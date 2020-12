Sheila Rocha – starke Collagen als Leinwandbild

Die brasilianische Künstlerin begeistert durch Ausdruckskraft

Auf den ersten Blick dominieren kräftige Farben die ausdrucksstarken Collagen der brasilianischen Künstlerin Sheila Rocha, die Ihre Werke exklusiv für den deutschen Markt in der Leinwand-Werkstatt https://leinwand-werkstatt.de/sheila-rocha/ als Reproduktionen anbietet. Auf den zweiten Blick offenbaren sich in den Arbeiten die Verknüpfung von Form und Inhalt und Ihre besondere Herangehensweise, das Bewusstsein des Betrachters durch visuelle Reize und Symbole zu erweitern. Nicht selten spiegeln die Motive innere Konflikte und Auseinandersetzungen wieder.

Die Künstlerin Sheila Rocha studierte zunächst Philosophie und Mythologie und beschäftigt sich fortlaufend mit den Symbolen verschiedenster Kulturen auf der ganzen Welt. Sie nutzt Ihre fantasievollen Collagen dazu, Gefühle auszudrücken und zu visualisieren. Ihr Werk Hoponopono zeigt eine indigene Stammesangehörige, deren Augen durch die einer Eule ersetzt wurden, dem Symbol für Weisheit und dem Symbol für die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Umrahmt wird das fantasievolle Hauptmotiv mit Strelizien und einer symbolischen Hand. Das Motiv gibt es bei der Leinwand-Werkstatt nun erstmals in Deutschland als authentische Reproduktion auf echter Leinwand https://leinwand-werkstatt.de/shop/alle-wandbilder-leinwandkunst/hoponopono/ – eine einmalige Gelegenheit für alle Liebhaber brasilianischer Kunst, sich die Werke ins Haus zu holen.

Die Leinwand-Werkstatt hat es sich zur Aufgabe gemacht, Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt in einer einzigartigen Online-Galerie zu vereinen. Durch den Verkauf der Reproduktionen ausgewählter Werke ermöglicht das Projekt den teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler, wie Sheila Rocha, durch faire Provision ein Zusatzeinkommen zu erhalten. Denn Kunst ist bekanntermaßen zwar nicht immer brotlos, aber gerade in Lateinamerika sind Malerei oder Collagenarbeiten wirklich ein “hartes Brot”. Die Leinwand-Werkstatt sieht es zudem eine Verpflichtung, etwas zurückzugeben und spendet daher einen Teil der Einnahmen zur Wiederaufforstung des brasilianischen Regenwaldes. Das Team um Jörg und Marcos Espindola Rieger und Dennis Wendlinger hat sich bewusst dafür entschieden, da ein Großteil der Künstler aus Brasilien stammen und die Natur akut bedroht ist. Auch bei der Produktion der Wandbilder wird auf maximale Nachhaltigkeit geachtet. https://leinwand-werkstatt.de/unsere-qualitaet/ Vom Material bis zum Versand setzt man auf Umwelt- und Ressourcenschonung. Mit Kunst die Welt verändern, das soll nicht nur eine Vision, sondern Realität sein.

Warum nicht mit Kunst die Welt verändern, oder zumindest ein kleines bisschen besser zu machen? Hand in Hand mit Ihnen als Kunstliebhaber*in, unseren fantastischen Künstler*innen und unserem Konzept zur Nachhaltigkeit gelingt das!

Seit über 10 Jahren produziert Jörg in Manufakturarbeit Leinwandbilder für Künstler und Fotografen. Mit Marcos und seinen Kontakten zur brasilianischen Kunstszene entstand die Idee der Leinwand-Werkstatt. Eine Heimat für Künstlerinnen und Künstler und deren Kunst. Eine Möglichkeit für die Kreativen, mit Reproduktionen eine Verdienstmöglichkeit zu schaffen. Eine Möglichkeit für Sie als Kunde, bei uns Kunst zu entdecken, die Sie in diesem Mix und in dieser Vielfalt so nirgendwo finden werden. Garantiert. International aufgestellt haben wir aktuell Fotografie und Malerei aus Portugal, Brasilien und Deutschland im Sortiment. Und Sie dürfen gespannt sein – wir nehmen regelmäßig neue Künstler*innen auf. Kurartiert und ausgewählt, um Ihnen individuelle Werke auf Leinwand gedruckt bieten zu können.

Wir haben die feste Vorstellung, dass Kunst die Welt verändern kann. Das geht nur gemeinsam. Genau dann, wenn internationale Kreative tolle Werke zur Verfügung stellen und für Ihre Arbeit fair bezahlt werden. Dafür sorgen wir, Bild für Bild. Sie erhalten zum fairen Preis ausgesuchte Kunstwerke auf Leinwand, die Ihnen lange Freude macht. Der Umwelt macht es ebenfalls Freude, denn die Materialien sind von uns sorgfältig gewählt, Leinwand und Holzkeilrahmen aus deutscher Herstellung. Die Herstellung, da stehen Marcos, Dennis und Jörg in der Werkstatt. Keine Billglohnkräfte, sondern echte Handwerkskunst. Verpackt und versendet wird ebenfalls so öko wie möglich. Für die gute Popp-Folie gibt es leider keinen Ersatz, immerhin konnten wir die einzige Folie am Markt finden, die zumindest 40% reycelten Kunststoff am Start hat.

