Stressfrei vermieten und verkaufen – so geht’s!

Immobilienbesitz soll sich lohnen – in jeder Phase und am besten ohne Ärger. Vermietung, Verpachtung oder Verkauf sind allerdings keine Selbstläufer. Sie sind fast immer mit rechtlichen, wirtschaftlichen oder zwischenmenschlichen Herausforderungen verbunden. Wer aber gut vorbereitet ist, kann Konflikte vermeiden oder ihnen frühzeitig begegnen. Das Webinar der ImmoConcept Hillemeier GmbH (ICVG-Gruppe) soll womöglich gestresste Vermieter durchatmen lassen. Thema: Vermieten, & Verkaufen – rechtssicher & entspannt. „Wir vermitteln Wissen und Werkzeuge und schaffen Klarheit – nicht nur juristisch. Auch durch gute Kommunikation können Spannungen vermieden oder aufgelöst werden“, so ImmoConcept-Geschäftsführer Frank Hillemeier. Das Webinar ist in drei Themenblöcke unterteilt:

-Das Wohnraum-Mietverhältnis: Sicherheitsnetz oder Stolperfalle? Mietrecht verstehen – bevor es teuer wird!.

-Drei Menschentypen – Ein Mietvertrag: Und das ganz normale Missverstehen. Unterschiede erkennen und Klarheit schaffen!

-Immobilienverkauf mit Mietern: Chance oder Sprengsatz? Die wichtigsten Do“s & Don“ts, damit es kein rotes Tuch wird!

Die Teilnehmer erwarten kompakte, praxisnahe Informationen und Arbeitshilfen für eine Vielzahl aktueller Herausforderungen:

-Mieterhöhungen – Was ist erlaubt und wo liegen die Grenzen?

Der Gesetzgeber schränkt die Möglichkeiten zur Anpassung der Miete immer stärker ein. Neben Kappungsgrenzen und Mietspiegeln sorgt vor allem die Frage nach zulässigen Modernisierungsumlagen für Unsicherheit. Im Webinar erfahren Teilnehmer, wie Mieterhöhungen korrekt vorbereitet, berechnet und durchgesetzt werden – und welche Fehler unbedingt vermieden werden sollten.

-Kleinreparaturen & Schönheitsreparaturen – Klauseln mit Tücken

Kleinreparaturklauseln im Mietvertrag sind zwar zulässig, aber nur innerhalb enger Grenzen. Ähnlich verhält es sich bei Schönheitsreparaturen. Das Webinar klärt darüber auf, welche Formulierungen aktuell rechtssicher sind und welche besser nicht verwendet werden sollten.

-Nebenkostenabrechnung – Fehler mit hohen Folgen

Schon kleinste Formfehler bei der Betriebskostenabrechnung können dazu führen, dass Ansprüche verfallen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen durch Kostenarten, die nach Vertragsabschluss hinzugekommen sind und unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls umgelegt werden dürfen.

-Wenn der Mieter beim Verkauf nicht „mitspielt“

Indem er etwa Besichtigungstermine verweigert. Hier gilt: Mieter haben Rechte, aber auch klare Pflichten. Vermieter und Verkäufer sollten wissen, wie weit ihre Ansprüche reichen und wie sie diese rechtssicher durchsetzen.

-Offenlegung des Mietvertrags

Der Käufer hat ein berechtigtes Interesse, alle vertraglichen Pflichten und Rechte zu kennen. Gleichzeitig sind Datenschutz und Persönlichkeitsrechte des Mieters zu wahren. Wie diese Gratwanderung rechtssicher gelingt, wird im Webinar erläutert.

-Haftung und Informationspflichten

Oft unterschätzt: Auch nach dem Verkauf können Haftungsfragen auf den Verkäufer zukommen. Wurden Betriebskostenabrechnungen nicht ordnungsgemäß erstellt oder die Kaution nicht korrekt übergeben, kann es teuer werden. Wer seine Pflichten kennt, schützt sich vor bösen Überraschungen.

Weitere Themen sind: Untervermietung und Haustiere, Kündigungsmöglichkeiten bei Eigenbedarf, Umgang mit säumigen Mietern, Besonderheiten bei einem Mietverhältnis innerhalb einer WEG, Haftung & Informationspflichten des Verkäufers . Und: Wie ein sauberer Übergang gelingt (Rechte, Fristen, Zuständigkeiten, Übergabezeitpunkt, Jahresabrechnung, Kautionsabwicklung).

Den Teilnehmern des kostenlosen Webinars stehen hochkarätige Expert:innen zur Verfügung: Martina Schinke (BVI Bundesverband der Immobilienverwalter, Landesvorsitzende LV West), Malte Monjé (Fachanwalt Miet- und WEG-Recht, Partner der Kanzlei WIR Wanderer und Partner) sowie Anke Klasen (zertifizierte Immobilienfachwirtin bei ImmoConcept Hillemeier).

Wenn Sie direktes, rechtssicheres Praxis-Wissen erlangen möchten, dass Ihnen Zeit, Geld und Sorgen spart und ihre Immobilie nachhaltig im Wert stabil hält.

Melden Sie sich gerne hier über den Link an.

Von Bonn über Köln bis Düsseldorf über die Rhein-Achse verteilt, ist die ImmoConcept Hillemeier seit über 20 Jahren in allen Bereichen des ImmobilienManagement tätig. Von der WEG-Verwaltung über die Mietverwaltung, SEV-Verwaltung, Property Management sowie Vermietung und Verkauf ist die Firma mit ihrem Team persönlich und regional verankert.

Das Unternehmen ist digital aufgestellt und bietet für ihre Kunden mit der eigenen My-Immo-App sowie dem WhatsApp Chatbot isi neben dem persönlichen Kontakt eine zusätzliche Möglichkeit der passgenauen Kommunikation. Durch den Zugriff auf wichtige Dokumente, die Möglichkeit der direkten Schadensmeldung oder eine schnelle Information über mögliche Störungen im Objekt und ein digitales Störungs- und Handwerkerverzeichnis gibt es die Möglichkeit der geschmeidigen Kommunikation jederzeit und von überall schnell und unkompliziert auch via Smartphone.

