Schlüsselverlust und Mieterwechsel: Schlosswechsel in Nürnberg empfohlen

Bei Schlüsselverlust oder Mieterwechsel kann ein Austausch des Türschlosses ein wichtiger Beitrag zur Gebäudesicherheit sein. In Nürnberg erfolgt die Installation moderner Schließzylinder mit Sicherungskarte und Patentschutz.

Bei Mietobjekten kommt es regelmäßig zu Schlüsselverlusten oder unklaren Schlüsselbeständen. In diesen Fällen empfiehlt sich der Austausch des Türschlosses, da nicht nachvollzogen werden kann, ob noch weitere Schlüssel im Umlauf sind. Dies betrifft vor allem Mehrfamilienhäuser in dicht besiedelten Stadtteilen wie der Nürnberger Südstadt, Gostenhof und St. Leonhard.

Moderne Schließzylinder verfügen über Patentschutz und eine Sicherungskarte. Nur mit dieser Karte können weitere Schlüssel angefertigt werden. Dadurch wird verhindert, dass unbefugte Kopien entstehen. Dies erhöht die Zugangssicherheit bei Wohn- und Gewerbeobjekten.

Zudem besteht die Möglichkeit, gleichschließende Systeme einzusetzen. Damit lässt sich mit einem einzigen Schlüssel zum Beispiel die Haustür, die Kellertür oder ein Abstellraum bedienen. Dies reduziert die Anzahl benötigter Schlüssel und vereinfacht die Nutzung.

Für komplexere Objektstrukturen können Schließanlagen geplant werden. Dabei wird definiert, welcher Schlüssel welche Türen öffnen darf. Diese Lösung eignet sich sowohl für Eigentümergemeinschaften als auch für gewerbliche Immobilien.

https://www.globus-schluesseldienst.de

