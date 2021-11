Scality ARTESCA als “Veeam Ready Object with Immutability” zertifiziert

Das gesamte Portfolio von Scality unterstützt nun Schutz vor Ransomware

München, Deutschland, 18. November 2021: Die ARTESCA-Objektspeicherlösung von Scality ist nun als “Veeam Ready Object with Immutability” qualifiziert. Das bedeutet, dass neben Scality RING nun auch ARTESCA Schutz vor Ransomware unterstützt.

2021 hat Ransomware neue Rekorde verzeichnet, von denen kein Bereich verschont geblieben ist. Eine Verlangsamung dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Gartner Analysen prognostizieren sogar, dass bis 2025 mindestens 75 % aller IT-Organisationen einen oder mehrere Angriffe erleben werden. Führungskräfte für Infrastruktur und Abläufe müssen vor allem in Sachen Datenschutz neue Ransomware-Schutzfunktionen als wichtiges Kriterium bei der Wahl von Backup-Plattformen in Erwägung ziehen.

Mit Ransomware-Schutz durch eiserne Data Immutability auf beiden ARTESCA- und RING-Lösungen bietet Scality Kunden nun den erforderlichen Support, um ihre wertvollen Daten zu schützen. Durch die Validierung als Veeam Ready Object with Immutability bieten Scality RING und ARTESCA sabotagesichere Datensicherung mit Air Gap und Ransomware-Immunität, wodurch im Falle eines Angriffs ein robuster und schneller Wiederherstellungspfad vorliegt.

Die extrem robuste Speicherung von Scality ist skalierbar und kosteneffektiv. Vor-validierte Lösungen mit unbeschränkter Flexibilität ermöglichen es Kunden, mit einem einzigen Knoten zu beginnen und bis ins Exabyte-Niveau zu skalieren. Channel-Partnern bietet die Zertifizierung von ARTESCA noch mehr Chancen, einer größeren Endkunden-Basis eine bewährte, reproduzierbare Lösung zu liefern.

Wally MacDermid, Vice President of Strategic Alliances, Scality: “Dank dieser neuesten Veeam-Zertifizierung unterstützt Scality nun Data Immutability, das Schlüssel-Element zum Ransomware-Schutz, bei unseren RING- und ARTESCA-Lösungen. Organisationen jeder Größenordnung können sich bei der Absicherung ihrer Daten auf die Ransomware-Schutzfunktionen unserer Backup-Plattform verlassen.”

Über Scality

Scality® ist markführender Anbieter von Software-Defined File and Object Storage Lösungen, die für On-Premises, Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen entwickelt wurden. Wir geben Kunden die notwendige Freiheit und Kontrolle, um in einer datengetriebenen Wirtschaft konkurenzfähig zu bleiben. Scality wird von Gartner und IDC als Marktführer anerkannt. Folgen Sie uns über @scality und @LinkedIn. Besuchen Sie www.scality.com oder abonnieren Sie unseren Firmenblog SOLVED.

