SeniorenLebenshilfe ist fortan im Kreis Miesbach tätig

Als Lebenshelfer für Senioren macht Abraham van Dam das Angebot der SeniorenLebenshilfe verfügbar

Kreis Miesbach, 16.02.2021. Senioren fällt es mit zunehmendem Alter immer schwerer, sich selbst zu versorgen. Wenn die Selbstständigkeit nachlässt und es keine Angehörigen gibt, die unterstützend helfen können, dann ist es oft kaum möglich, sich den Traum vom Lebensabend in den eigenen vier Wänden zu erfüllen. Die SeniorenLebenshilfe hat es sich daher zum Ziel gemacht, es Senioren zu ermöglichen, in ihrer vertrauten Umgebung alt zu werden. Dazu bietet der bundesweit tätige Dienstleister vielfältige Leistungen im vorpflegerischen Bereich an. Auch in und um Bayrischzell herum im Kreis Miesbach kann das Angebot der SeniorenLebenshilfe dank des neuen Lebenshelfers Abraham van Dam zukünftig in Anspruch genommen werden. Detaillierte Informationen zum Lebenshelfer Bayrischzell können online abgerufen werden.

Engagierte Lebenshelfer unterstützen im Alltag und machen das Leben interessanter

Geleitet wird die SeniorenLebenshilfe vom Ehepaar Carola und Benjamin Braun, die das in Berlin ansässige Unternehmen im Jahr 2012 gegründet haben. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützen sie das Netzwerk aus Lebenshelfern, die im gesamten Bundesgebiet tätig sind, von Anfang an. Die Lebenshelfer arbeiten auf selbstständig-freiberuflicher Basis und werden durch Schulungen und Fortbildungen optimal auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Oberste Priorität der Lebenshelfer ist es, den Senioren zu einem selbstbestimmten Leben in ihrem gewohnten Umfeld zu verhelfen. Außerdem spielen soziale Aspekte eine große Rolle. Gemeinsam unternommene Aktivitäten und zwischenmenschliche Gespräche sollen die Lebensqualität auch im Alter hochhalten.

Vielfältige und individuelle Dienstleistungen optimal angepasst an den jeweiligen Bedarf

Der Umfang der Leistungen, die von dem jeweiligen Lebenshelfer übernommen werden, hängt von den Wünschen und dem Bedarf der älteren Menschen ab. Unter anderem werden die Lebenshelfer im Haushalt tätig. Sie putzen die Wohnung, besorgen Lebensmittel oder beziehen das Bett neu. Auch als Unterstützung in bürokratischen Angelegenheiten stehen sie ihren Senioren zur Seite. Sie begleiten sie zum Arzt oder auf den Friedhof und zwar mit ihrem eigenen Pkw, damit die Wege schnell und mühelos bewältigt werden können. Auch die sinnvolle Freizeitgestaltung ihrer Senioren ist den Lebenshelfern ein Anliegen. Gemeinsam werden Spaziergänge unternommen, Freunde besucht oder Spiele gespielt.

Abraham van Dam unterstützt Senioren im Landkreis Miesbach

Auch Senioren in der Region Miesbach können das Angebot der SeniorenLebenshilfe künftig nutzen. Mit Abraham van Dam gewinnen wir einen neuen engagierten Lebenshelfer, der sich mit Geduld, Zuverlässigkeit und Empathie um die ihm anvertrauten Senioren kümmern wird. Der gebürtige Niederländer war nach seinem Besuch auf der Kunstakademie und der Ausbildung zum Grund- und Mittelschullehrer lange Zeit als Lehrer und Heilerziehungspfleger tätig. Er ist verheiratet und interessiert sich für die Malerei und die Bildhauerkunst sowie für Literatur und Musik. Als Alltagsbegleiter für ältere Menschen möchte er sie dabei unterstützen, ihr Leben selbstständig und selbstbestimmt führen zu können, damit sie die schönen Seiten des Lebens möglichst lange genießen können.

Lebenshelfer in Ihrer Nähe finden Sie online

Wenn auch Sie von den Leistungen der SeniorenLebenshilfe profitieren möchten, dann finden Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de Lebenshelfer in Ihrer Nähe. Hier erhalten Sie außerdem zusätzliche Informationen und viel Wissenswertes rund um die SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist. Das familiengeführte Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Berlin hat, ist stetig auf der Suche nach weiterer Verstärkung. Engagierte und motivierte Lebenshelfer werden im gesamten Bundesgebiet gebraucht, um das Angebot noch mehr Senioren zugängig zu machen.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

