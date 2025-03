René Klein übernimmt ab sofort die Leitung des gesamten Europa-Geschäfts von Westcon-Comstor

Die neue Struktur soll Innovationen vorantreiben und das Wachstum von Partnern und Herstellern beschleunigen

Paderborn – 11. März 2025 – Westcon-Comstor, ein weltweit führender Technologieanbieter und Spezialdistributor, konsolidiert die Führungsstruktur seines Europa-Geschäfts mit der Ernennung von René Klein zum Executive Vice President für die Region.

Dieser Schritt steht für die Entschlossenheit des Distributors, durch revolutionäre Neuentwicklungen Innovationen voranzutreiben und damit Partnern, Herstellern und den eigenen Mitarbeitern in ganz Europa neue Möglichkeiten zu eröffnen.

René Klein war zuvor Head of Westcon Europe. In dieser Position erzielte er durch Innovationen wie der Einführung von Westcons spezialisiertem Next-Generation-Solutions (NGS) Go-To-Market-Programm für Partner im Bereich Cybersicherheit sowie für wachstumsstarke und aufstrebende Security-Hersteller ein erhebliches Wachstum.

In seiner erweiterten Rolle wird René Klein zusätzlich zur Leitung von Westcon Europe auch die der Cisco-Unit Comstor in Europa übernehmen.

Als Verantwortlicher für das gesamte Europa-Geschäft von Westcon-Comstor, das sowohl die Vertriebs- als auch die Go-to-Market-Aktivitäten von Westcon und Comstor umfasst, wird René Klein die individuellen Stärken beider Geschäftszweige nutzen, um das Wachstum von Partnern und Herstellern weiter voranzutreiben. Darüber hinaus unterliegen seiner Aufsicht auch die RevOps-Prozesse, Service-Dienstleistungen und globalen Customer Functions des Distributors in Europa.

„Es ist mir eine Ehre, diese neue Rolle zu übernehmen, während wir das nächste Kapitel unserer Erfolgsgeschichte in Europa aufschlagen“, sagt René Klein, Executive Vice President, Europe bei Westcon-Comstor. „Meine Vision ist es, die umfassende Expertise von Westcon und Comstor zu nutzen, um konsistente und erstklassige Ergebnisse zu erzielen, und ein zukunftsgerichtetes und vernetztes Umfeld mit einer gemeinsamen Kultur und Mentalität zu schaffen, das sich unermüdlich für den Erfolg von Partnern und Herstellern einsetzt.“

„Seit er 2005 zu Westcon kam, hat René außergewöhnliche Führungsqualitäten und größtes Engagement beim Ausbau unseres Westcon-Geschäfts in Europa bewiesen“, sagt David Grant, CEO von Westcon-Comstor. „Indem wir nun unser gesamtes Europa-Geschäft unter seiner Leitung zusammenführen, schaffen wir eine vereinfachte, konsistente Struktur für Partner und Hersteller, die gleichzeitig sicherstellt, dass Westcon und Comstor weiterhin über eine eigene Identität und ein einzigartiges Leistungsangebot verfügen.“

