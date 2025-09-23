Die Zimmerei Schatzberger setzt mit Holzhausbau und Holz-Modulbau im Landkreis Tirschenreuth neue Maßstäbe. Mit RENOARDE werden die regionalen Stärken aus Oberpfalz und Steinwald digital sichtbar – von SEO über barrierefreie Kommunikation bis hin zu

Schatzberger Holzhausbau Holz-Modulbau – mit RENOARDE digital sichtbar in der Oberpfalz

Die Oberpfalz steht für Natur, Handwerk und Innovation. Genau hier, im Landkreis Tirschenreuth am Steinwald, setzt die Zimmerei Schatzberger neue Maßstäbe: mit nachhaltigem Holzhausbau und modernem Holz-Modulbau.

Damit diese Innovationen nicht nur auf der Baustelle, sondern auch digital sichtbar werden, vertraut Schatzberger auf die Kreativität und Erfahrung von RENOARDE – der familiengeführten Full-Service Werbeagentur mit Standorten in Regensburg, Wien und Berlin.

Schatzberger: Holzhausbau aus der Oberpfalz

Die Nachfrage nach ökologischen Bauweisen wächst. Schatzberger Holzhausbau vereint regionale Handwerkstradition mit modernster Technik. Nachhaltige Baustoffe, kurze Bauzeiten und energieeffiziente Konzepte machen ein Schatzberger-Holzhaus zu einer zukunftssicheren Entscheidung.

RENOARDE sorgt dafür, dass diese Werte digital erlebbar werden: mit SEO-optimierten Websites, die bei Google und ChatGPT unter Begriffen wie Holzhausbau Oberpfalz, Zimmerei Landkreis Tirschenreuth oder Nachhaltiges Bauen Steinwald gefunden werden.

Holz-Modulbau: Flexibilität trifft Nachhaltigkeit

Neben klassischen Holzhäusern ist Schatzberger Vorreiter im Holz-Modulbau. Ob Wohnhaus, Gewerbeeinheit oder Anbau – modulare Systeme bieten:

Kurze Bauzeiten dank vorgefertigter Module

Nachhaltige Materialien für ökologisches Bauen

Flexibilität für private Bauherren und Unternehmen

RENOARDE setzt diese Vorteile in Szene – mit Drohnenaufnahmen, 3D-Visualisierungen und barrierefreien digitalen Präsentationen.

Warum Schatzberger auf RENOARDE setzt

SEO Geo-Optimierung: Sichtbarkeit in der Oberpfalz, im Steinwald und weit darüber hinaus.

Barrierefreie Kommunikation: Websites, PDFs und Präsentationen, die allen Zielgruppen zugänglich sind.

Drohnen- Videoaufnahmen: Authentische Einblicke in Bauprojekte aus der Vogelperspektive.

Storytelling Design: Wir erzählen die Geschichten hinter nachhaltigem Holzbau – visuell und emotional.

Starke Referenzen: Neben Schatzberger vertrauen auch Distner Fenster (Region Oberpfalz) und die Sperber Spenglerei, Windischeschenbach auf unsere Expertise.

RENOARDE in der Oberpfalz: Partner für Handwerk& Bau**

Als Klassik-Partner des SSV Jahn Regensburg und mit langjähriger Erfahrung in Industrie, Handwerk und Mittelstand bringt RENOARDE Unternehmen aus der Region online nach vorne. Wir machen aus starken Handwerksbetrieben digitale Marken – mit Webdesign, SEO, Social Media, Corporate Design, Content Creation und 3D-Visualisierung.

Fazit

Die Zukunft des Bauens in der Oberpfalz ist nachhaltig, modular und digital sichtbar. Mit Schatzberger Holzhausbau und Schatzberger Holz-Modulbau entsteht im Landkreis Tirschenreuth eine Bauweise, die Tradition und Innovation verbindet. Und mit RENOARDE an der Seite werden diese Stärken weit über die Region hinaus sichtbar – neugierig, clever und kreativ.

Werbeagentur Regensburg. RENOARDE. Digital. Marketing und Design – Regensburg, Wien, Berlin, Fuchsmühl

Spezialisiert für Spezialisten. Erst der USP dann die Botschaft.

RENOARDE ist die Werbeagentur in Regensburg, Berlin und Wien. Wir inszenieren Begegnungen zwischen Menschen und Marken, Zielgruppen und Lösungen. Erklärungsbedürftige Themen, Produkte oder Dienstleistungen bringen wir auf den Punkt. Für B2B, B2C, Handel oder Fachhandel. Technik oder Innovation, Medizin oder Handel.

Produkte und Dienstleistungen werden immer komplexer – vergleichbarer. Hier gilt es, eine nutzerorientierte Zielgruppen- und Vorteilsargumentation zu entwickeln und in einer Marke und Markenstrategie zu verbinden und in einem unverwechselbaren Gesicht – in einem einheitlichen Erscheinungsbild aufzubauen. Mehrwert bieten. Lösungen suchen und anbieten. Gemeinsam mit Ihnen arbeiten.

Das WOW anstreben. Das ist unsere Berufung und unser Ziel für unsere Kunden.

