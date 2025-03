Schenk Verlag auf der Leipziger Buchmesse

mit Novitäten und Veranstaltungen

Der März ist der Monat der Leipziger Buchmesse und mit ihm viele Neuheiten und Veranstaltungen, die der Schenk Verlag vorbereitet hat. In nur zwei Wochen öffnen sich die Pforten der Messe.

Unser neuesten Verlagsprogramm „Literatur, Krieg und Leben“ umfasst eine Reihe von Büchern ukrainischer Gegenwartsautoren, von denen wir hier die wichtigsten hervorheben.

Ljubko Deresch, einer der besten ukrainischen Gegenwartsautoren, dessen Roman „Wo der Wind ist“ gerade in deutscher Übersetzung erschienen ist, wird auf der Messe zu Gast sein, wo er am 29. März, 15.30 am Forum Literatur in der Halle 4 sein Buch und seine Arbeit vorstellen wird.

Der Roman „Wo der Wind ist“ ist die Geschichte der Krise eines rebellischen Schriftstellers, die sich zeitgleich mit dem Krieg im Lande entfaltet. Eine unpolitische Randfigur begibt sich auf eine Tournee mit einer Rockband aus Erstsemesterstudenten durch die Ukraine, um seine verlorene Inspiration zu finden. Die Reise durch das Land zwingt den Schriftsteller jedoch unwissentlich dazu, nach Antworten auf die Fragen zu suchen, vor denen er so verzweifelt davonläuft. Die Kraft des Unterwegsseins ist die einzige Möglichkeit, sich selbst wiederzufinden, seine Rolle in einer Gesellschaft zu überdenken, die einen Krieg durchlebt.

Am Messesamstag um 10.30 in der Halle 4, C 403 am Übersetzungzentrum/Forum International werden die am Programm beteiligten Übersetzer Michael Pietrucha und Jakob Martin Walosczyk und eine ukrainische Autorin Kseniya Fuchs ihre Arbeit und Ihr Buch „12 Jahreszeiten einer Frau“ vorstellen.

Auch für Kinder gibt es eine neue Reihe von Büchern, in denen Häschen eine Rolle spielen, denn Ostern steht vor der Tür.

Ein kleiner Hase kann nicht laufen, aber er und seine Mutter machen sich tapfer auf den Weg nach , allen Widrigkeiten zum Trotz. Oksana Dratschkowska schreibt in einem Form über das Leben mit seinem Sohn, der seit Geburt gehbehindert ist.

Zwei neue Bücher für ältere Kinder und Jugendliche zeigen, welche Maßnahmen wir ergreifen müssen, um unsere Umwelt zu schützen, wie wir das Meer vor Verschmutzung schützen und wie wir unsere Luft schützen können.

Das Beste der ukrainischen Literatur wird gezeigt, also kommen Sie und genießen Sie das bunte Treiben auf der Messe.

Ds Program wurden von dem Programm Creative Europa kofinanzert.

Der Schenk Verlag ist in der Mitte Europas in einem Dreiländereck tätig und steht somit mit seinen Büchern und Autor*innen in alle geografischen Richtungen Europas offen.

Kontakt

Schenk Verlag

Susanna Bazing

Martin-Seitz-Str. 8

94036 Passau

085149095271



http://www.schenkbuchverlag.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.