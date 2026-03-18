Service Management für Microsoft 365: ITSM Company gründet deutsche Niederlassung

Die Suite ITSM360 basiert vollständig auf Microsoft 365. Sie bietet umfassendes IT- und Enterprise Service Management für alle Geschäftsbereiche.

Berlin, 18. März 2026 – ITSM Company, Softwarehersteller von Lösungen für IT- und Enterprise Service Management, hat Anfang dieses Jahres eine deutsche Niederlassung in Berlin eröffnet. Mit der Gründung des Standorts will ITSM Company seine direkten Vertriebsaktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) stärken und das Partner-Netzwerk ausbauen. Das Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Kongens Lyngby/Dänemark entwickelt und vertreibt die auf Microsoft 365 basierende Lösung ITSM360. Die Suite unterstützt Service-Management-Prozesse in allen Geschäftsbereichen und richtet sich an mittelständische wie große Unternehmen.

Schlüsselfertiges ITSM jetzt auch von deutschsprachigem Service-Team

ITSM Company ist bereits seit 2017 auf dem deutschsprachigen Markt vertreten. Mit dem Berliner Standort profitieren Unternehmen und Partner ab sofort von einem deutschsprachigen Consulting- und Support-Team. „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Kunden und Interessenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz nun persönlich und vor Ort betreuen können“, sagt Martin Jall, Country Manager DACH bei ITSM Company. „ITSM360 ist eine schlüsselfertige Service-Management-Suite, mit der Unternehmen ihre Investition in Microsoft 365 optimal ausschöpfen. Unsere Kunden bestätigen, dass die Total Cost of Ownership deutlich unter der von vergleichbaren Lösungen liegt.“

Passgenaues Service Management für Microsoft Umgebungen

ITSM360 setzt auf der bestehenden Infrastruktur von Microsoft 365 eines Unternehmens auf. Die Lösung ist daher sehr schnell einsatzbereit und die User finden sich in der gewohnten Arbeitsumgebung im Handumdrehen zurecht. Sie ist zudem einfach anzupassen und bietet eine hohe Funktionalität. Diese reicht von IT Self-Service über Incident-, Problem- und Change- bis hin zu Configuration Management. Die Configuration Management Database (CMDB) dient als zentrale Drehscheibe für alle Hard- und Softwaredaten der IT-Infrastruktur. Und ein integrierter Projektplaner unterstützt beim Einhalten von Meilensteinen und der Kontrolle des Projektverlaufs. Mit der App GRC360 (Governance, Risk, Compliance) lassen sich Compliance-Anforderungen abbilden und Audits automatisiert vorbereiten.

Kunden von ITSM Company schätzen den hohen Automatisierungsgrad, der sich durch die Nutzung von Microsoft Power Automate bietet. Ein weiterer Vorteil: Alle Daten verbleiben im Microsoft Tenant des Kunden; eine zusätzliche Datenbank ist nicht erforderlich.

Chance für Partner von Microsoft

Mit der Expansion will ITSM Company auch sein bestehendes Netzwerk um neue, langfristige Partnerschaften erweitern. Eine Partnerschaft ist insbesondere für die Microsoft Partner interessant, die eine spezialisierte Service-Management-Lösung in ihr Portfolio aufnehmen wollen. Managed Service Provider können auf ihrer Expertise für Microsoft aufsetzen und ihren Endkunden mit ITSM360 so schnell Mehrwert liefern.

Erfahrene Investoren an Bord

Den Wachstumskurs von ITSM Company unterstützen die privaten Investoren Joop van Voorthuijsen und Johanan Bos. Joop van Voorthuijsens Karriere startete 1985 bei Baan. Ab 1998 gründete er mehrere Microsoft VARs und ISVs. Als CEO und Mitbegründer baute er die QBS Group (heute Companial) innerhalb von acht Jahren zu einem Unternehmen mit über 250 Mitarbeitenden und 1000 Partnern in 25 Ländern aus.

Johanan Bos begann 1995 im Marketing und Sales und fokussiert sich seit 1998 auf den Vertrieb von IT-Outsourcing-Lösungen. Er ist seit 2004 als selbständiger Unternehmer aktiv, unterstützt IT-Unternehmen beim Ausbau ihres Geschäfts und gründete verschiedene IT- und Telekommunikationsunternehmen. 2013 war er als Chief Commercial Officer (CCO) und Mitbegründer gemeinsam mit Joop van Voorthuijsen bei QBS Group tätig.

„ITSM360 ist eine großartige Lösung, die mich mit ihrem Potenzial im Bereich von KI überzeugt hat. Anwender können die Vorteile von Microsoft Copilot schnell und unkompliziert auch in ihren Service-Management-Prozessen nutzen“, erklärt Joop van Voorthuijsen, privater Investor von ITSM Company. „Indem ITSM360 KI-basierte, automatisierte Analysen, Autorisierungen und Aufgaben bereitstellt, werden IT-Teams wesentlich entlastet und können Entscheidungen datengestützt treffen.“

Weitere Informationen

Unternehmen, die sich für eine Präsentation oder Partnerschaft interessieren, finden weitere Informationen unter https://itsmcompany.net/ oder wenden sich per E-Mail unter maj@itsmcompany.net direkt an Martin Jall, Country Manager DACH bei ITSM Company.

Über ITSM Company

ITSM Company wurde 2016 in Dänemark gegründet. Die Suite ITSM360 für IT- und Enterprise Service Management basiert vollständig auf Microsoft 365 und stellt ihre volle Funktionalität im Microsoft Tenant des Anwenderunternehmens bereit. ITSM360 nutzt die gesamte Palette an Microsoft Apps für ein nahtlos integriertes, skalierbares und zuverlässiges Service Management in allen Geschäftsbereichen. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind erfahren in der Integration von IT- und Enterprise Service Management in Microsoft Umgebungen.

Firmenkontakt

ITSM Company

Martin Jall

Köpenicker Chaussee 3a

10317 Berlin

+49 162 9293869



https://itsmcompany.net/

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