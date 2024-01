sanibel mit neuem Markenauftritt und Produktportfolio: „Mehr Bad – mehr Freude – für alle“

Die Bad- und Sanitärmarke sanibel, bundesweit verfügbar an über 400 Standorten, verleiht ihrem Markenauftritt ein runderneutes Erscheinungsbild, das die Traditionsmarke modern und wettbewerbsstark positioniert. Für Fachhandwerker und Endkunden wird im Zuge dessen das sanibel Produktportfolio noch einfacher, besser und direkter erlebbar sowie mit „SELECT“ und „PRO“ um zusätzliche Segmente erweitert. Sinnbild dafür ist der neue sanibel Slogan: „Mehr Bad – mehr Freude – für alle“

Seit mehr als 40 Jahren steht sanibel für verlässliche und hohe Qualität. Das Bad- und Sanitärprogramm trifft mit seinen einzelnen Serien die Ansprüche und Wünsche von Endverbrauchern, Wiederverkäufern, Installateuren, Planern und Architekten gleichermaßen. Um das Kunden-Aha-Erlebnis weiter auszubauen, hat sanibel sein Sanitärsortiment umfassend renoviert und dadurch seine Produktvielfalt und Service-Qualität nochmals deutlich erhöht. sanibel positioniert sich mit seinen regionalen Kooperationspartnern damit noch stärker als kompetenter Partner für individuelle Badvorhaben. Darauf abgestimmt wurden u.a. die Webpräsenz und alle Broschüren neu konzipiert. Informationen zum Produktportfolio sind mit dem neuen Markenauftritt damit noch ansprechender, kompakter und strukturierter verfügbar.

Wie bisher bleibt die schnelle, bundesweite Verfügbarkeit aller sanibel Produkte selbstverständlich. Wie gehabt, profitieren alle Kunden von der 5-jähringen Produktgarantie sowie der 10-jährigen Nachkaufmöglichkeit auf Ersatzteile. Zur Entlastung der Umwelt setzt sanibel ohne Einbußen in der Qualität noch stärker auf ökologisch einwandfreie Nachhaltigkeit in der Produktion und Verpackung.

Richtungsweisend – SELECT UND PRO

Im Zuge der Neuausrichtung wurde die sanibel Serienstruktur um die Segmente SELECT und PRO erweitert. SELECT beinhaltet serienübergreifende all jene sanibel Produkte, die einzeln oder in Kombination mit anderen sanibel Serien eingesetzt werden können. Die SELECT Produkte richten sich an den gehobenen Anspruch und zeichnen sich durch ein trendstarkes Design in Verbindung mit modernsten Innovationen aus. Das umfangreiche Produktportfolio der Tagesbedarfsartikel für Fachhandwerker, von Montagezubehör bis hin zu Ersatzteilen, ist ab sofort im Segment PRO zu finden.

sanibel 1001 – LANGLEBIG UND FUNKTIONELL

Die Serie sanibel 1001 ist bei den Fachhandwerkskunden aufgrund des überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis bestens eingeführt. Das Produkt-Sortiment orientiert sich an Budget-bewusste Kunden, die besonderen Wert auf Materialqualität, Langlebigkeit und Funktionalität legen.

sanibel 3001 – PERFEKT AUFEINANDER ABGESTIMMT

Perfekt aufeinander abgestimmt, stattet die Serie sanibel 3001 jedes Bad zuverlässig mit dem gewünschten Design- und Wellness-Erlebnis aus. Die Produktpalette erfüllt zuverlässig alle modernen Komfortwünsche aus genussreichen Bädern, erfrischenden Duschen und anderen wohltuenden Beauty-Rituale in hoher Qualität. Die Serie richtet sich damit uneingeschränkt an all jene, die hochwertige Design-/Wellness-Bäder zu einem ansprechenden Preis umsetzen wollen.

sanibel 5001 – DESIGNORIENTIERT UND ERFRISCHEND

Die anspruchsvolle Endkunden und Bauherren ansprechende Serie sanibel 5001 betont neben höchster Qualität insbesondere Design und Modernität in Formsprache und Funktionalität. Die sanibel 5001 Produkte kombinieren deshalb in besonderem Maße wohltuende Regeneration und Rundum-Komfort mit der exklusiven Emotionalität eines individuell gestalteten Badezimmers oder Sanitärbereiches.

sanibel CARE – FÜR ALLE GENERATIONEN UND LEBENSLAGEN

Innerhalb der Serie sanibel CARE werden Produkte mit vielfachen Erleichterungsfeatures geführt, die in erster Linie von Familien und Senioren gefordert werden. Das Produktsortiment im modernen Design unterstützt damit insbesondere lösungsorientierte Komfortwünsche mit leicht auszuführender Bad-Hygiene bis hin zur umfassenden barrierefreien Bad-Gestaltung.

Weitere Informationen zum neuen Marktauftritt und den sanibel Serien unter: https://www.sanibel.de

Über sanibel:

sanibel gehört zu den erfolgreichsten Marken der GSH mit Sitz in Greven. Zur GSH gehören 26 eigenständige Großhandelsunternehmen aus den Bereichen Sanitär und Heizung mit über 400 Standorten deutschlandweit und darüber hinaus. Von sanibel angebotene Sanitär- und Bad-Produkte werden von namenhaften Markenlieferanten produziert und bieten zuverlässig hohe Qualität und Langlebigkeit.

sanibel – BEWÄHRTE MARKENQUALITÄT SEIT 1982

