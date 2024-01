VisorTech Akku-Solarpanel PB-68.solar für Wild- und Outdoor-Kameras

Per Solarstrom bleibt die Wild- & Outdoor-Kamera extralange betriebsbereit

– Ideal zur unabhängigen Stromversorgung von Wild- und Outdoorkameras

– Auch universell verwendbar für Geräte mit 6- und 12-Volt-Stromanschluss

– Starker 5.000-mAh-Akku, lädt per Solarpanel oder an der Steckdose

– Wetterfest nach IP65

– Einfaches Anbringen per Haltegurt oder anschraubbarer Gelenk-Halterung

– Kompatibel zu Wildkameras aller gängigen Hersteller

Unabhängige Stromversorgung für kompatible Outdoor-Geräte: Mit dem Akku-Solarpanel von VisorTech können Geräte mit 6- und 12-Volt-Anschluss auch dann mit frischer Energie versorgt werden, wenn keine Steckdose in der Nähe ist. Ideal für den Dauerbetrieb von Wild- und Outdoor-Kameras. Aber auch für andere Geräte – ob Garten- oder Campingzubehör.

Auch als mobiler Begleiter: Mit nur 200 g fällt das Solarpanel kaum ins Gewicht. Und dank seiner kompakten Maße findet es in jedem Reisegepäck Platz.

Perfekter Halt: Dank der mitgelieferten Gelenkhalterung zum Anschrauben und dem Haltegurt kann das Solarpanel z.B. an Bäumen und Pfosten befestigt und optimal zur Sonne ausgerichtet werden.

– Universell einsetzbares Solarpanel mit Akku

– Direkte Stromversorgung für Geräte mit DC-Stromanschluss (6 und 12 V) und Hohlsteckerbuchse, z.B. Camping-Zubehör

– Ideal zum Dauerbetrieb von Wild- und Outdoorkameras geeignet

– Kompatibel zu Wild- und Outdoorkameras aller gängigen Hersteller

– Mobil einsetzbar per Haltegurt und zur festen Montage per anschraubbarer Gelenk-Halterung

– Monokristalline Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer

– Betriebstemperatur: -20 bis 50 °C

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 5.000 mAh, lädt per Solarpanel und per 3,5-mm-Hohlsteckerbuchse

– Ladeleistung 6-Volt-Ausgang: 12 Watt, 12-Volt-Ausgang: 24 Watt

– Wetterfest: IP65

– Modellkennung Netzteil: M4-050200A1

– Eingangsspannung: 100 – 240 Volt AC, 50/60 Hz

– Ausgangsspannung: 5,0 V DC

– Ausgangsstrom: 2,0 A

– Ausgangsleistung: 10,0 W

– Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 80,84 %

– Effizienz bei geringer Last (10%): 76,47 %

– Leistungsaufnahme bei Nulllast: < 0,1 W

– Maße: 160 x 105 x 25 mm, Gewicht: 200 g

– Mobiles Akku-Solarpanel PB-68.solar inklusive USB-Netzteil, USB-Ladekabel (USB auf 3,5-mm-Hohlstecker, Verbindungskabel mit Hohlsteckern 3,5 auf 3,5 mm, Verbindungskabel mit Hohlsteckern 3,5 auf 4 mm), Haltegurt, Gelenkhalterung, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107415965

Preis: 34,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7441-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7441-4235.shtml

Akku-Solarpanel mit Wildkamera:

VisorTech 4G/LTE-Akku-Wildkamera mit 2K-Auflösung und Akku-Solarpanel, 5.000 mAh

Preis: 219,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5508-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/7zf7m2i29HygDAP

