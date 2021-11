Schwartz PR gewinnt mit David Göhler erfahrenen Content-Spezialisten und Tech-Redakteur

München, 18. November 2021 – Schwartz Public Relations ( www.schwartzpr.de) erweitert sein kontinuierlich wachsendes Team mit einem erfahrenen Content-Experten: Seit November 2021 verstärkt David Göhler als Redakteur und Content Creator mit jahrzehntelanger Erfahrung im IT- und Industriebereich die Münchener Agentur. Zu seinen zukünftigen Themen gehören B2B-Software und -Services, Digitale Transformation, (Hybrid-)Cloud, Datacenter, Security, Künstliche Intelligenz und Mobility.

David Göhler verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Redakteur und Chefredakteur in verschiedenen IT-Fachmagazinen, darunter mehr als sieben Jahre als Chefredakteur des PC Magazins (WEKA MEDIA Publishing). Danach hat er bei der Content-Marketing-Agentur NetPress über mehrere Jahre die Content-Abteilung aufgebaut, für weltweit tätige IT-Kunden Content-Strategien und -Konzepte entwickelt und Content-Assets erstellt. In den vergangenen drei Jahren war er als selbstständiger Content-Creator unterwegs und hat dabei Kunden aus den Bereichen Cloud und Datacenter, Künstliche Intelligenz, Energie und Elektromobilität, Automobil- und IT-Sicherheitstechnik sowie Software-Entwicklung beraten. Zudem hat er für renommierte IT-Fachmagazine Artikel zu Hard- und Software verfasst.

“Der Bedarf an journalistisch sehr gut aufbereiteten Inhalten für unterschiedlichste Kanäle – Medien, Unternehmenswebsites, Marketing- oder Lead-Gen-Kampagnen – steigt kontinuierlich. Ich freue mich sehr, dass ich meine langjährige Erfahrung aus sehr unterschiedlichen Umgebungen jetzt bei Schwartz PR einbringen kann. Vor allem reizt mich die Möglichkeit, den Bereich Content-Marketing weiterzuentwickeln und mit den fachkompetenten Kolleg:innen für unsere Kunden erfolgreiche und effektive Content-Formate zu entwickeln. Das dies bei einem mehrfach ausgezeichneten Top-Arbeitsgeber im Herzen von München möglich ist, finde ich großartig”, sagt David Göhler.

Christoph Schwartz, Gründer und Inhaber von Schwartz Public Relations, begrüßt die Verstärkung: “Wir verzeichnen einen wachsenden Bedarf unserer Kunden an integrierten Kommunikationskampagnen mit qualitativ hochwertigen und zielgruppenorientierten Content-Formaten. Wir wollen diesen Bereich daher künftig weiter ausbauen und gehen mit der Verpflichtung von David Göhler einen weiteren Schritt in diese Richtung. David verfügt nicht nur über das breite Fachwissen, sondern hat durch die Arbeit für diverse IT- und Industrie-Kunden die nötige Erfahrung für erfolgreiche Content-Kampagnen. Er passt daher perfekt zur strategischen Ausrichtung von Schwartz PR.”

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

