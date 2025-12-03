Schöne Bescherung?! Kluge Weihnachtsvorbereitung ist Konfliktprävention für Paare und Familien

Früher war mehr Lametta. Aber auch weniger gute psychologische Beratung! Marie Lorch, systemische Therapeutin, berät Paare und Familien – in Ettlingen und online

Die Feiertage sind für viele Paare und Familien eine der emotional herausforderndsten Phasen des Jahres. Alte Verletzungen oder schwelende Konflikte treten gerade dann zutage, wenn man eigentlich „nur Frieden“ im Kreis seiner Lieben möchte.

Unsere Ansprüche an Weihnachten sind sehr hoch: harmonische Familienfeiern, liebevolle Geschenke, strahlende Kinder, gutes Essen – und natürlich eine glückliche Beziehung. Doch solche Erwartungen können zur Belastung für Paare und Familien werden, die diesem Bild nicht entsprechen. Wichtig ist, sich von Konventionen nicht das Leben schwer machen zu lassen.

Marie Lorch ermutigt Paare und Familien ausdrücklich, eigene Wege zu finden und Weihnachten so zu feiern, wie es zu ihnen passt. Auch für getrennt lebende Familien wird es so einfacher, das Fest für alle angenehmer zu gestalten.

Die gute Nachricht ist: Schwierige Situationen lassen sich gezielt vorbereiten und entschärfen. Lebensnahe, bewährte Methoden für das Konfliktmanagement aus der psychologischen Paar- und Familienberatung eignen sich auch zur Konfliktprävention in der Weihnachtszeit.

„Mit Paaren und Familien trainiere ich, Konflikte früh zu erkennen und rechtzeitig auszusteigen, bevor es zum Eklat kommt“, so Marie Lorch. „In der Beratung erarbeiten wir auch vorbeugende Strategien und eigene Rituale für stressige Zeiten. So entstehen wieder Verbindung und mehr Verständnis füreinander.“

Weihnachten kann Beziehungen strapazieren – ist aber auch eine Chance, gemeinsam zu wachsen. Allen, die an Weihachten mehr als den „normalen Wahnsinn“ kommen sehen, kann eine professionelle Beratung dabei helfen, Konflikte vorab zu erkennen und zu entschärfen. Es gibt viel zu gewinnen!

Marie Lorch macht dabei gute Erfahrung mit der systemischen Kurzzeitberatung, die in der Regel drei bis fünf Termine umfasst: „Meine Klientinnen und Klienten erreichen meist schon mit wenigen Gesprächen für sich eine nachhaltige Verbesserung.“

Wer frühzeitig etwas für seine Partnerschaft und seine Familie tut, schafft den Rahmen für ein harmonisches Fest – und gute Voraussetzungen für ein liebevolles neues Jahr!

Kontakt:

einfach menschlich.

Marie Lorch

Psychologische Beratung & Coaching für Einzelpersonen, Paare und Familien

Zehntwiesenstr. 33

76275 Ettlingen

Marie Lorch arbeitet als psychologische Beraterin und Coach mit Menschen, Paaren und Familien. Drei Jahre lang war sie beim Kinderschutzbund Karlsruhe für die Familienberatung verantwortlich. Marie berät in ihrer Agentur „einfach menschlich.“ in Ettlingen und digital. Zu ihr kommen Menschen, Paare und Familien, die ihren Herausforderungen offen begegnen. Weil sie sich mehr vom Leben wünschen. Die so sein möchten, wie es ihrem Wesen und ihren Ideen entspricht. Nicht perfekt, sondern lebendig. Einfach menschlich.

Kontakt

einfach menschlich.

Marie Lorch

Kornblumenstr. 4

76287 Rheinstetten

0151 25 33 06 83



http://www.einfachmenschlich.com

