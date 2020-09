SEO in Bern: Umsatzplus für Schweizer Unternehmen

Auch in der Berner Region profitieren Unternehmen durch die Reichweite, die ihnen die spezialisierte SEO Agentur generiert

BERN. Eine SEO Agentur für Bern? Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die das Angebot von Experten für SEO Optimierung nutzen. Denn im Internet Zeitalter ist es wichtig, bei den Werbeaktivitäten insbesondere die Reichweite des Onlinesektors zu berücksichtigen. Studien demonstrieren nicht nur für die Schweiz eine branchenübergreifend gültige Tatsache: Der Verbraucher recherchiert heute vor allem im Internet. Und: Er nutzt dafür meist sein Smartphone. Für eine SEO Agentur für Bern bedeutet dies, dass für die Kunden und deren Onlinepräsenz zwei Dinge priorisiert zu berücksichtigen sind: die betriebsspezifische und somit maßgeschneiderte SEO Optimierung und ein Responsive Design für den Bildschirm von kleinen Endgeräten. SEO für Bern hat also sowohl eine technische-, als auch eine journalistische Komponente.

Was die SEO Agentur für Bern alles leisten kann

SEO in Bern ist im Idealfall immer ein Konzept, das speziell für das Kundenunternehmen entwickelt und durchgeführt wird. Oder anders ausgedrückt: SEO gibt es nicht von der Stange. Kernkompetenz einer SEO Agentur für Bern sind dabei unter anderem die Schlüsselwörter, die für das Unternehmen recherchiert und organisch in den Webauftritt integriert werden. Journalisten verwirklichen dies mit professionellen Webtexten, die wertvolle Regionalität enthalten. Das ist wichtig – denn auch in Bern haben die meisten Unternehmen einen regional angesiedelten Kundenkreis. Auch müssen die Journalisten wissen, was in welcher Tonalität relevant für die Zielgruppe ist. Grafiken und Videos, Links und Landingpages, Meta Titel und Meta Description, Social Media und Überschriftengestaltung, Onlineinserate und die Integration von Corporate Identity (CI) und Corporate Design (CD) – die Liste der Leistungen für SEO in Bern ist reichhaltig. Im Baukastensystem wählt die SEO Agentur in Bern für ein Unternehmen genau die passenden Kommunikationsinstrumente aus.

SEO in Bern – insbesondere für die kleineren Unternehmen bedeutsam

So wichtig SEO in Bern ist – es gibt insbesondere in KMU Bereich Unternehmen, die dafür nicht das Knowhow in den eigenen Reihen haben. Das gilt auch für Freiberufler – etwa den Arzt, den Anwalt und den Architekten. Die SEO Agentur in Bern unterstützt auch Selbstständige im Rahmen von deren Einzelunternehmen sowie Existenzgründer dabei, mit SEO im Onlinebereich durchzustarten. Denn Google und sein Ranking haben für die Reichweite von Werbekampagnen auch in Bern und der Region eine hohe Bedeutung, die nicht zu vernachlässigen ist. Mit einer SEO Agentur in Bern beauftragen Unternehmen einen Partner, der ihnen zwei überzeugende Vorteile bieten kann – die kompetente SEO Optimierung und eine Präsenz im Web, die dem User echten Mehrwert schenkt.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

