10 Jahre Neue Mitte: Jubiläumsfeier in Fürth

Fürth, 23. September 2025 – Mit einer großen Geburtstagsparty feiert die Neue Mitte Fürth am 26. September von 12 Uhr bis 18 Uhr ihr 10-jähriges Jubiläum. Die Einkaufspassage in der Rudolf-Breitscheid-Straße hat sich seit ihrer Eröffnung im Jahr 2015 zu einem zentralen Anlaufpunkt für die Fürther Innenstadt entwickelt und zusammen mit anderen Innenstadtprojekten die Anzahl der Passanten vor Ort verdreifacht.

Vielfältiges Programm zum Jubiläum

Die Geburtstagsparty am 26. September wird zum Erlebnistag für Jung und Alt. Für das Event haben sich die Veranstalter einiges einfallen lassen: Grünes Popcorn aus der eigenen Popcornmaschine sorgt für kleine Snacks zwischendurch, während ein Zauberer mit Shows und kunstvollen Luftballonfiguren begeistert. Der Hau-den-Lukas lädt zum Kräftemessen ein, am Glücksrad warten attraktive Gewinne von den Neue Mitte-Händlern. Ein weiterer Programmpunkt wird eine Losbox am Infostand sein – jeder Teilnehmer kann gefüllte Körbe mit Produkten der Händler gewinnen. Kostenlose Luftballons und Geschenke runden die festliche Stimmung in der Neuen Mitte Fürth ab. „Die Neue Mitte ist in zehn Jahren zum Herzstück der Fürther Innenstadt geworden“, erzählt Lutz Bennhardt, Center Manager in der Neuen Mitte Fürth. „Das verdanken wir vor allem unseren treuen Kundinnen und Kunden. Deshalb laden wir am 26. September herzlich zu unserem Jubiläumsfest ein – mit buntem Programm für die ganze Familie.“

Butlers: Neue Marke in der Neuen Mitte

Während der deutsche Einzelhandel im letzten Jahr mit strukturellen Herausforderungen, wie Fachkräftemangel, hohen Betriebskosten und veränderten Einkaufsgewohnheiten kämpft, steht die Neue Mitte seit einer Dekade für Beständigkeit im lokalen Handel.

Zusätzlich zur Jubiläumsfeier eröffnet einen Tag zuvor, am 25. September, die Lifestyle-Marke Butlers ihren neuen Laden in der Neuen Mitte und verstärkt damit das Angebot der Einkaufspassage. Das 10-jährige Jubiläum markiert damit nicht nur einen wichtigen Meilenstein für den Einzelhandelsstandort in der Kleeblattstadt, sondern auch das nächste Jahrzehnt als wirtschaftlichen Motor der Fürther Innenstadt.

Über die Neue Mitte

Im Herzen von Fürth lädt Sie die Neue Mitte zum Shoppen und Verweilen ein. Zentral gelegen, bietet die Einkaufspassage eine Auswahl von Filialen aus den Bereichen Mode, Kosmetik und Wohnaccessoires. Stadtbücherei und Gastronomie runden das Einkaufserlebnis in der Neuen Mitte Fürth ab. Weitere Informationen unter: https://neue-mitte-fuerth.de/de/

Kontakt

Scrivo Communication

Leonie Sanzenbacher

Lachnerstraße 33

80639 München

+49 (0)89 45 23 508-17



https://presse.scrivo.de/

Bildquelle: Manfred Zentsch