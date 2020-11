Security München – Für mehr Sicherheit

Wichtig in jeden Bereichen des Lebens

Sicherheit ist natürlich immer ein großes Thema, wenn man an große Veranstaltungen denkt oder an öffentliche Einrichtungen. Auch große Hotels oder die Gastronomie in den Metropolen zählen zu Lebensbereichen, in denen heute ein besonderes Maß an Sicherheit gefordert wird. Security München kümmert sich seit vielen Jahren zuverlässig als Dienstleister dieses Sektors um die Sicherheit von Besuchern, Veranstaltern oder Akteuren.

Geht es um große Events, dann organisiert Security München ein umfassendes Sicherheitskonzept, das von einem großen und erfahrenen Team an Sicherheitsfachleuten durchgeführt wird. Solche Einsätze erfassen dabei nicht nur das Event selbst, sondern auch angrenzende Bereiche, wie eine durchdachte Parkplatzbetreuung, Zugangskontrollen zum Eventbereich oder auch den Einsatz von Fachkräften, die sich speziell um die Wünsche der Gäste kümmern.

Die Gastronomie kämpft gerade in gewissen Brennpunkten immer häufiger mit problematischer Kundschaft, die den reibungslosen Betrieb schwer stören können. Security München bietet daher für die Gastronomie und andere in Frage kommende Bereiche einen Türsteher-Dienst an. Speziell ausgebildete Mitarbeiter sorgen für problemlose Abläufe und greifen im Ernstfall unauffällig aber entschieden zu. Gäste und Betreiber bekommen ein Gefühl von Sicherheit.

Dieses Gefühl von Sicherheit darf auch in Hotels nicht fehlen. Mitarbeiter von Security München verteilen sich völlig unauffällig in den verschiedenen Bereichen eines Hotels und haben die allgemeine Lage rund um die Sicherheit ständig im Blick. Kontrollgänge und Schließdienste sorgen dafür, dass die Hotelgäste nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch in ihren Zimmern sicher sind. Außerdem kommt dem Gepäck oder Wertgegenständen der Gäste eine besondere Aufmerksamkeit zu.

Natürlich sorgt für Security München nicht nur dort für Sicherheit, wo viele Menschen aufeinandertreffen, sondern auch beim kompletten Gegenteil. Beispielsweise durch Bereitstellung eines Wachdienstes für nachts leerstehende privat oder gewerblich genutzte Objekte. Hier geht es nicht nur um den Schutz vor Einbrechern, sondern auch um den Brandschutz. Auch tagsüber leistet Security München einen detailreichen Wachdienst, beispielsweise in größeren Unternehmen. Hier geht es nicht nur um die reine Kontrolle, auch Pforten- oder Empfangsdienste werden vom ausgebildeten Team des Dienstleisters übernommen. Selbstverständlich ist auch in dieser Disziplin wieder Brand- und Katastrophenschutz dabei.

Gestohlen wird vor allem dort, wo eine bauliche Absicherung nicht den allerhöchsten Ansprüchen standhalten kann. Darunter fallen insbesondere Baustellen, auf denen wertvolle Baustoffe und Maschinen lagern und vor allem nachts Diebe anlocken. Die üblichen Baustellenabsperrungen können nicht viel ausrichten, wenn das Ziel der Diebe klar ist. Security München bietet daher eine umfassende Baustellenüberwachung für Baustellen aller Größenordnungen an. So werden nicht nur Diebstähle verhindert, sondern auch das allgemeine Unfallrisiko vermindert.

Kontakt:

Tel: 089 548 758 – 74

E-Mail: info@security-24.eu

Webseite: https://www.security-24.eu

Security-24.eu ist Ihr Spezialist im Bereich Security München, Sicherheitsdienst München und Baustellenbewachung München.

