Schulze & Filges Immobilien informiert

Wachsende Zusammenarbeit mit Finanzierungspartner Hüttig & Rompf

Das Hamburger Unternehmen Schulze & Filges Immobilien gibt bekannt, die Partnerschaft mit dem Finanzierungsberater Hüttig & Rompf weiter auszubauen, um den Kunden eine ganzheitliche Lösung zu bieten. Denn Immobilienkauf und Baufinanzierung gehen Hand in Hand.

“Jeder Immobilienkauf ist anders. Mit unserer Kooperation mit einem der größten Finanzierungsberater deutschlandweit erhalten unsere Immobilienkäufer eine individuelle und persönliche Beratung. Aufgrund der Zusammenarbeit von circa 300 Banken und Sparkassen profitiert jeder Kunde von optimalen Darlehensbedingungen und attraktiven Zinskonditionen”, so die Gründerin und Geschäftsführerin Bianca Schulze.

“Unsere Kunden schätzen die kompetente und Bankenunabhängige Beratung. Auch bei etwas komplizierten Finanzierungsanfragen vertrauen wir auf die über 30-jährige Erfahrung”, berichtet Lars Filges, ebenfalls Inhaber und Gründer von Schulze & Filges Immobilien. “Es ist schön zu hören, wenn Kunden unserer Empfehlung folgen und sich so doch noch ihren Traum von den eigenen 4 Wänden erfüllen können”. Wir konnten in den letzten Jahren vielen Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern, die vorher bei ihren eigenen Hausbanken abgewiesen wurden”, ergänzt Bianca Schulze.

Mit der weiter wachsenden Partnerschaft mit dem Finanzierungsberater baut der Immobilienmakler Schulze & Filges Immobilien seine ganzheitliche Betreuung von Immobilienkäufern aus und folgt zudem auch weiter der Strategie, mit Kundennähe und einem “Rundum-Sorglos-Paket” als kompetenter Ansprechpartner in allen Immobilienangelegenheiten am Markt Präsenz zu zeigen.

Persönlich – Kompetent – Engagiert: So vermarktet das Inhabergeführte Unternehmen Schulze & Filges Immobilien im gesamten Hamburger Gebiet sowie im angrenzenden Schleswig-Holstein sowie Niedersachsen erfolgreich Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser und Immobilien zur Kapitalanlage. Von einer professionellen Wertermittlung bis zum erfolgreichen Verkauf der Immobilie ist das Team von Schulze & Filges Immobilien Ansprechpartner für den Verkaufsprozess.

Um den Service und die Erreichbarkeit für Kunden optimal zu gestalten, hat das Unternehmen Schulze & Filges Immobilien seinen Hauptsitz in Hamburg-Blankenese bereits im letzten Jahr um die Geschäftsadresse am Neuen Wall / Ecke Jungfernstieg erweitert. Für Immobilienverkäufer aus Schleswig-Holstein steht bereits ein Team in Kaltenkirchen bereit. Weitere Niederlassungen u.a. in Ahrensburg sowie Hamburg-Bergedorf sollen folgen.

Ihr Immobilienmakler in Hamburg, den angrenzenden Regionen Schleswig-Holsteins, sowie Niedersachsen.

