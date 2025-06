SCHÄFER IT-Systems setzt europaweite Expansion fort

Marktpräsenz in der Schweiz wird verstärkt – weitere Länder folgen

Betzdorf, 2. Juni 2025. SCHÄFER IT-Systems, ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur-Lösungen, baut seine internationale Präsenz weiter aus. Im Zuge der europaweiten Expansion intensiviert das Unternehmen ab Juni 2025 die Aktivitäten in der Schweiz und eröffnet einen neuen Showroom beim etablierten Schweizer Partner, der RUL AG. Weitere Länder in Europa werden sukzessive folgen – sowohl, um Kunden mit Hauptsitz in Deutschland bei deren internationalen Geschäftsaktivitäten zu begleiten als auch, um neue Kunden in den jeweiligen Märkten zu akquirieren.

Mit innovativen Lösungen für IT-Infrastrukturen von konfigurierbaren Serverschranksystemen bis zu Cooling, Power, Security und Monitoring unter der Marke iQdata sowie einem kompetenten, reaktionsschnellen Kundenservice ist SCHÄFER IT-Systems seit Jahren in der Schweiz ein bekannter Anbieter. Die Ausweitung der Geschäftstätigkeit bildet somit den nächsten logischen Schritt der internationalen Ausrichtung, um Produkte und Dienstleistungen einem breiteren Kundenkreis zugänglich zu machen.

Zahlreiche deutsche Kunden von SCHÄFER IT-Systems betreiben bereits internationale Projekte und benötigen verlässliche und erfahrene Partner, die diese Aktivitäten über Grenzen hinweg begleiten. Dazu strebt das Unternehmen in Zukunft weitere Partnerschaften mit spezialisierten IT-Dienstleistern an.

„Die Expansion in neue Märkte ist ein wichtiger Schritt, um unsere Position als international agierender Hersteller zu stärken,“ sagt Paul Noack, Head of Sales International von SCHÄFER IT-Systems. „Unsere Analyse hat bestätigt, dass in der Schweiz die Nachfrage nach hochwertigen IT-Lösungen nach wie vor sehr hoch ist. Daher freut es uns, zukünftig noch präsenter am Schweizer Markt aufzutreten und unsere Kunden bei ihren Projekten individuell zu unterstützen.“

Der neue Showroom bei der RUL AG bietet umfassende Einblicke in das leistungsstarke Portfolio von SCHÄFER IT-Systems. Interessierte Kunden können sich hier aus erster Hand zu maßgeschneiderten Lösungen für ihre IT-Infrastruktur informieren.

Gleichzeitig setzt SCHÄFER IT-Systems seine Strategie der internationalen Ausrichtung in den kommenden Monaten konsequent fort, betont Paul Noack abschließend: „In Form von engen Vertriebspartnerschaften haben wir dabei für die kommenden Monate insbesondere die Zielmärkte Österreich, Benelux, Skandinavien, Großbritannien, Irland, Ost- und Südeuropa im Blick.“

Bild und Text auch zum Download

SCHÄFER IT-Systems, ein innovativer Hersteller von maßgeschneiderten Netzwerk- und Serverschranklösungen sowie Rechenzentrumslösungen für konventionelle und komplexe Anwendungen, ist ein Teil der international erfolgreichen SCHÄFER WERKE.

Die familiengeführte SCHÄFER WERKE Gruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland ist mit diversifizierten Geschäftsbereichen weltweit tätig: EMW Stahl-Service-Center, Lochbleche, Behältersysteme und Industriecontainer, Infrastruktur für Rechenzentren sowie Einrichtungen für Büro und Werkstatt. Diese Geschäftsbereiche arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage hochwertigen Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den traditionellen Kernkompetenzen des Unternehmens gehört.

Kontakt

SCHÄFER IT-Systems

Burkhard Rarbach

Pfannenbergstr. 1

57290 Neunkirchen

02735787547



http://www.schaefer-it-systems.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.