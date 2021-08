Sicher und energiegeladen ans Ziel: mit magnetischen Smartphonehalterungen fürs Auto

Die neuen magnetischen Lüftungshalterungen der Snap-Familie sind mit MagSafe für iPhone-12-Modelle kompatibel. Der Snap-Adapter bringt diesen Komfort auch auf Smartphones, die nicht magnetisch sind.

Shannon, Irland am 9. Juni 2021 – mophie, eine Marke der ZAGG Inc. und führende Marke im Bereich der Stromversorgung von mobilen Endgeräten, hat ihre Snap-Produktlinie erweitert. Ab sofort gehören magnetische Autohalterungen und -ladegeräte zum Produktportfolio, die über MagSafe mit allen iPhone-12-Modellen kompatibel sind. Wer kein iPhone 12 besitzt, kann den Snap-Adapter auch auf jedem anderen Smartphone anbringen und die Vorteile der magnetischen Halterung nutzen. Die Snap Vent Mounts werden in den Lüftungsschlitzen des Fahrzeugs befestigt und halten das Smartphone magnetisch und sicher an seinem Platz. Alle Qi-fähigen-Smartphones können so auch gleich geladen werden. Damit steht einer zuverlässigen und sicheren Navigation per Smartphone nichts mehr im Weg.

Die Straßenkarte hat weitestgehend ausgedient. Heute nutzen die Menschen Navigationsgeräte und immer öfter ihr Smartphone, um den richtigen Weg zu finden. Statt im Handschuhfach nach der Straßenkarte zu suchen, werden Routen jetzt oft vor dem Start festgelegt und bei Fahrtantritt abgerufen. Alles, was man dann noch tun muss, ist zuzuhören. Ein kurzer Blick auf den kleinen Bildschirm genügt, um die nächste Abzweigung problemlos zu nehmen. Ohne passende Halterung werden Autofahrer dabei aber nicht selten abgelenkt, weil das Smartphone auf dem Beifahrersitz oder der Konsole liegt. In Deutschland ereignen sich laut besmart-mobil.de pro Jahr ca. 100.000 Unfälle mit bis zu 500 Toten und mehr als 20.000 Verletzten allein durch Handynutzung, Ablenkung durch Smartphone-Navigation eingeschlossen. Um diese Gefahr zu verringern, ist eine Smartphone-Halterung, die das Gerät sicher im Blickfeld hält, sehr empfehlenswert.

Alles fest im Blick mit dem Snap Vent Mount

Das Snap Vent Mount (24,95 € UVP) ist als Smartphone-Halterung für die Lüftungsschlitze im Auto konzipiert. Die starken Magnete, die sich im Gehäuse der Halterung befinden, haben das iPhone 12 dank MagSafe-Technologie sicher im Griff und ziehen es nahezu magisch an. Doch auch andere Smartphone-User können das System dank des mitgelieferten Snap-Adapters problemlos nutzen. Der Adapter besteht aus einem flachen kreisrunden Magneten, der auf der Außenseite des Mobilgerätes befestigt wird. So festgehalten befindet sich das Smartphone während der Fahrt im perfekten Blickwinkel, egal, ob im Hoch- oder Querformat und lässt sich für die Navigation oder als Freisprechanlage gefahrlos nutzen.

Nicht nur halten, sondern auch laden

Mit dem Snap+ Wireless Vent Mount (54,95 € UVP) werden das iPhone 12 und andere induktive Smartphones nicht nur sicher gehalten, sondern auch gleich zuverlässig geladen. Die Halterung liefert bis zu 15 W Leistung, während sie das Gerät im perfekten Blickwinkel hält. Das Snap+ Ladegerät kann problemlos aus der Autohalterung herausgenommen werden und ist somit auch außerhalb des Autos nutzbar. Das Ladekabel wird per USB-C angeschlossen. Ein 20-W-USB-C-Autoadapter ist im Lieferumfang enthalten.

Wieso eins, wenn es auch viele sein können

Auch bei der Nutzung der Halterungen durch mehrere Fahrer muss niemand auf die Vorteile des magnetischen Systems verzichten. Die Snap-Adapter (16,95 € UVP) sind als zusätzliches Zubehör im Doppelpack erhältlich, sodass mehrere Geräte mit den Magneten ausgestattet werden können. Selbstverständlich sind Smartphones, die mit einem Adapter versehen sind, auch mit den anderen Produkten der snap und snap+ Familie kompatibel wie Ladestationen, Powerbanks und Pads.

Verfügbarkeit

Die Produkte sind ab sofort auf zagg.com erhältlich. Jedes Produkt beinhaltet eine zweijährige Garantie*1.

###

*1 mophie gewährt auf diese Produkte eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von zwei 2 Jahren ab dem Datum des Kaufs im Einzelhandel durch den ursprünglichen Endverbraucher. Siehe zagg.com/warranty-policies für weitere Details.

iPhone und MagSafe sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen.

###

Pressemeldung als Word-Dokument: 2108_mophie_sicher_ans_Ziel_final

Bildmaterial zum Download: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/mrCMysrz8PAKj7e

###

Über mophie

mophie, der marktführende Hersteller von Akku-Cases in Nordamerika mit Sitz in Kalifornien, ist ein preisgekrönter Entwickler und Hersteller für den mobilen Lifestyle. Oberstes Ziel des Unternehmens ist die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Reichweite in der mobilen Welt. Weltweit anerkannt für innovative mobile Lösungen, ist mophie stolzer Entwickler des originalen juice packs®. Die Produktlösungen sind für Stil bekannt und bieten Performancevorteile für eine nahtlose Integration von Hardware, Software und Design. mophie unterhält Niederlassungen in Kalifornien, Michigan, Hongkong und China. Die Produkte von mophie sind in mehr als 130 Ländern erhältlich und finden sich bei Apple®, und anderen führenden Händlern. Besuchen Sie https://www.zagg.com/de_eu/mophie und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram (@mophie). Eine Marke der ZAGG Inc.

Pressekontakt

Birka Ließ

Humboldtstraße 21

D-38106 Braunschweig

Tel.: +49 (0)531/387 33 -24

b.liess@profil-marketing.com