InControl-App von Peplink jetzt auch für Android verfügbar

Mobile Netzwerkverwaltung in Echtzeit

Unterschleißheim/München, 12. August 2021 – Mit InControl2 hat Peplink ein Tool entwickelt, mit dem sich jeder Peplink-Router verwalten und überwachen lässt. Die fortschrittliche Technologie ermöglicht eine optimale Einsicht in die eingebundenen Geräte, remote Konfigurations- und Steuerungsmöglichkeiten sowie ein umfangreiches Reporting. Ab sofort sind nicht nur iOS- sondern auch Android-User mit der InControl-App in der Lage, ihr Netzwerk auch mobil, d.h. von unterwegs, zu administrieren. Interessierte können sich an den zertifizierten Peplink-Value-Added-Distributor Vitel wenden, um sich umfassend dazu beraten zu lassen.

Die InControl-App dient als mobiler Begleiter für die Remote Management Software InControl2 und übernimmt viele – um nicht zu sagen alle – Funktionen der Desktopversion. Bei der mobilen Netzwerkverwaltung ist es mit der App möglich, alle Netzwerke mit nur einem Konto zu überwachen. Dazu lassen sich für jedes Gerät und Netzwerk Warnmeldungen einrichten, wodurch die User beim Auftreten einer Störung umgehend benachrichtigt werden. Auf diese Weise erhalten die User auch regelmäßige Status-Updates.

“Die neue InControl-App für Android ermöglicht es Menschen mit Android Betriebssystem auf ihrem Smartphone, InControl2 auch von unterwegs zu steuern. Dies geht darüber hinaus, dass InControl2 als Software-Lösung auch vom Home Office aus bedient werden kann. Jetzt kann ich meine Netzwerktechnik sogar von unterwegs administrieren und kann auch schnell auf Zwischenfälle oder Down Times meiner Geräte reagieren.”, sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. “Als langjähriger Distributionspartner von Peplink begrüßen wir die neuen Entwicklungen zur Nutzbarmachung der InControl2 Benutzeroberfläche, die einen wichtigen Teil des Mehrwerts ausmacht, den Peplink und damit auch wir durch unsere Produkte bieten. Und wenn wir Produkte sagen, dann meinen wir sowohl die Hardware- als auch die Software-Lösungen, die die Peplink Produkte liefern, als auch die Serviceleistungen, die wir im Rahmen von Garantieleistungen und vollumfänglicher Kundenbetreuung leisten.”

Funktionen der InControl-App für Android:

-Warnmeldungen: Empfangen Sie Warnmeldungen aus Ihrem Netzwerk in Echtzeit, sobald sie auftreten. Die Benachrichtigungen lassen sich individuell konfigurieren. Dadurch sind User auch in der Lage, unwichtige Meldungen für ihr Unternehmen auszublenden und sich auf die besonders wichtigen Benachrichtigungen des Systems zu konzentrieren.

-Organisation: Durch die Anmeldung mit nur einem Konto via Single Sign-On können Sie alle Netzwerke gleichzeitig im Blick behalten und überwachen, ohne sich für jedes Netzwerk separat einloggen zu müssen. Die übersichtliche Navigationsleiste ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Organisationen und Netzwerken.

-Mobilität: Überwachen Sie den Status und die Funktionsfähigkeit Ihres Firmen- oder Organisationsnetzwerks von jedem Ort mit Internetverbindung und zu jeder Tages- oder Nachtzeit.

-Kontrolle: Die App stellt Ihnen für jedes Netzwerk leicht zugängliche Ereignisprotokolle zur Verfügung, die Sie beim Treffen von Entscheidungen unterstützen. Mit der detaillierten Überwachung lassen sich der Verbindungsstatus jedes Geräts, die damit verbundenen Clients, Protokolle und alle Aktivitäten, die das Netzwerk des Unternehmens betreffen, überprüfen.

Für die Nutzung der App ist die Version Android 5.0 oder höher notwendig.

Die Vitel GmbH ist ein Value-Added-Distributor von Lösungen für Infrastruktur, Kommunikation und Sicherheit. Das Unternehmen fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten. Denn: Wir vitelisieren Ihr Business. Im Sortiment befinden sich ausgewählte Hersteller, um ein umfangreiches Portfolio in den vielfältigen Branchen und Anwendungsgebieten zu gewährleisten. Diese sind hauptsächlich: Entertainment (Livestreaming, Veranstaltungstechnik, Funk und Fernsehen), Standortvernetzung (Unternehmensnetzwerktechnik, VPNs, Cyber Security), Sicherheitstechnik (Infrastruktur, Videoüberwachung, Zutrittskontrolle), Transportwesen (Bus- und Bahnverkehr, Schifffahrt und Flugverkehr, Straßenbau und Tunnel) sowie Industrie 4.0 (Industrial Ethernet, Embedded Computing, IoT / Internet of Things). Vitel unterstützt Kunden bei der strategischen und cleveren Auswahl und Umsetzung ihrer persönlich zugeschnittenen Lösungen. Dabei steht ihnen der Distributor über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite. Mehr dazu erfahren Sie auf der Website unter https://vitel.de/vitel-academy/

