Nachhaltige Gastlichkeit ein starkes Zeichen und Siegel

Mit der Vergabe des TÜV-Austria zertifizierten Gütesiegels Nachhaltige Gastlichkeit an die Hotel- und Ferienanlage HAFFHUS GmbH in Ueckermünde rückt eine neue Generation von Qualitätsstandards für die Branche in die Öffentlichkeit. Im Gegensatz zu den klassischen Sternen oder der Fülle eigens definierter Online-Bewertungssysteme bemisst und klassifiziert das neue, dreifarbige Endlosband das Zusammenspiel aller Aspekte verantwortlichen Handelns im Sinne der Nachhaltigkeit – der Umwelt verpflichtet, sozial, zukunftsfähig, langfristig rentabel.

Die seit zehn Jahren bewährten Richtlinien der “Nachhaltigen Gastlichkeit” gelten für die Zielgruppen als umfassendste Prüfungsinstanz mit systematischen Etappen in eine nachhaltige Zukunft. Zudem wird der Standard als wertvolle Orientierung empfunden, wie der Entschluss, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen, zu einem schlüssigen Verfahren nachhaltiger Entwicklung im Betrieb implementiert werden kann.

Das Netzwerk SUSTAINimpulse ist Partner des TÜV Austria für den umfassenden Zertifizierungsprozess, der einer Vergabe des Gütesiegels vorangeht, und begleitet darin die Unternehmen in Gastronomie und Hotellerie sowie – als zentrale Erweiterung – in Pflege und Betreuung.

Aller Anfang ist leicht

Es ist ein täglicher Lernprozess, in unternehmerischen oder privaten Zusammenhängen die möglichen negativen Folgen für die Natur, gesellschaftliche Beziehungen und wirtschaftliche Kreisläufe abschätzen zu lernen und gegenzusteuern. betont Martin Holzapfel, Begründer des Standards, Aber Unternehmer aus der Branche, die sich einmal darauf eingelassen haben, entwickeln eine mitreißende Dynamik und wir können die Resultate daraus mit unserem System der Nachhaltigen Gastlichkeit perfekt strukturieren, schrittweise erweitern, gewichten und am Ende stimmig zertifizieren. Dirk Klein, Geschäftsführer der ausgezeichneten Hotel- und Ferienanlage HAFFHUS GmbH, ist einer dieser tatkräftigen Schrittmacher im Prozess der alltäglichen Umsetzung nachhaltigen Handelns.

Nachhaltige Gastlichkeit als Game Changer

Die Zahlen schwanken in Umfragen der letzten zehn Jahre zwischen 12 und 16% der Befragten, bei denen das Kriterium Nachhaltigkeit bei der Entscheidung für ein Reiseziel wichtige oder ausschlaggebende Bedeutung hat – Tendenz steigend! Im Umfeld dieser kritischen Konsumentengruppe ist ein starkes Gütesiegel ein gewichtiges Argument in der Kommunikation über das tatsächliche Engagement vor Ort – und ein starkes Zeichen für Glaubwürdigkeit und Transparenz im nachhaltigen Handeln. Mit der Etablierung der “Nachhaltigen Gastlichkeit” entsteht gleichermaßen Verlässlichkeit für Betreiber und Gäste, die es braucht, um Investitionserfolge einerseits und einen wundervollen Aufenthalt andererseits sicherzustellen. So kann es gelingen, alle Beteiligten, Gäste, Mitarbeiter, Macher, mitzunehmen und wirklich etwas für uns und die nachfolgenden Generationen in Bewegung zu setzen. ist sich Dipl.-Ing. Michel Matke, Energieberater und Bauökologe im Netzwerk sicher.

Warum ein Netzwerk SUSTAINimpulse?

Das Konzept Nachhaltigkeit eignet sich perfekt für vernetzte Spezialisierung, da es als stetiger Prozess mit der Bestimmung von Schwerpunkten auf einzelne Aspekte innerhalb des Leitbildes definiert ist. Im Netzwerk ist das modulare Entwickeln individualisierter Lösungen flexibler, reaktionsschneller und kostengünstiger möglich. Aufgrund der breit gefächerten Vielfalt aller Nachhaltigkeitsdimensionen zeigt sich der Vorteil vernetzten Expertenwissens mit langjähriger Praxiserfahrung und Hinzuziehung exzellenter Produktlösungen.

SUSTAINimpulse ist ein Zusammenschluss von Firmen aus Energieberatung und -planung, einer Unternehmensberatung mit Spezialisierung auf Hotellerie und Care Economy und Fachleuten für regenerative Energien sowie Unternehmenskommunikation. Alles Könner ihres Fachs.

