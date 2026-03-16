SeniorenAssistenz – Existenzgründung mit Sicherheitsnetz

Berufliche Perspektive für Menschen, die einen Beruf mit Sinn suchen

In einer Zeit, in der viele Arbeitsplätze durch KI ersetzt werden und durch die zunehmende Digitalisierung viele Kontakte zu Kollegen nicht mehr in Präsenz erfolgen, sind viele Arbeitnehmer:innen gefrustet. Ein großer Teil dieser Personen sucht nach einem Job mit Sinn, der zukunftssicher und nah am Menschen ist. Eine solche berufliche Möglichkeit bietet die ambulante Senioren-Assistenz, die Pflege und hauswirtschaftliche Unterstützung ergänzt. Senioren-Assistenten sind selbstständig tätig. Sie kümmern sich um all die Dinge des Alltags, die Ältere nicht mehr machen wollen oder machen können. Sie bringen den Senioren Wertschätzung und Anerkennung entgegen und sorgen für Lebensfreude im Alltag der Älteren.

Senioren-Assistenz ist ein Job mit Sinn und eine berufliche Perspektive für Menschen, die eine sinnvolle Tätigkeit suchen. Und diese Dienstleistung wird dringend gebraucht. Da diese Unterstützung im Seniorenalltag zum großen Teil über die Pflegeversicherung abgerechnet werden kann, handelt es sich bei der professionellen Senioren-Assistenz um eine Existenzgründung mit Sicherheitsnetz.

WIE BEREITET MAN SICH AUF DIE DIENSTLEISTUNG SENIORENASSISTENZ VOR?

Büchmann Seminare KG war das erste Weiterbildungsunternehmen, das lebenserfahrene Menschen auf diesen Beruf vorbereitet. Innerhalb einer Kurzausbildung von 120 Stunden – vorwiegend an Wochenenden – vermittelt das Unternehmen das nötige Handwerkszeug für die Seniorenbetreuung im ambulanten Bereich. Auch nach der Ausbildung werden die Teilnehmenden nicht allein gelassen. Das Unternehmen bietet den Zugang zum bundesweiten Netzwerk der Senioren-Assistenten, bietet telefonische Nachberatung an und ermöglicht ohne weitere Kosten die Aufnahme in das Vermittlungsportal VERMITTLUNGSPORTAL. Auf diese Weise ist es möglich, dass Senioren-Assistenten nicht als Einzelkämpfer in die Existenzgründung starten müssen.

ONLINE-INFOABEND ZUM BERUFSBILD SENIORENASSISTENZ UND ZUR AUSBILDUNG

Am Mittwoch, 09.04.2026 von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr bietet das Weiterbildungsunternehmen Büchmann Seminare KG einen kostenlosen Zoom-Informationsabend zum Berufsbild und zur Präsenz-Ausbildung in der Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell an. Eine ANMELDUNGist erforderlich

Am Infoabend soll es um all die Fragen gehen, die Interessierten wichtig sind.

Zum Beispiel:

-Was versteht man genau unter professioneller Senioren-Assistenz?

-Was bedeutet Senioren-Assistenz/Plöner Modell?

-Wie sieht der Arbeitsalltag von Senioren-Assistenten aus?

-Wie funktioniert die Selbstständigkeit in der Senioren-Assistenz?

-Welche Themen werden in der Ausbildung vermittelt?

-Welcher Art ist die Unterstützung nach Seminarabschluss?

Über diese und andere Fragen wird sich die Senioren-Assistentin und Koordinatorin der Berliner Ausbildung, Anja Mikulla, mit Interessierten unterhalten. Um ANMELDUNG zu dieser kostenlosen Veranstaltung wird gebeten.

Büchmann Seminare bildet seit rund 20 Jahren professionelle Senioren-Assistenten nach dem Plöner Modell aus. Das Unternehmen heute wird in zweiter Generation weitergeführt.

Kontakt

Büchmann / Seminare KG

Ute Büchmann

Einsteinstraße 1

24118 Kiel

017661633636



https://www.senioren-assistentin.de

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