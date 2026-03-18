Holger Ballwanz Immobilien: Spezialisierter Dienstleister für Immobilientransaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Off-Market-Vermarktung von Gewerbeimmobilien

Holger Ballwanz Immobilien: Professionelle Immobilientransaktionen in Deutschland, Österreich & der Schweiz

Diskrete Off-Market-Vermarktung und gezielte Investorenansprache

Der Fokus liegt auf der optimalen Off-Market-Vermarktung von Gewerbeimmobilien sowie der gezielten Ansprache nationaler und internationaler Investoren. Holger Ballwanz Immobilien steuert den gesamten Transaktionsprozess aus einer Hand: von der Vorbereitung und Analyse über die Erstellung professioneller Verkaufsunterlagen bis hin zum Transaktionsmanagement und Abschluss.

Umfassende Dienstleistungen für Eigentümer und Investoren

1. Strategische Prozessbegleitung

– Strukturierung des Verkaufsprozesses

– Laufende Beratung und Koordination

– Einrichtung und Pflege professioneller Datenräume

2.Vorbereitung & Analyse (Pre-Sale Phase)

– Standort- und Objektanalyse

– Ermittlung realistischer Verkaufspreise

– Professionelle Aufbereitung aller Objektunterlagen

3.Professionelle Verkaufsunterlagen

– Exposes und Investment-Memoranden

– Teaser für diskrete Vermarktung

– Internationale Unterlagen, Mieterlisten und Kennzahlen wie WALT

4.Investorenansprache & Off-Market-Vermarktung

– Direkte Kontaktaufnahme über strukturierte Investorenlisten

– Steuerung des Bieterprozesses inklusive NDA, LOI, NBO und BO

5.Transaktionsmanagement & Abschluss

– Begleitung der Due Diligence

– Unterstützung bei Kaufvertragsverhandlungen

– Durchführung gesetzlicher Prüfungen (z.B. GWG)

6. Finanzierung & Investorenstruktur

– Ansprache von Banken und Finanzierungspartnern

– Erstellung von Unterlagen für Joint Ventures

– Vermittlung von Fremdkapital

Vorteile für Kunden

– Strukturierter und transparenter Transaktionsprozess

– Zugang zu einem etablierten Investoren-Netzwerk

– Diskrete Off-Market-Vermarktung auf Wunsch

– Ganzheitliche Betreuung von der Vorbereitung bis zum Abschluss

Zielgruppen

Die Dienstleistungen richten sich an Eigentümer von Gewerbeimmobilien, Bestandshalter, Bauträger, Projektentwickler sowie Family Offices und institutionelle Investoren.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien in Berlin sowie Vorstand der Hotel Investments AG und der REBA IMMOBILIEN AG.

Mit seinem Unternehmen Holger Ballwanz Immobilien realisiert er professionelle Immobilientransaktionen und begleitet Investoren und Eigentümer bei nachhaltigen, wertsteigernden Investments in Gewerbe- und Hotelimmobilien.

Kontakt & weitere Informationen zu Holger Ballwanz Immobilien: Spezialisierter Dienstleister für Immobilientransaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz – Off-Market-Vermarktung von Gewerbeimmobilien

Holger Ballwanz Immobilien: www.ballwanz.immobilien

Hotel Investments AG: www.hotel-investments.ch & www.hotel.group

REBA IMMOBILIEN AG: www.reba-immobilien.ch

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

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