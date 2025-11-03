Neues Online-Magazin „I Feel If It Rocks“: Musik erleben, verstehen und fördern

„I Feel If It Rocks“ – das neue Online-Magazin für Musikfans, das Klangwelten, Künstler und Geschichten miteinander verbindet.

Mit www.ifeelifit.rocks ist ein Musikmagazin entstanden, das sich an weniger ans Fachpublikum aus aktiven Musikern richtet, sondern an alle, die nicht unbedingt selbst virtuos ein Instrument beherrschen, Musik aber genauso fühlen, leben und ein Neues Musikmagazin für Fans von Rock, Country und co. entdecken wollen. Der Fokus liegt auf den vielfältigen Genres Rock, Country, Blues, Jazz, Musical und Pop.

Zentrales Element des Magazins sind Musikerportraits: Es stellt Bands, Sängerinnen und Künstler vor, die mit Leidenschaft, Kreativität und Persönlichkeit überzeugen. Bereits erschienen sind unter anderem Beiträge über „Polyphia“, „Marcus King“ und die Newcomerband „Zimt und Zorn“. Jede Vorstellung wird in einem einzigartigen Stil redaktionell aufbereitet und vermittelt den Charakter und Stil der jeweiligen Musiker.

Das Magazin geht aber noch weit über Künstlerportraits hinaus. Es widmet sich auch Themen rund um Songwriting und Musikbusiness: Wie entsteht ein Hit? Was macht erfolgreiche Songs aus? Wo verläuft die Grenze zwischen Inspiration und Ideenklau?

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Events und Bühnen: I Feel IF It Rocks berichtet über aktuelle Konzerte, neue Musicals und besondere Live-Erlebnisse, die das Publikum bewegen. Ergänzend beleuchtet das Magazin die Förderung junger Talente in Deutschland. Institutionen wie der Deutsche Musikrat oder die Initiative Musik werden vorgestellt, ebenso ihre Programme zur Unterstützung von Nachwuchsmusiker:innen.

„Musik ist mehr als Unterhaltung – sie erzählt Geschichten, verbindet Menschen und gibt Kreativen eine Stimme“, heißt es aus der Redaktion von I Feel If It Rocks. „Genau das wollen wir sichtbar machen.“

Über I Feel If It Rocks

I Feeli Fit Rocks ist ein unabhängiges Online-Magazin für Musikfans. Es berichtet über Künstler, Bands und Entwicklungen aus Rock, Country, Blues, Jazz, Musical und Pop. Neben Musikerportraits behandelt das Magazin Themen rund um Songwriting, Musikbusiness, Events und Nachwuchsförderung. Ziel ist es, Musik in ihrer Vielfalt erlebbar zu machen – mit Leidenschaft, Respekt und einem Blick hinter die Kulissen.

Web: www.ifeelifit.rocks

Pressekontakt:

Redaktion I Feel If It Rocks

J. Florence Pompe

E-Mail: kontakt@papillon-texte.de

Web: www.papillon-texte.de

Papillon-Texte ist eine Redaktion, die mehrere Magazine und Blogs führt.

Kontakt

Papillon-Texte

J. Florence Pompe

Von-Galen-Straße 2

49767 Twist

059365649380



http://www.ifeelifit.rocks

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.