projekte und Initiativen. Interessierte Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, die Aufzeichnung vor Ort mitzuverfolgen und Fragen zu stellen. Am Recycling-Stand dürfen die Besucherinnen und Besucher an beiden Tagen kreativ werden und aus Kunststoff personalisierbare Give-aways entstehen lassen, die sie als kleine Andenken direkt mit nach Hause nehmen dürfen.

„Unsere BEWUSST (ER) LEBEN-Aktionswochen zeigen, dass nachhaltige Themen perfekt in unseren Alltag passen und dabei auch noch viel Spaß machen. Wir laden alle Besucherinnen und Besucher ein, mitzumachen, Neues auszuprobieren und zugleich etwas Gutes für sich selbst und die Umwelt zu tun“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Mit unseren Aktionswochen wird der Besuch im ALEXA zum nachhaltigen Erlebnis für unsere zahlreichen großen und kleinen Gäste.“

Die digitale „BEWUSST (ER) LEBEN“-Ausstellung macht vom 14. bis 26. Juli Lust auf einen bewussteren Konsum. Auf zwei Bildschirmen im Erdgeschoss präsentiert das Center in animierenden Videos nachhaltige Produkte seiner Mieter. Beim „BEWUSST (ER) LEBEN“-Gewinnspiel auf Instagram haben alle die Gelegenheit, attraktive Preise zu gewinnen. Mehr Informationen dazu unter: @alexacentre.

Während der Aktionswochen lädt ein gemütlicher Sitzbereich im Erdgeschoss des ALEXA zum Verweilen ein. Die Teilnahme an den Aktionswochen ist kostenlos. Einfach vorbeikommen, mitmachen und Spaß haben!

„Gemeinsam unterwegs: Meine Idee für die Mobilität der Zukunft“ – Wettbewerb von wirBERLIN

Über die „BEWUSST (ER) LEBEN“-Aktionswochen hinaus – nämlich bis zum 2. August – können alle Besucherinnen und Besucher im ALEXA rund 160 Plakate besichtigen, die Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren gestaltet haben. Der 11. Plakatwettbewerb der Initiative wirBERLIN hatte dazu aufgerufen, Ideen für die Mobilität der Zukunft zu entwickeln und zu Papier zu bringen. Die überzeugenden Arbeiten der jungen Menschen sind im Erdgeschoss des ALEXA ausgestellt. Außerdem dürfen alle Besucher für ihren Publikumsliebling abstimmen

