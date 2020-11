“blikk – Die Radiologie” bietet Patienten neuen Service

Ab sofort können für Standorte im Bereich Bochum Termine online gebucht werden

Bochum, 19. November 2020 – Der Radiologie Verbund “blikk-Die Radiologie” geht mit der Zeit und bietet seinen Patienten ab sofort die Möglichkeit, Termine online zu buchen. Mit diesem Service garantiert blikk Patienten eine bestmögliche und optimierte Versorgungskette, die sich der Radiologie Verbund schon lange auf die Fahnen geschrieben hat und jetzt auch visualisieren kann: Schnelle Termine, schnelle Befunde.

“Wir wissen doch alle wie es ist, wenn man tagsüber arbeitet und nicht dazu kommt, telefonisch einen Arzttermin zu vereinbaren”, weiß Jan Kleimann – Projektleiter – aus eigener Erfahrung. “Mit unserer Online-Terminvergabe können unsere Patienten 24/7 an 365 Tagen entspannt nach freien Terminen schauen und den passenden Tag und die Uhrzeit für sich buchen – ohne Wartezeiten am Telefon”, so Kleimann weiter.

Innerhalb der nächsten Monate erhalten auch die zuweisenden Ärzte direkten Zugriff. So ist ein besserer Workflow für alle Beteiligten – die Patienten, die zuweisenden Ärzte und deren Mitarbeiter sowie für die blikk – gesichert.

Der neue Service der online Terminierung ist an den Standorten Bochum, Hattingen und Wattenscheid unter https://www.blikk.de/online-termine verfügbar. Ganz unkompliziert und einfach: Mit einem Klikk sind sie bei blikk!

Die blikk-Gruppe ist ein Zusammenschluss aus radiologischen und nuklearmedizinischen Praxen.

An bundesweit mehr als 21 Standorten sowie in einer interdisziplinären Klinik in Berlin arbeitet ein großes Team an Experten aus allen Bereichen der Radiologie & Nuklearmedizin – sowohl im konservativen als auch im operativen Bereich.

Für jede Fragestellung, im Bereich der Radiologie, haben wir den richtigen Facharzt und Experten sowie die entsprechenden modernsten Geräte für eine präzise Diagnostik.

Unsere technischen Geräte umfassen 3-Tesla-MRT, 1,5-Tesla MRT, PET/CT, CT, digitales Röntgen, Sonographie, offenes MRT.

Kontakt

blikk Holding GmbH

Ariane Kullack

Freie-Vogel-Straße 371

44269 Dortmund

+49 231 47543212

ariane.kullack@blikk.de

http://www.blikk.de

Bildquelle: designed by Drobotdean – Freepik.com