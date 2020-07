Schnelles Heimnetz installiert ab sofort der Elektriker: Der neue devolo Magic 2 LAN DINrail

Aachen, 01. Juli 2020 – Jetzt bringen Elektroinstallateure ihre Kunden ins Netz und zwar mit Highspeed! Möglich macht das der neue Magic 2 LAN DINrail von devolo. Mit diesem Hutschienenadapter inklusive leistungsstarker G.hn-Technologie ermöglichen die deutschen Powerline-Pioniere aus Aachen eine ganz neue Art der Haushalts-Modernisierung. Der Magic 2 LAN DINrail speist das Internetsignal des Routers direkt am Sicherungskasten in den hauseigenen Stromkreislauf ein und macht so jede Steckdose im Haus zum ultraschnellen Online-Zugang.

Highspeed-Internet aus dem Sicherungskasten

Ein stabiles und leistungsstarkes Heimnetz hat seinen Ursprung in vielen Haushalten direkt beim Sicherungskasten. In seiner Nähe gelangt nämlich häufig der Internetanschluss ins Haus – insbesondere Glasfaseranschlüsse. Das Problem dabei: Der Sicherungskasten, der Internetanschluss und damit auch der Internetrouter befinden sich im Keller oder in einem Hausanschlussraum – also fernab der Zimmer, in denen schnelles Internet verfügbar sein sollte. Der Effekt: Der Videostream im Wohnzimmer ruckelt, der Videocall im Home-Office ist verpixelt, der Download dauert eine gefühlte Ewigkeit und beim Online-Racing-Game wird der Nachwuchs von den Mitspielern abgehängt.

Solche Heimnetzwerkprobleme lösen jetzt Elektroinstallateure. Die deutschen Powerline-Experten von devolo ermöglichen es nämlich, das Problem an der sprichwörtlichen Wurzel zu packen: mit dem Magic 2 LAN DINrail wird die Stromleitung zum Internetspeedway. Der Hutschienenadapter kann ausschließlich von qualifizierten elektrotechnischen Fachkräften direkt im Sicherungskasten installiert werden. Dabei stellt der devolo Adapter per LAN-Kabel die Verbindung zwischen Router und Stromnetz her. Mit automatischer Phasenkopplung sowie patentiertem Signal-Einkopplungsverfahren bietet der Magic 2 LAN DINrail Powerline-Geschwindigkeiten von bis 2.400 Mbit/s. So wird jede Steckdose im gesamten Zuhause mit devolo Magic Powerline-Adaptern zum Highspeed-Access-Point.

Know-how für bessere Online-Anbindung

Der Vorteil für Hausbesitzer und Elektroinstallateure: Diese Art der Heim-Modernisierung funktioniert vollständig ohne größere bauliche Maßnahmen – aufwändiges Bohren entfällt. Stattdessen wird das eigene Zuhause mit wenigen Handgriffen von Fachfrauen und -männern fit gemacht für die Breitbandzukunft. Für Elektroinstallateure wiederum erweitert sich ihr Leistungsspektrum. Sie können ihren Kunden ab sofort einen weiteren Service anbieten und sorgen mit einer Profilösung für perfekte Internetanbindung im ganzen Haus.

Bereit für die Zukunft

Der Magic 2 LAN DINrail macht sämtliche Steckdosen im gleichen Stromkreislauf bereit für eine pfeilschnelle Datenübertragung – dank neuester G.hn-Powerlinetechnologie mit bis zu 2.400 Mbit/s. Das ermöglicht beste Heimkino-Unterhaltung mit Online-Streaming, Multiroom-Musikgenuss ohne Verzögerungen und Gaming mit geringer Latenz. Die im Sicherungskasten installierte Schaltzentrale für das Magic-Heimnetz deckt spielend bis zu 500 Meter Reichweite ab, um mühelos auch größere Wohnflächen abzudecken und mit stattlicher Bandbreite auch die Glasfaser-Internetanschlüsse von morgen verlustfrei weiterzuleiten. So wird das Magic DINrail-Modul zu einer nachhaltigen Investition in die Zukunft.

Flexible Lösung

Der Magic 2 LAN DINrail bereitet vom Sicherungskasten den Weg für weitere Teile der Magic-Reihe von devolo: Elektroinstallateure und Nutzer können an jeder beliebigen Steckdose weitere Adapter einstecken und mit leistungsstarken Mesh-WLAN- und Gigabit-LAN-Adaptern ein lückenloses Heimnetz aufbauen. Dieses lässt sich modular auf bis zu acht devolo Magic Adapter erweitern – dabei sind alle Magic-Adapter vollständig miteinander kompatibel.

Zur Einrichtung des Magic-Netzwerks stehen die kostenfreie Software devolo Cockpit und die Weboberfläche des Adapters zur Verfügung. Ist ein Magic WiFi-Adapter in Betrieb, kann zudem die kostenlose Home Network App genutzt werden.

Preis und Verfügbarkeit

Der Magic 2 LAN DINrail ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 169,90 Euro (inkl. MwSt.) erhältlich und muss von einer qualifizierten Fachkraft installiert werden. Die Garantie beträgt drei Jahre.

devolo macht das Zuhause intelligent und das Stromnetz smart. Privatkunden bringen mit Powerline-Adaptern von devolo Highspeed-Datenverbindungen in jeden Raum. International sind etwa 34 Millionen dLAN-Adapter im Einsatz. Darüber hinaus entdecken Kunden mit devolo Home Control die Möglichkeiten des Smart Home – schnell einzurichten, beliebig erweiterbar und bequem per Smartphone zu steuern. devolo passt seine Produkte und Lösungen als OEM-Partner individuell an die Bedürfnisse internationaler Telekommunikationsunternehmen an. Im professionellen Bereich bietet zudem der Umbau der Energieversorgungsinfrastruktur Chancen: Mit devolo-Lösungen lassen sich die neuen Smart Grids in Echtzeit überwachen und steuern sowie völlig neue Services realisieren. devolo wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 330 Mitarbeiter. Der Weltmarkführer im Bereich Powerline ist mit eigenen Niederlassungen sowie über Partner in 19 Ländern vertreten.

Firmenkontakt

devolo AG

Marcel Schüll

Charlottenburger Allee 67

52068 Aachen

+49 241 18279-514

+49 241 18279-999

marcel.schuell@devolo.de

http://www.devolo.de

Pressekontakt

rtfm GmbH

Marco Albert

Flößaustr. 90

90763 Fürth

+49 911 310910-0

+49 911 310910-99

devolo@rtfm-pr.de

http://pressecenter.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.