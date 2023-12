Segway-Ninebot steigt in den europäischen Markt für Heimenergiespeicher ein!

Krefeld, 30. November 2023 – Segway-Ninebot ist führend in der Mikromobilitäts- und Robotikbranche und erweitert sein Portfolio mit der tragbaren Powerstation Segway Cube-Serie in einer neuen Produktkategorie der tragbaren Energiespeicher. Diese Serie umfasst zwei Modelle, den Segway Cube-1000 mit 1 kWh und den Segway Cube-2000 mit 2 kWh Kapazität. Darüber hinaus wird der Segway Cube-BTX-1000 als unabhängiger, erweiterbarer 1-kWh-Akku auf den Markt kommen. Darüber hinaus werden das Segway Solar Panel SP100 (100 W) und das Segway Solar Panel SP200 (200 W) vorgestellt.

Die Segway Cube-Serie verfügt über ein stapelbares, modulares Batteriedesign, das die nahtlose Ergänzung von bis zu fünf Batteriemodulen (separat erhältlich) ermöglicht, die jeweils 1 kWh zuverlässige und flexible Energiespeicherung bieten. Diese anpassungsfähige Konfiguration deckt eine Vielzahl von Szenarien ab, von der persönlichen Nutzung bis hin zur Deckung des Energiebedarfs eines Hauses. Die Segway Cube-Serie verfügt außerdem über eine hohe Ausgangsleistung von 2200 W Wechselstrom. Insbesondere passt das Produkt die Stromversorgung angeschlossener Elektrogeräte intelligent an, um eine Überlastung zu verhindern. Darüber hinaus unterstützen die Batteriemodule Geräte mit einem Stromverbrauch von bis zu 4400 W. Zum Vergleich: Der durchschnittliche tägliche Stromverbrauch eines Haushalts beträgt etwa 3000 W.

„Im Laufe der Jahre haben wir fast 20 Millionen Power-Akkus und über 600 Millionen Li-Ionen-Akkuzellen in mehreren Produktkategorien eingesetzt“, sagt Luke Gao, Gründer und Vorsitzender von Segway-Ninebot. „Durch umfangreiche Nutzung haben wir unser eigenes intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS) entwickelt. Diese reiche Erfahrung im Batteriemanagement, gepaart mit der überwältigend positiven Resonanz unserer Benutzer, hat den Weg für unseren Erfolg geebnet.“

Im Hinblick auf Qualität und Zuverlässigkeit verwendet die Segway Cube-Serie die Magnesiumlegierung AM60B als Skelettschale, die einen robusteren äußeren Schutz für das Produkt bietet. Darüber hinaus werden stabile UL-zertifizierte Lithium-Eisenphosphat-Energiezellen in Automobilqualität verwendet, kombiniert mit 10 BMS-Funktionen, die einen umfassenden internen Schutz für das Produkt bieten. In verschiedenen rauen Umgebungen mit Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, Stößen und Salznebel kann es für eine sicherere und stabilere Stromversorgung der Batterie sorgen. In Bezug auf die Wasserdichtigkeit ist der gesamte Segway Cube mit IPX3 bewertet, was einen wirksamen Schutz vor Spritzwasser bietet. Die Schutzart des einzelnen Akkupacks erreicht IP56.

Die Segway Cube-Serie ist mit einem 800-W-MPPT-Gleichstrom-Ladeanschluss zur Unterstützung des Auto- oder Solarladens ausgestattet. In Verbindung mit der 1250 W AC-Schnellladung können der Cube 1000 und der Cube 2000 in nur 1,2 Stunden bzw. 1,8 Stunden vollständig aufgeladen werden.

„Die in diesem Jahr eingeführte Segway Cube-Serie ist das erste Power Station Produkt von Segway-Ninebot, das auf grüne Energielösungen für globale Verbraucher abzielt“, sagt Jason Dong, Geschäftsführer von Segway Home Energy Storage. „In Zukunft werden wir unsere Vorteile voll ausschöpfen und das Produktportfolio in verschiedenen Szenarien kontinuierlich erweitern, um Verbrauchern den Zugang und die Nutzung grüner Energie zu erleichtern.“

Preise und Verfügbarkeit

Die Segway Cube-Serie kann exklusiv im offiziellen europäischen Online-Markenshop Segway.com (in Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, Italien, den Niederlanden, Belgien und Portugal) mit einem kostenlosen Solarpanel vorbestellt werden.

Zubehör:

Der Cube 1000 wird mit einem kostenlosen Solarpanel geliefert: SP100 (Wert 379 EUR).

Der Cube 2000 wird mit einem kostenlosen Solarpanel geliefert: SP200 (Wert 599 EUR).

Die Produkte werden voraussichtlich ab Anfang Dezember auch bei ausgewählten Einzelhandelspartnern von Segway-Ninebot im Geschäft und online erhältlich sein. Die Spezifikationen, der Preis und die Einzelhandelsverfügbarkeit der Segway Cube-Serie auf dem europäischen Markt können je nach Land geringfügig abweichen. Erfahren Sie mehr auf unserer offiziellen Website: https://www.segway.com/

Segway-Ninebot ist ein globales Unternehmen, das sich auf intelligente Kurzstreckentransport- und Servicerobotik konzentriert. Unterstützt durch leistungsstarke F&E-Fähigkeiten, effiziente Fertigungskapazitäten und ein breites Händlernetz behauptet Segway-Ninebot eine führende Marktposition. Mit Produkten, die von selbstbalancierenden Fahrzeugen, KickScootern, eRollern und Geländefahrzeugen bis hin zu Lieferrobotern reichen, ist Segway-Ninebot bestrebt, vielfältige Verbraucherbedürfnisse zu erfüllen und eine Vorreiterrolle bei der innovationsgetriebenen Entwicklung einzunehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.segway.com

