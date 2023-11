Schöner Wohnen dank persönlichen Beratungstermin

Bussemas & Pollmeier GmbH & Co. KG aus Verl macht es möglich

In einer Welt, die zunehmend von digitalen Lösungen sowie Videocalls geprägt ist, setzt ein Unternehmen wieder auf das persönliche Element. Die Firma Bussemas & Pollmeier, besser bekannt als die Baustoff-Partner, macht es mit einer individuellen Wohnraumberatung vor.

Die Wohnraumgestaltung spielt eine entscheidende Rolle bei der Schaffung eines gemütlichen und funktionalen Zuhause. Wer bereits eine Immobilie saniert oder renoviert hat, der kennt es. Die umfangreiche Auswahl an Materialien, verschiedenste Qualitätsstufen und die Frage: Was ist das Richtige für mich und was passt zu meinen Renovierungsmaßnahmen? Antworten, die jeder bei einer persönlichen und individuellen Wohnraumberatung im Hause Bussemas & Pollmeier erhält. Egal ob Fliesen, Innentüren oder individuelle Bodenbeläge.

Mit einem klaren Fokus auf die persönliche Beratung eines Wohnraumkonzeptes möchten die Fachberater sicherstellen, dass die Kunden nicht nur Produkte von höchster Qualität erhalten, sondern auch die perfekte Lösung für Ihr besonderes Bauprojekt. Nach der Online- Terminierung über das hauseigene Buchungssystem, können Sie in einer der 4 Filialen rund um den Firmensitz in Verl Ihren persönlichen Beratungstermin wahrnehmen.

Nach einer kurzen und fachlichen Einleitung mit einem klaren Fahrplan wird man von einem der Fachberater an die Hand genommen. Mit ausreichend Mustermaterialien zum Anfassen und einem hochwertigen Showroom wird auf jegliche Kundenwünsche eingegangen. Mit einem Blick für die neuesten Trends und innovative Wohnkonzepte bietet Bussemas & Pollmeier dem Kunden Vorschläge, die jedes Eigenheim in eine neue Wohlfühloase verwandeln. Von Smart-Home-Integration bis hin zu nachhaltigen Materialien ist für jeden etwas dabei.

Egal, ob es um die Renovierung eines einzelnen Raumes oder die komplette Neugestaltung eines Hauses geht – die Baustoff – Partner stehen für erstklassige Produkte und persönliche, kompetente Beratung, um die Wohnträume der Kunden zu verwirklichen.

Für weitere Informationen oder Terminvereinbarung für Ihre persönliche & individuelle Wohnraumberatung klicken Sie bitte hier:

Egal, ob private Bauherren, Hoch- und Tiefbauunternehmen, Architekten, Kommunen, Fliesenleger, Dachdecker, Innenausbauer oder Gartenbauer: Mit einem riesigen Produktangebot und einer Vielzahl an starken Serviceleistungen unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Durchführung Ihres Bauprojekts.

Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen zurück bis ins Jahr 1953, sodass wir mittlerweile auf eine 70-jährige Firmengeschichte zurückblicken können. Seit Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1953 sind wir konstant gewachsen und zählen heute mit unseren 5 Niederlassungen in Verl, Gütersloh, Bielefeld, Harsewinkel und Gütersloh-Avenwedde zu den leistungsstärksten Baustoffhändlern in Ostwestfalen. Seit 2015 sind wir Teil der Fretthold-Unternehmensgruppe.

Mit uns setzen Sie auf eine intensive und persönliche Beratung, auf umfassende Sortimente sowie eine fachgerechte und pünktliche Lieferung.

Unsere umfangreiche Logistik mit Spezialkränen spricht genauso für uns wie unsere langjährige Zusammenarbeit mit kompetenten Handwerksbetrieben aus der Region.

Ein partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Kunden ist für uns als Baustoff-Partner entscheidend.

