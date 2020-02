SCHENKER VIA 14: Ultrabook-Langläufer mit innovativem Stromspar-Display

Mit dem SCHENKER VIA 14 (E20) erweitert Schenker Technologies seine Ultrabook-Modellreihe um einen fortschrittlichen Laptop im 14-Zoll-Format.

Zu dessen Schlüsseleigenschaften zählen ein großzügig dimensionierter 73-Wh-Akku und ein neuartiges Stromspar-Display mit signifikant reduziertem Energiebedarf. Das im Leichtbauverfahren gefertigte Gehäuse des nur knapp über ein Kilogramm wiegenden VIA 14 verwendet eine AZ91D-Magnesiumlegierung, welche gleichzeitig einen besonders stabilen und verwindungssteifen Aufbau ermöglicht. Diese Aussage kommt nicht von ungefähr: Das Ultrabook erfüllt in mehreren Punkten die Anforderungen des MIL-STD-810-Standards.

Leichtbau-Gehäuse mit zertifiziertem Stabilitätsvorteil

Die Verwendung einer AZ91D-Magnesiumlegierung ermöglicht die Konzeption eines 322 x 216,8 x 16,5 mm schlanken, eleganten Leichtbau-Laptops, der bei einem Gewicht von nur 1,1 kg optimale Mobilitätseigenschaften aufweist. Neben einer hohen Wärmeleitfähigkeit bietet das Magnesiumgehäuse aber auch Vorteile im Hinblick auf die Stabilität. So erfüllt das SCHENKER VIA 14 mehrere Anforderungen der technischen Militärnorm MIL-STD-810, welche eine hohe Belastbarkeit gegenüber verschiedenen, widrigen Bedingungen spezifiziert und im Marketing-Jargon des Hardware- und IT-Bereichs häufig unter dem Terminus „Military Specs“ zusammengefasst wird. Das Gehäuse entspricht beispielsweise den Anforderungen der Testmethode 516.6, welche dem Laptop eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber gleichmäßig über das ganze System verteilten, ruckartigen Krafteinwirkungen attestiert – oder in einfacheren Worten ausgedrückt: Das SCHENKER VIA 14 erweist sich trotz des grazilen Ultrabook-Formats im Vergleich zu vielen vergleichbaren Laptops als deutlich robuster.

Auch das neue 65-Watt-Netzteil kann dem Anspruch an das schlanke und leichte Konzept höchstmöglicher Mobilität gerecht werden. Mit 97 x 51 x 16 mm nimmt es nur wenig mehr Fläche als eine EC-Karte ein und wiegt lediglich 150 g.

Großer Akku trifft neuartige Stromspartechnologie

Im Inneren des SCHENKER VIA 14 arbeitet ein leistungsstarker, 73 Wh großer Akku. Das ist angesichts der Größen- und Leistungsklasse des Laptops ein Alleinstellungsmerkmal. Um das Potenzial im Hinblick auf eindrucksvolle Laufzeiten von deutlich über zehn Stunden voll ausreizen zu können, geht Schenker Technologies aber noch einen Schritt weiter. Insbesondere in lastarmen Szenarien wie etwa im Office-Betrieb zählt das Display nach wie vor zu den maßgeblichen Verbrauchern. Das VIA 14 integriert daher ein neuartiges Stromspar-Display mit IPS-Panel, dessen Energiebedarf mit rund 1,65 Watt im Vergleich zu herkömmlichen Modellen (3,75 Watt) bei weniger als der Hälfte liegt. Die Messungen wurden jeweils in Full HD-Auflösung bei einer Helligkeit von 150 cd/m2 durchgeführt. Begründet liegt die gesteigerte Energieeffizienz im Einsatz eines LTPS-Displays (Low Temperature Poly Silicon) auf Basis von polykristallinem Silizium, welches keine gesonderte Hintergrundbeleuchtung benötigt. Weitere Einsparmöglichkeiten im Hinblick auf den Stromverbrauch bietet die Verwendung eines TED-Controllers (TCON Embedded Driver). Das Display arbeitet außerdem ohne Pulsweitenmodulation zur Helligkeitsregelung und schont somit selbst empfindliche Augen.

Zu den weiteren Vorzügen der Technologie zählen ein geringeres Gewicht, exzellente Schwarzwerte und ein hohes Kontrastverhältnis von mehr als 1300:1. Im Vergleich zu herkömmlicher Technologie fällt die maximale Leuchtdichte mit deutlich über 300 cd/m2 nicht geringer aus: Das Low-Power-Display des SCHENKER VIA 14 ist voll tageslichttauglich und deckt den sRGB-Farbraum zu 98 Prozent ab.

Eine weitere Besonderheit ist der Öffnungswinkel von 180 Grad: Dadurch ist es möglich, den Laptop flach aufgeklappt auf den Tisch zu legen, um auch Umstehenden die Bildschirminhalte des blickwinkelstabilen IPS-Panels zu bieten.

Effiziente Intel-CPUs und frei konfigurierbare Speicherausstattung

Die Leistungsbasis des SCHENKER VIA 14 bilden Intels Core i5-10210U und Core i7-10510U – performante Vierkern-Prozessoren mit Hyperthreading-Unterstützung, integrierter UHD-Grafikeinheit und einer TDP von nur 15 Watt. Aufgrund ihres geringen Energiebedarfs erlauben die speziell für den Einsatz in schlanken Laptops konzipierten Prozessoren einen besonders leisen Betrieb.

Das VIA 14 bietet zwei M.2-Steckplätze und lässt somit auch hinsichtlich der möglichen SSD-Bestückungen keine Wünsche offen. Hierzu gesellen sich bis zu 40 GB DDR4-RAM: Um das schlanke Ultrabook-Konzept in der vorliegenden Form realisieren zu können, verlötet Schenker Technologies 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher auf dem Mainboard. Für die Nachrüstung von weiteren maximal 32 GB steht hingegen ein SO-DIMM-Slot zur Verfügung. Kommt zusätzlicher Speicher zum Einsatz, arbeiten bis zu 16 GB im Dual-Channel-Betrieb und werden automatisch priorisiert.

Ultrabook mit breiter Schnittstellenvielfalt

Im Vergleich zu vielen Ultrabook-Alternativen mutet das SCHENKER VIA 14 dem Anwender keine Schnittstellenarmut zu, der oftmals allenfalls durch den Kauf zusätzlicher Adapterlösungen beizukommen ist. Der vielseitige Laptop verfügt über zwei USB-3.0- (Typ A) und einen USB-3.1-Gen2-Anschluss (Typ C), welcher gleichzeitig ein DisplayPort-Signal ausgibt und Power Delivery unterstützt. Hinzu gesellen sich ein HDMI-Ausgang, ein integrierter microSD-Kartenleser, schnelles WiFi 6 und eine Windows Hello-kompatible HD-Webcam. Ein Microsoft Precision-Touchpad und eine Tastatur mit mehrstufig regelbarer, weißer LED-Hintergrundbeleuchtung runden das Ausstattungsprofil des VIA 14 ab.

Preise und Verfügbarkeit

Das unter bestware.com frei konfigurierbare SCHENKER VIA 14 steht ab sofort zu einem Einstiegspreis von 1.099 Euro zur Verfügung. Die Basisausstattung umfasst Intels Core i5-10210U mit integrierter UHD-Grafikeinheit, 8 GB DDR4-RAM und eine 250 GB große Samsung SSD 860 EVO im M.2-Formfaktor. Sämtliche über die neue E-Commerce-Plattform erworbenen SCHENKER-Laptops erhalten werksseitig eine 36-monatige Garantie. Zusätzlich werden zeitnah auch Festkonfigurationen über Amazon.de, Notebooksbilliger.de, Cyberport und weitere Online-Shops angeboten.

Schenker Technologies ist ein führender Anbieter von IT-Hardware sowie den neuesten Extended-Reality-Technologien. Mit den individuell konfigurierbaren Laptops und Desktop-PCs der Gaming-Kultmarke XMG richtet sich das Unternehmen an Privatanwender, während das SCHENKER-Portfolio professionelle Nutzer und gewerbliche Kunden adressiert. Zahlreiche unabhängige Tests belegen die hohe Qualität der Produktpalette; der exzellente Kundenservice wurde bereits mehrfach seitens der Fachpresse ausgezeichnet.

Die E-Commerce-Plattform bestware.com bietet einen darüber hinausreichenden Produktkatalog: Neben den Geräten der beiden Eigenmarken umfasst dieser auch ausgewählte Drittanbieter-Lösungen, ein breites Angebot an bestware Desktop-PCs sowie ergänzendes Zubehör.

Zudem agiert das Unternehmen europaweit als Spezialdistributor für Augmented- und Virtual-Reality-Hardware und unterstützt seine Kunden in diesem Bereich bei der ganzheitlichen Umsetzung ihrer gewerblich-kreativen Projekte. Robert Schenker und Melchior Franke sind Geschäftsführer des 2002 gegründeten Unternehmens, das rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Leipzig beschäftigt.

Firmenkontakt

Schenker Technologies GmbH

Kai Tubbesing

Walter-Köhn-Straße 2c

04356 Leipzig

+49 (0) 3 41 – 246 704 640

k.tubbesing@schenker-tech.de

https://www.schenker-tech.de

Pressekontakt

Exordium GmbH

Katy Roggatz

Franz-Ehrlich-Str. 12

12489 Berlin

+49 30 311 69 89 150

katy.roggatz@exordium.de

http://www.exordium.de

Bildquelle: @Schenker Technologies